Se reactiva la interna bonaerense del Gobierno por la disputa de un lugar clave en la Legislatura

Sebastián Pareja y Agustín Romo encabezan las conversaciones

Luego de algunos meses de tregua y todavía sin actividad en el recinto, la interna en el Gobierno se volvió a abrir en las últimas horas por la disputa de un lugar clave en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, que actualmente es ocupado por el sector que responde a Santiago Caputo, pero viene siendo pretendido por las autoridades del partido, que encabeza Karina Milei.

Se trata de la jefatura del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, que está en manos de Agustín Romo, uno de los principales referentes de “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación referenciada en el asesor.

Desde finales del año pasado, la secretaria general de la Presidencia pelea, por el momento sin éxito, para que ese cargo le sea entregado a Juan Osaba, una persona de confianza del armador local, Sebastián Pareja.

La discusión comenzó en diciembre pasado, luego del recambio parlamentario tras las elecciones de medio término, que obligó a que el oficialismo y la opocisión renegociaran los principales puestos en el recinto.

Karina Milei es la presidenta del partido La Libertad Avanza a nivel nacional

La estrategia original era que los lugares más importantes en el partido y de la Cámara se repartieran entre los que responden al gobernador, Axel Kicillof, a Karina Milei y a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sin embargo, cambios de último minuto en la estructura de las autoridades legislativas, impulsados por la facción del mandatario bonaerense, obligaron a que todos los candidatos se reacomodaran.

De esa forma, Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera volvieron a intercambiar los roles como presidente y vice, por lo que la discusión pasó por quienes quedaban debajo.

Así las cosas, “Juanes” Osaba, que al principio iba a ser el jefe del bloque de La Libertad Avanza, fue colocado en la Vicepresidencia segunda del cuerpo, por lo que Romo continuó ejerciendo el liderazgo de la bancada, como hace desde 2023.

No obstante, la tensión se mantuvo durante todo este tiempo, debido a que el espacio de Pareja no está conforme con su conducción: “Todo surgió porque en una sesión del 2025, cuando el peronismo criticó en su discurso a Karina, él tomó la palabra y no la defendió. Desde entonces, hay enojo”, explicó a Infobae una fuente al tanto de las conversaciones.

Crecen las tensiones en el recinto

Ahora el debate volvió a surgir justo cuando avanza una denuncia que presentó Pareja contra un grupo de tuiteros libertarios, más cercanos a Santiago Caputo, por presuntas amenazas e instigación a cometer delitos.

Asimismo, tal como precisó este medio, también hubo quejas recientemente por la presentación de un proyecto de ley para convertir al Poder Legislativo bonaerense en unicameral, como ya sucede en otras provincias, una iniciativa que en el partido preferían guardar para usar como promesa de campaña en el 2027.

Durante todo el jueves se dieron varias charlas entre el armador y “Las Fuerzas del Cielo” en las que se analizaron varias opciones para solucionar el conflicto y llegar a “un acuerdo que les tiene que servir a todos y tiene que ser para mejorar”.

En este sentido, una de las partes involucradas aseguraba por la tarde que era “muy probable” que se corriera a Romo de la jefatura del bloque y que intercambiara el lugar con Osaba, pero esta alternativa no prosperó.

Otra idea que se barajó fue que el actual legislador asumiera algún cargo en el Poder Ejecutivo, pero en este caso se abría otro conflicto: si eso ocurre, la banca quedaría vacía y tendría que ser ocupada por Gonzalo Cabezas, que fue el primer suplente en la lista del 2023.

Sin embargo, dos años despúes ese dirigente fue quien encabezó la boleta libertaria en la cuarta sección electoral y consiguió entrar al Senado bonaerense, donde es Vicepresidente 3º, y no tiene intenciones de cambiar de Cámara.

Gonzalo Cabezas, fue en el 2025 el candidato a senador provincial de La Libertad Avanza por la Cuarta Sección Electoral

Si Cabezas no acepta, quien debería ser convocado es un dirigente que participó de la campaña del 2023, pero que nunca entró a la Legislatura y ya no tiene relación con el oficialismo nacional.

En medio de todas estas conversaciones y versiones cruzadas, fue el propio Romo el que salió a desmentir su supuesta salida: “Nadie me está echando de ningún lado muchachos. Quédense tranquilos y nunca le crean al periodismo. Cuando haya novedades se van a enterar por mi. Mientras tanto, estamos todos juntos trabajando para ganar PBA en 2027. Abrazo a todos”, escribió en su cuenta personal de X.

Así las cosas, las negociaciones entre Pareja y el sector que responde a Santiago Caputo todavía tienen un final incierto y, como en Diputados no hay prácticamente actividad en estos meses, es probable que todo se defina más cerca de fin de año.

“Pensá que todavía no se eligieron ni siquiera a las autoridades de las comisiones, y cualquier cambio que se haga de autoridades debe ser votado por todos los bloques. Yo creo que esto va a seguir así y recién después del Mundial de Fútbol se va a solucionar”, expresó una fuente cercana a los protagonistas.