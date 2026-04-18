Internaron a un bebé de dos meses en Córdoba con fractura de parietal: investigan qué sucedió

La Justicia investiga las circunstancias en que se produjeron las graves lesiones en el bebé internado en el distrito siete de Córdoba

Un bebé de dos meses fue internado durante la madrugada de este sábado en el Hospital Infantil de Córdoba, donde fue atendido por personal médico tras presentar lesiones de gravedad. El hecho tuvo lugar en el distrito siete, específicamente en la intersección de calle Góngora y Jujuy, según relató el comisario Gustavo Albornoz.

La secuencia comenzó alrededor de la 1:45 de la mañana, momento en que los padres llevaron al menor para que fuera asistido por la guardia médica. Una vez en el nosocomio, los profesionales realizaron los estudios de rigor y, tras una evaluación que se extendió hasta la mañana, diagnosticaron traumatismo de cráneo y fractura de parietal en el niño.

El personal adicional de la Policía asignado al hospital notificó que el menor quedó bajo asistencia médica y en observación. La gravedad de las lesiones motivó la intervención inmediata de la Justicia, que ahora trabaja para establecer las circunstancias en que se produjeron los daños.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento fue entregado en sede judicial una vez que el diagnóstico fue confirmado cerca de las 8:00 de la mañana. Por el momento, las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Abandonaron a un bebé en una bolsa en Merlo

Las cámaras de seguridad de Merlo permitieron la detención de una mujer de 32 años, acusada de abandonar a su hijo recién nacido en la vía pública

A principios de marzo, Valentina, una joven de 21 años que se dirigía a su trabajo, notó una bolsa plateada frente a un jardín maternal en el barrio Rivadavia, en Merlo. Al acercarse, descubrió en su interior a un bebé recién nacido, con el cordón umbilical sin cortar y manchas de sangre en el cuerpo. El niño estaba vestido con un buzo con capucha y un pantalón polar, pero no tenía pañal.

Impactada por la situación, Valentina buscó ayuda entre los vecinos. Acudieron de inmediato Natalia y Cinthia, residentes de la zona. “Me llamó por teléfono, me preguntó si me podía acercar, contó que había encontrado una bolsa. No sabía cómo decirme que había un bebé adentro”, relató Natalia en diálogo con El Trece.

Al abrir la bolsa, notaron que el pequeño estaba bajo los rayos del sol y en riesgo. “Lo primero que hicimos fue darle aire porque no sabíamos si estaba vivo”, explicó la vecina.

La respuesta de la comunidad fue clave para que la Policía de la Provincia de Buenos Aires interviniera rápidamente. El niño fue trasladado de urgencia al sanatorio San Juan Bautista, en la localidad de Libertad. Según reportó La Voz, el recién nacido, de apenas unos días de vida, se encontraba fuera de peligro y permaneció bajo observación médica para controlar su estado de salud.

Poco después del hallazgo, las cámaras de seguridad del barrio permitieron identificar a la presunta autora del hecho. En las imágenes, una mujer caminaba por el barrio Rivadavia llevando una bolsa, lo que llevó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires a arrestar a Y.I.S., de 32 años. Según la investigación, la mujer habría dado a luz en su domicilio antes de dejar al niño en la vía pública.

Gracias a la rápida reacción de vecinos y Policía, el recién nacido hallado en Merlo fue trasladado al sanatorio San Juan Bautista y permanece fuera de peligro

Las autoridades, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°.1 de Morón, realizaron un relevamiento de cámaras y entrevistas a los testigos para reconstruir la secuencia de los hechos.

Días después de la detención, la Justicia decidió dejar en libertad a Y.I.S. El juez consideró que la mujer no representaba riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, por lo que dispuso su liberación mientras avanza el proceso judicial. En el expediente se incluyó la hipótesis de que la madre no habría tenido la intención de abandonar completamente al niño, ya que lo dejó arropado en un lugar con circulación de personas, lo que facilitó el rápido rescate.

El caso continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°.1 de Morón, mientras se analizan los elementos recolectados y se aguardan los informes médicos y testimoniales para determinar las responsabilidades. El niño permanece al resguardo, en observación y fuera de peligro, mientras se define su situación a partir del proceso judicial en curso.