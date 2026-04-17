Política

Fentanilo mortal: comenzaron las nuevas indagatorias al clan García Furfaro y la causa suma 124 muertes

La voluminosa causa ingresó en etapa de definiciones. El juez Ernesto Kreplak indagó ayer a dos de los 14 procesados. Ariel García Furfaro pidió postergar su interrogatorio

Guardar
HLB PHARMA FENTANILO CONTAMINADO
La Justicia indaga por segunda vez a los presuntos responsables del fentanilo mortal

La causa por la mayor tragedia sanitaria de la Argentina ingresó en su etapa final. Ayer, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak comenzó la ampliación de declaraciones indagatorias de los 14 procesados por su presunta responsabilidad en la elaboración y distribución de Fentanilo HLB Pharma HLB Pharma contaminado con al menos dos bacterias resistentes a antibióticos que habría derivado en el fallecimiento de 124 pacientes y secuelas en 49 internados con secuelas, dos de ellos muy graves.

Ayer, debía declarar de manera virtual Ariel García Furfaro, el propietario de los Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Ambos fueron clausurados de manera definitiva por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), un organismo que depende del Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.

La defensa del empresario solicitó un aplazamiento hasta el jueves 23 de abril ¿la razón?, su defensor, Gastón Marano, daba clases de “Teoría del Estado” para un grupo de presos en el penal de Devoto y no recibió la convocatoria con suficiente antelación como para solicitar el reemplazo por su ayudante de cátedra, según le explicó a este medio.

También pidió postergar su segunda indagatoria Carolina Ansaldi, la directora técnica de Laboratorios Ramallo. También fue citada para el jueves próximo.

Declara Garcia Furfaro por fentanilo adulterado.
Gastón Marano, abogado de Ariel García, solicitó el aplazamiento de la nueva declaración indagatoria de si defendido

A la audiencia se presentaron Eduardo Darchuk, jefe de Producción de Laboratorios Ramallo SA, y María Victoria García, gerente de gestión de calidad.

Se negaron a responder preguntas y se remitieron a la primera indagatoria en la que se deslindan de responsabilidades. En esa oportunidad, el magistrado les imputó la muerte de 20 pacientes. Ahora, se sumaron 94 víctimas fatales, que sumadas a las anteriores alcanzan las 124 personas fallecidas. Esta cifra puede variar, ya que se espera el resultado final de los estudios que sobre las historias clínicas realiza el Cuerpo Médico Forense.

A estas acusaciones, se agregan otros 49 pacientes que sufrieron “lesiones” y fueron dados de alta. Dos de esas personas estuvieron en un estado gravísimo de salud.

Las audiencias virtuales continuarán el lunes 20. Ese día, lo harán el director técnico José Antonio Maiorano; Nilda Furfaro, directiva de las firmas y madre de Ariel García Furfano; Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica y Rocío del Cielo Garay.

El martes 21, será el turno de Javier Martín Tchukrán, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar y Diego Hernán García (hermano del principal sospechoso).

Imagen 6EV57543IRBLDA7MQ5RZ72FTIE

Después de la medida y las apelaciones que realicen las defensas de los procesados el magistrado estará en condiciones de elevar la voluminosa causa, considerada como el mayor desastre sanitario del país, a juicio oral. La expectativa de pena para los acusados es de 10 a 25 años de prisión.

En la resolución del 25 de septiembre de 2025, Kreplak les imputo “prima facie” ser coautores penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor.

De esta manera, el juez de primera instancia cierra el círculo sobre los responsables de producir y vender el poderoso anestésico adulterado. Hasta ahora, cuatro fueron procesados con prisión preventiva; dos con prisión domiciliaria, los ocho restantes están en libertad.

La tragedia se la ubica al nivel de los hechos más dolorosos de la historia reciente, entre ellos el siniestro ferroviario de Once, con 53 fallecidos y una persona por nacer, y lo ocurrido en el boliche Cromañón, donde murieron 194 jóvenes.

allanamientos a los laboratorios del fentanilo contaminado.
El último allanamientos a los laboratorios del fentanilo contaminado para evaluar el valor de las máquinarias

Hasta ahora, la instancia superior confirmó, por ejemplo, las prisiones objetadas por las defensas de Diego García, Javier Tchukrán y José Antonio Maiorano. En cambio, Ariel García Furfaro no apeló.

La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 y se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.

Los resultados finales del Cuerpo Médico Forense serán determinantes para definir la cantidad exacta de delitos que se les imputan a los presuntos responsables de las muertes.

Los peritos ya establecieron de manera enfática que las bacterias multirresistentes con las que estaban contaminadas las ampollas del fentanilo HLB Pharma incrementaron drásticamente el riesgo de muerte. El magistrado solicitó que los profesionales determinen si también causaron daños irreversibles en los sobrevivientes: desde incapacidades laborales permanentes, enfermedades crónicas, deformidades, pérdida de funciones vitales hasta secuelas psicológicas graves.

El juez Ernesto Kreplak instruye la mayor causa por una tragedia sanitaria en el país
El juez Ernesto Kreplak instruye la mayor causa por una tragedia sanitaria en el país

Tanto la Fiscalía como alguna de las querellas apuntan a las presuntas responsabilidades que podrían haber tenido, por la falta de control y supervisar las buenas prácticas de fabricación de medicamentos, las autoridades de ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

Temas Relacionados

Fentanilo HLB PharmaLa PlataAdulteración de MedicamentosBacterias Multirresistentes

Últimas Noticias

El Gobierno autorizó a nueve provincias a otorgar concesiones de obras públicas en rutas nacionales

Se trata de las provincias comandadas por gobernadores considerados aliados para el Ejecutivo nacional. Los convenios serán temporales y estarán sujetos a supervisión de la Dirección Nacional de Vialidad

El Gobierno autorizó a nueve provincias a otorgar concesiones de obras públicas en rutas nacionales

El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas estadounidenses para ejercicios militares

La decisión publicada en el Boletín Oficial busca la capacitación militar y la interoperabilidad con unidades extranjeras, incluyendo ejercicios combinados que emplearán infraestructura y medios de ambos países en territorio nacional

El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas estadounidenses para ejercicios militares

Se reactiva la interna bonaerense del Gobierno por la disputa de un lugar clave en la Legislatura

La Libertad Avanza planea una reestructuración del bloque en la Cámara de Diputados provincial, pero se demoran las definiciones y continúan las negociaciones sin un final claro

Se reactiva la interna bonaerense del Gobierno por la disputa de un lugar clave en la Legislatura

Eliminan la exigencia de habilitación municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas

La nueva resolución publicada en el Boletín Oficial regula la presentación de documentación para fábricas, depósitos y agencias, ajustándose a normativas de desregulación y quitando una instancia que antes ralentizaba los procedimientos

Eliminan la exigencia de habilitación municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas

“Que alguien le dé un tiro en la frente”: comienza el juicio contra una mujer de Entre Ríos que amenazó a Macri

Stefanía Belén Troncoso será juzgada por instigación pública a cometer un delito. En julio de 2017 publicó un comentario en Facebook en un posteo donde se anunciaba la visita del entonces mandatario nacional

“Que alguien le dé un tiro en la frente”: comienza el juicio contra una mujer de Entre Ríos que amenazó a Macri
DEPORTES
A los 43 años, se retiró Tacuara Cardozo: de la apuesta de los USD 100 por gol que lo vistió al premio en “gallinas paraguayitas”

A los 43 años, se retiró Tacuara Cardozo: de la apuesta de los USD 100 por gol que lo vistió al premio en “gallinas paraguayitas”

A qué instancia llegará la selección argentina en el Mundial: la opinión que marca la ilusión en Messi y los campeones del mundo

La postura de los hinchas de Boca Juniors respecto a la posible renovación del contrato de Claudio Úbeda

El mensaje de respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto luego de la prueba especial que realizó a bordo del Alpine

Rechazó a la selección de Chile, le dicen el “pibe de las rabonas” y llevó a Argentina a la final del Mundial Sub 17

TELESHOW
Quiénes serán los artistas invitados de Tini Stoessel para su show en Rosario

Quiénes serán los artistas invitados de Tini Stoessel para su show en Rosario

La íntima noche de Luana Fernández, Franco Zunino y Fabio Agostini en Gran Hermano: juegos y besos en un duro desafío

Darío Barassi tuvo un llamativo percance en vivo y debió abandonar su programa para cambiarse: “El operativo secarme”

La reacción de Maciel tras ser notificada judicialmente por la policía en Gran Hermano: “Me movió la cabeza”

Paco Amoroso sorprendió al revelar cuántas veces tuvo relaciones sexuales en el último mes

INFOBAE AMÉRICA

La genética explica la mayor parte de la inteligencia y el éxito profesional, según un nuevo estudio

La genética explica la mayor parte de la inteligencia y el éxito profesional, según un nuevo estudio

Trump calificó el inicio de la tregua entre Israel y Líbano como un “día histórico” e instó a Hezbollah a “actuar correctamente”

El antisemitismo de Roald Dahl vuelve a escena: ¿Qué es realidad y qué es ficción en una obra teatral sobre su vida?

Qué leer esta semana: Fernando Aramburu y el amor en tiempos de ETA; una delicia para los chicos y todo lo que un padre no debe ser

La herencia silenciosa de la violencia en Colombia: memorias familiares de una tragedia nacional