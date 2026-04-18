Mantener la mente activa durante toda la vida reduce el riesgo de Alzheimer en un 38%, según un estudio

Señalan que las personas que mantienen altos niveles de actividad intelectual presentan un riesgo significativamente más bajo de desarrollar Alzheimer (Freepik)

Un nuevo estudio liderado por la Academia Estadounidense de Neurología concluyó que la estimulación mental constante —leer, escribir o aprender nuevas habilidades— disminuye el riesgo de desarrollar Alzheimer y retrasa la aparición de los síntomas. La investigación analizó a 1939 adultos mayores de 80 años sin signos iniciales de demencia, a quienes se siguió durante ocho años para observar la relación entre la actividad intelectual y la salud cerebral en etapas avanzadas de la vida.

Según informó recientemente Neurology, revista médica especializada en neurología de la Academia, quienes mantuvieron altos niveles de enriquecimiento cognitivo a lo largo de su historia vital experimentaron una aparición de la enfermedad de Alzheimer cinco años más tarde que aquellos con menor actividad intelectual. Además, el deterioro cognitivo leve surgió, en promedio, siete años después en el grupo más estimulado mentalmente.

De acuerdo con los datos recogidos, el acceso a libros, la enseñanza de idiomas, la lectura frecuente y la participación en actividades culturales desde la infancia contribuyeron a un menor riesgo de deterioro cognitivo. Andrea Zammit, neuróloga principal del estudio, explicó que el análisis se centró en las experiencias intelectuales desde la niñez hasta la vejez, incluyendo la frecuencia de uso de recursos como diccionarios, la visita a museos y la suscripción a revistas o bibliotecas en la adultez.

El aprendizaje a lo largo de la vida y su efecto en la aparición del Alzheimer

Mantener hábitos como la lectura, el aprendizaje de idiomas o la participación en actividades culturales toda la vida se relacionó con una aparición más tardía de los síntomas de esta enfermedad (Freepik)

En la investigación realizada por el equipo del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago, los científicos calcularon puntuaciones de enriquecimiento cognitivo para cada participante, valorando su actividad intelectual en tres etapas: infancia, mediana edad y vejez. El estudio detalló que el 21 % de los adultos con mayor actividad intelectual desarrolló Alzheimer, frente al 34 % de quienes presentaban menor estimulación.

Según las cifras difundidas, el enriquecimiento ambiental en la edad avanzada se asoció con un riesgo un 38 % menor de padecer Alzheimer y un 36 % menos de sufrir deterioro cognitivo leve. Este hallazgo se mantuvo tras ajustar variables como edad, sexo y nivel educativo, factores considerados por su influencia en la aparición de enfermedades neurodegenerativas.

La diferencia en la edad de aparición de la enfermedad fue notoria. Las personas con los niveles más altos de actividad intelectual presentaron síntomas de Alzheimer a los 94 años, en promedio, mientras que en el grupo con menor enriquecimiento la enfermedad se detectó a los 88 años. En cuanto al deterioro cognitivo leve, la distancia fue de siete años: 85 y 78 años, respectivamente.

Recursos culturales y su relación con la salud cerebral

El análisis incluyó una revisión de los recursos a los que accedieron los participantes durante su vida. Según el reporte, quienes dispusieron de libros, periódicos y acceso a bibliotecas o museos desde la infancia mostraron una mayor protección frente al deterioro cognitivo. El equipo de la Universidad Rush indicó que la estimulación constante, incluso en edades avanzadas, mantiene la memoria y la capacidad de razonamiento.

El análisis mostró que quienes disfrutaron de libros, museos o bibliotecas desde pequeños presentaron menor riesgo de deterioro cognitivo leve (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un grupo reducido de participantes que fallecieron durante el seguimiento y a quienes se les practicó autopsia, se observó una memoria y razonamiento más sólidos, así como una progresión más lenta del deterioro en comparación con otros individuos. Estos beneficios persistieron tras considerar las alteraciones cerebrales tempranas asociadas al Alzheimer, como la acumulación de proteínas amiloide y tau.

Neurology resaltó que las inversiones públicas en acceso a bibliotecas, programas de educación infantil y actividades culturales podrían contribuir a reducir la incidencia de la demencia. Según la autora del estudio, Andrea Zammit, neuróloga principal, “una vida de aprendizaje puede favorecer el mantenimiento de la cognición”.

Limitaciones del estudio y orientación de los expertos

El estudio reconoció limitaciones, ya que muchos participantes informaron sobre sus actividades juveniles y de mediana edad en etapas posteriores de su vida, lo cual podría afectar la precisión de los datos. Los expertos indicaron que el hallazgo demuestra una asociación, pero no prueba de forma definitiva que el aprendizaje prevenga el Alzheimer.

El análisis contó con el respaldo de los Institutos Nacionales de Salud y del exmiembro de la Junta de Gobernadores de la Universidad Rush, Michael Urbut. Los autores recomendaron ampliar las políticas públicas que faciliten el acceso a recursos educativos y culturales desde edades tempranas y durante toda la vida, como medida preventiva ante enfermedades neurodegenerativas.

Los beneficios de la estimulación intelectual pueden extenderse hasta la vejez avanzada. La investigación sugiere que el enriquecimiento cognitivo a lo largo de la vida se asocia con una mayor protección cerebral, un menor riesgo de Alzheimer y un retraso en la aparición de síntomas.