Fentanilo mortal: comenzaron las nuevas indagatorias al clan García Furfaro y la causa suma 124 muertes

La Justicia indaga por segunda vez a los presuntos responsables del fentanilo mortal

La causa por la mayor tragedia sanitaria de la Argentina ingresó en su etapa final. Ayer, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak comenzó la ampliación de declaraciones indagatorias de los 14 procesados por su presunta responsabilidad en la elaboración y distribución de Fentanilo HLB Pharma HLB Pharma contaminado con al menos dos bacterias resistentes a antibióticos que habría derivado en el fallecimiento de 124 pacientes y secuelas en 49 internados con secuelas, dos de ellos muy graves.

Ayer, debía declarar de manera virtual Ariel García Furfaro, el propietario de los Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Ambos fueron clausurados de manera definitiva por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), un organismo que depende del Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.

La defensa del empresario solicitó un aplazamiento hasta el jueves 23 de abril ¿la razón?, su defensor, Gastón Marano, daba clases de “Teoría del Estado” para un grupo de presos en el penal de Devoto y no recibió la convocatoria con suficiente antelación como para solicitar el reemplazo por su ayudante de cátedra, según le explicó a este medio.

También pidió postergar su segunda indagatoria Carolina Ansaldi, la directora técnica de Laboratorios Ramallo. También fue citada para el jueves próximo.

Gastón Marano, abogado de Ariel García, solicitó el aplazamiento de la nueva declaración indagatoria de si defendido

A la audiencia se presentaron Eduardo Darchuk, jefe de Producción de Laboratorios Ramallo SA, y María Victoria García, gerente de gestión de calidad.

Se negaron a responder preguntas y se remitieron a la primera indagatoria en la que se deslindan de responsabilidades. En esa oportunidad, el magistrado les imputó la muerte de 20 pacientes. Ahora, se sumaron 94 víctimas fatales, que sumadas a las anteriores alcanzan las 124 personas fallecidas. Esta cifra puede variar, ya que se espera el resultado final de los estudios que sobre las historias clínicas realiza el Cuerpo Médico Forense.

A estas acusaciones, se agregan otros 49 pacientes que sufrieron “lesiones” y fueron dados de alta. Dos de esas personas estuvieron en un estado gravísimo de salud.

Las audiencias virtuales continuarán el lunes 20. Ese día, lo harán el director técnico José Antonio Maiorano; Nilda Furfaro, directiva de las firmas y madre de Ariel García Furfano; Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica y Rocío del Cielo Garay.

El martes 21, será el turno de Javier Martín Tchukrán, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar y Diego Hernán García (hermano del principal sospechoso).

Después de la medida y las apelaciones que realicen las defensas de los procesados el magistrado estará en condiciones de elevar la voluminosa causa, considerada como el mayor desastre sanitario del país, a juicio oral. La expectativa de pena para los acusados es de 10 a 25 años de prisión.

En la resolución del 25 de septiembre de 2025, Kreplak les imputo “prima facie” ser coautores penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor.

De esta manera, el juez de primera instancia cierra el círculo sobre los responsables de producir y vender el poderoso anestésico adulterado. Hasta ahora, cuatro fueron procesados con prisión preventiva; dos con prisión domiciliaria, los ocho restantes están en libertad.

La tragedia se la ubica al nivel de los hechos más dolorosos de la historia reciente, entre ellos el siniestro ferroviario de Once, con 53 fallecidos y una persona por nacer, y lo ocurrido en el boliche Cromañón, donde murieron 194 jóvenes.

El último allanamientos a los laboratorios del fentanilo contaminado para evaluar el valor de las máquinarias

Hasta ahora, la instancia superior confirmó, por ejemplo, las prisiones objetadas por las defensas de Diego García, Javier Tchukrán y José Antonio Maiorano. En cambio, Ariel García Furfaro no apeló.

La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 y se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.

Los resultados finales del Cuerpo Médico Forense serán determinantes para definir la cantidad exacta de delitos que se les imputan a los presuntos responsables de las muertes.

Los peritos ya establecieron de manera enfática que las bacterias multirresistentes con las que estaban contaminadas las ampollas del fentanilo HLB Pharma incrementaron drásticamente el riesgo de muerte. El magistrado solicitó que los profesionales determinen si también causaron daños irreversibles en los sobrevivientes: desde incapacidades laborales permanentes, enfermedades crónicas, deformidades, pérdida de funciones vitales hasta secuelas psicológicas graves.

El juez Ernesto Kreplak instruye la mayor causa por una tragedia sanitaria en el país

Tanto la Fiscalía como alguna de las querellas apuntan a las presuntas responsabilidades que podrían haber tenido, por la falta de control y supervisar las buenas prácticas de fabricación de medicamentos, las autoridades de ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).