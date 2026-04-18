Política

Mauricio Macri volvió a dejar señales de aspiraciones presidenciales durante un encuentro PRO en el norte

Chaco y Corrientes fueron las sedes de una nueva convocatoria “El próximo paso” con la que el exmandatario busca revitalizar su espacio. Hubo gestos de apoyo al gobierno nacional pero también de diferenciación

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Mauricio Macri en el Centro Gala Convenciones de Resistencia

El viernes por la tarde Mauricio Macri se asomó al escenario montado en el centro Gala Convenciones de Resistencia al sonido de “Back in black” de AC/DC. “He estado fuera demasiado tiempo. Me alegra estar de vuelta”, chillaba la voz de Brian Johnson. En la pantalla de fondo se veían escenas de lo que fue la recorrida post primarias de 2019 por distintas ciudades.

El expresidente se mostró distendido. Durante los 10 minutos que duró su speech logró generar sinergia con el público. En el ida y vuelta, Macri dejaba definiciones fuertes y repartía elogios a la dirigencia que se mantuvo en el PRO (“en esta sala están los que entienden la importancia de la lealtad”, soltó) y la concurrencia le respondía con aplausos y exclamaciones.

Había arribado a la capital chaqueña unas horas antes. Lo recibió en la Casa de Gobierno el gobernador radical Leandro Zdero, uno de los que llegó al poder con el sello de Juntos por el Cambio pero que terminó aliado a la Casa Rosada.

Mauricio Macri y Leandro Zdero posan sonrientes frente a la bandera argentina y la bandera de Chaco, bajo un cartel que dice "SALÓN DE ACUERDOS"
El expresidente Mauricio Macri se reunió con el gobernador electo de Chaco, Leandro Zdero, en el Salón de Acuerdos, fortaleciendo lazos políticos en la provincia. (@LeandroZdero)

El PRO difundió un parte de prensa en el que expresó que durante la reunión “ambas figuras mantuvieron una conversación centrada en la actualidad política, económica y social del país. En ese marco, intercambiaron visiones sobre el desarrollo productivo, el empleo y la promoción de políticas públicas que impulsen el crecimiento regional”.

“El encuentro se llevó adelante en un marco de armonía, reflejando la voluntad de ambas partes de mantener canales abiertos de diálogo y cooperación, en pos de fortalecer las políticas públicas”, aseguraron.

Tras la actividad en Resistencia, el expresidente cruzó a Corrientes. Allí se encontró con el gobernador Juan Pablo Valdés y con su hermano y antecesor, Gustavo Valdés.

Tres ideas, un proyecto

Mauricio Macri sonriendo detrás de un atril negro, con una gran pantalla de fondo que muestra su imagen con los brazos levantados
El expresidente argentino Mauricio Macri sonríe desde el podio, con una imagen de sí mismo levantando los brazos proyectada de fondo, durante un acto de comunicación.

En el Gala, Macri comenzó su discurso recordando las recorridas por las distintas capitales para revertir la derrota de agosto de 2019 ante el Frente de Todos. Citó las caravanas por Posadas, Corrientes y Resistencia. “Quedó pendiente Formosa. Para la vuelta”, expresó con una sonrisa. La concurrencia lo festejó con aplausos y gritos.

La intervención tuvo tres ideas. La primera fue “blindar el cambio” para que no vuelva “el populismo, el kirchnerismo. El PRO plantó la semilla de la libertad y el cambio en la Argentina”, argumentó. “La única manera de que esta idea no retroceda es que avance”, expresó.

La segunda noción clave es que el partido “se tiene que preparar”. “El gran aporte que hizo el PRO a la política fue poner el hacer por sobre la rosca”, consideró. Por eso pidió convocar a nueva gente, estudiar y armar equipos. “El tiempo de hacerlo es hoy”, sentenció.

La tercera idea fue “no hay que callarse”. “Jamás vamos a cuestionar el rumbo (del Gobierno nacional), porque es el nuestro. Además, nosotros venimos a completarlo. No vamos a ser oposición ni a dar excusas para que vuelva el populismo”, definió.

Mauricio Macri, un hombre de cabello gris con camisa azul y chaqueta oscura, habla en un micrófono sobre una mesa negra. Otros dos hombres están sentados a su lado
Mauricio Macri habla desde una mesa en el centro Gala Convenciones de Resistencia, acompañado por otros referentes, durante un evento político.

Sin embargo, aclaró: “La lealtad es al cambio que se prometió. Eso nos obliga a reconocer lo que está bien y a señalar lo que está mal en este proyecto que compartimos”. “Los que dicen que el silencio ayuda al cambio están equivocados. (Por el contrario) Lo traiciona. Si nadie señala lo que falta, ese espacio lo ocupa el populismo”, remató.

“Se vienen tiempos donde hay que volver a ser protagonistas. Hay que ser mejor de lo que somos. Dejemos de lado las internas, la pequeñez. Está en juego el futuro de la Argentina, de nuestros hijos. No somos un paso atrás. Somos el próximo paso que viene a consolidar lo que se logró y a construir lo que falta”, concluyó.

El final fue a todo reggaeton con “Nunca nos fuimos”, de Chano y Luck Ra. Algunos de los referentes que dieron el presente fueron los diputados nacionales Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, Emanuel Bianchetti. También el senador nacional misionero Martín Goerling y el legislador porteño Darío Nieto. Junto a ellos estuvo el senador bonaerense Alex Campbell.

También se vio a Gustavo Arengo, Ezequiel Sabor, Ezequiel Jarvis, Humberto Schiavoni, Sofía Brambilla, Ricardo Buryaile, Carolina Barone, Jimena de la Torre y Mauro Vazón.

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