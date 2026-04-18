Estados Unidos sancionó al viceministro del Interior de Nicaragua por graves violaciones de DDHH

Daniel Ortega junto a Luis Roberto Cañas en una foto de archivo

Estados Unidos impuso sanciones al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, acusado de participar en graves violaciones de los derechos humanos. La acción, comunicada este sábado, busca recordar a las víctimas de las protestas de abril de 2018 en Nicaragua.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró: “Hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen”.

Rubio agregó que, “para conmemorar el aniversario de las protestas de abril de 2018 y recordar a los más de 325 manifestantes asesinados en la represión posterior, la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, en virtud de la sección 7031(c), por su implicación en graves violaciones de los derechos humanos”.

La sección 7031(c) establece restricciones de visados y prohíbe la entrada a Estados Unidos a las personas sancionadas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (Europa Press)

El jueves pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones dirigidas contra dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de cinco personas, incluyendo al viceministro de Energía y Minas.

Las sanciones también afectan a siete empresas mineras vinculadas a la extracción y comercialización de oro en Nicaragua.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los sancionados “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y participan en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” relacionadas con el sector aurífero.

Nicaragua permanece en crisis política y social desde abril de 2018, situación que se agravó tras las elecciones de noviembre de 2021 que permitieron la reelección de Ortega para un quinto mandato.

Washington acusa al régimen de Ortega-Murillo de reprimir a los opositores. En marzo, la misión estadounidense en Managua denunció que “la crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es irrazonable” y criticó la detención de personas ancianas y enfermas.

Una ilustración impactante describe la grave situación de la prensa independiente en Nicaragua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así arrasó la dictadura de Ortega con la libertad de expresión

En las últimas dos décadas, el régimen de Ortega y Murillo ha ejecutado una estrategia sostenida para aniquilar el periodismo independiente en Nicaragua, con más de 300 periodistas exiliados y el cierre de 61 medios, según un informe elaborado por la red de periodistas nicaragüenses “Las Exiliadas Nicas”, con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras (RSF) España.

El informe documenta una estrategia progresiva por parte del régimen para erradicar cualquier vestigio de prensa independiente. “El balance del informe es demoledor: decenas de periodistas en prisión, al menos 61 medios cerrados o confiscados, más de 309 periodistas forzados al exilio y el 65% del territorio nacional sin información independiente”, expuso Maryórit Guevara, fundadora del colectivo y coautora del documento, durante la presentación oficial celebrada en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Carlos Fernando Chamorro, periodista independiente y fundador del medio Confidencial, fue uno de los invitados destacados durante la presentación. Confidencial fue clausurado por el gobierno y su director obligado a exiliarse. “El exilio no es una situación de emergencia, que es tal y como la tratan los Estados y organizaciones de apoyo a periodistas y defensores de derechos humanos. El exilio es permanente y así debe ser considerado y respaldado. Gracias al periodismo independiente exiliado, los ciudadanos nicaragüenses siguen informados, porque afortunadamente aún disponen de acceso a Internet. El periodismo sí vence a la propaganda”, afirmó durante el evento.

Por su parte, Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España, remarcó la urgencia de actuar desde la comunidad internacional: “Nicaragua se sitúa en el furgón de cola de la libertad de prensa junto a países como Afganistán, Irán, China o Corea del Norte. Es deber de los periodistas apoyar a sus compañeros en el exilio y darle la relevancia a Nicaragua que merece en la agenda mediática española, más centrada en regímenes como el cubano o el venezolano por motivos políticos y económicos”.