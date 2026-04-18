Salud

Los vegetales frescos ayudan a prevenir enfermedades hepáticas y metabólicas

Un estudio resalta el papel de compuestos bioactivos presentes en ciertos alimentos de origen vegetal para fortalecer la salud interna y mejorar la función intestinal, de acuerdo con expertos en salud pública

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas en nutrición destacan que una dieta basada en vegetales promueve la salud hepática y el bienestar digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más expertos en nutrición y medicina preventiva ponen el foco en un aliado clave del organismo: los vegetales. Lejos de ser solo una tendencia, la evidencia indica que una alimentación basada en plantas puede marcar la diferencia en la salud hepática y el funcionamiento digestivo.

Según un informe publicado en The Times of India, médicos formados en la Universidad de Harvard destacan que ciertos vegetales contienen compuestos bioactivos capaces de potenciar los procesos naturales de desintoxicación y proteger al hígado (principal órgano de depuración del cuerpo) frente al desarrollo de enfermedades crónicas.

De acuerdo con The Times of India, el consumo regular de vegetales como brócoli, espinaca, remolacha, zanahoria, alcachofa, coliflor y espárragos ofrece una combinación única de antioxidantes, fibra y fitonutrientes que estimulan las enzimas hepáticas encargadas de la neutralización y eliminación de sustancias nocivas.

Los expertos subrayan que estos compuestos no solo mejoran la función hepática, sino que también contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal, la reducción de la inflamación sistémica y la prevención de alteraciones metabólicas.

El artículo enfatiza que los vegetales crucíferos como el brócoli y la coliflor contienen glucosinolatos, sustancias que activan mecanismos antioxidantes y protegen las células hepáticas contra el daño oxidativo provocado por radicales libres y toxinas ambientales.

Por su parte, la remolacha y las zanahorias destacan por su elevado contenido en betacarotenos y nitratos naturales, que favorecen la circulación sanguínea y el metabolismo hepático, mientras que las hojas verdes como la espinaca y la col rizada aportan clorofila y fibras solubles que ayudan a regular el tránsito intestinal y la absorción de nutrientes.

Vegetales recomendados para la salud del hígado y el sistema digestivo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo regular de brócoli, espinaca, col rizada, remolacha, zanahoria, alcachofa, coliflor y espárragos aporta antioxidantes y fibra clave para el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el análisis de The Times of India y los médicos consultados, incorporar estos vegetales en la dieta diaria es clave para potenciar los procesos de detoxificación y fortalecer la salud hepática. El brócoli, por ejemplo, es reconocido por su capacidad para estimular la producción de enzimas desintoxicantes y favorecer la eliminación de compuestos potencialmente carcinógenos.

La col rizada y la espinaca, además de su riqueza en fibra, contribuyen a disminuir la inflamación intestinal y a mantener un ambiente propicio para el desarrollo de bacterias beneficiosas en el intestino.

La remolacha, gracias a su contenido en antioxidantes y nitratos, ayuda a mejorar la oxigenación de los tejidos y facilita la regeneración celular, mientras que la alcachofa es valorada por su efecto colerético, es decir, por estimular la producción y el flujo de bilis, esencial para la digestión de grasas y la eliminación de toxinas.

Por su parte, los espárragos y la coliflor aportan vitaminas del grupo B, ácido fólico y minerales que intervienen en numerosos procesos metabólicos asociados a la protección del hígado y el mantenimiento de la salud digestiva.

Los especialistas en salud pública y nutrición recomiendan preparar estos vegetales preferentemente al vapor, salteados o en crudo, ya que estos métodos de cocción conservan mejor sus propiedades nutricionales y su capacidad antioxidante.

La variedad en el consumo y la inclusión de vegetales de diferentes colores y texturas resultan esenciales para maximizar el aporte de fitonutrientes y asegurar una dieta equilibrada.

Beneficios comprobados y recomendaciones de especialistas

Persona con bata blanca inspecciona vegetales de hoja verde con lupa. En la mesa hay zanahorias, brócoli, remolacha, alcachofas y ajos en un laboratorio luminoso.
Expertos internacionales recomiendan el consumo diario de vegetales frescos acompañado de hidratación adecuada y un estilo de vida saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de The Times of India subraya que una dieta rica en estos vegetales puede reducir el riesgo de desarrollar hígado graso, obesidad, diabetes tipo 2 y trastornos digestivos como el síndrome de intestino irritable.

Asimismo, médicos formados en Harvard destacan la importancia de mantener una hidratación adecuada, limitar el consumo de alimentos ultraprocesados y reducir la ingesta de alcohol para potenciar los efectos benéficos de los vegetales en el organismo.

Además, los expertos insisten en la importancia de la constancia y la frecuencia en el consumo de estos alimentos: los beneficios sobre la función hepática y digestiva son más notables cuando forman parte de la alimentación diaria y se acompañan de un estilo de vida saludable, que incluya actividad física regular, descanso adecuado y manejo del estrés.

Tanto la evidencia científica como la recomendación de especialistas internacionales respaldan el papel central de los vegetales frescos en la promoción de la salud integral. Adoptar una dieta variada, rica en brócoli, espinaca, remolacha, zanahoria, alcachofa, col rizada, coliflor y espárragos, es una estrategia efectiva y natural para fortalecer el hígado, optimizar la digestión y reducir el riesgo de enfermedades crónicas, según los análisis publicados por The Times of India y expertos de Harvard.

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