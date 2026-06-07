Policía Nacional en Honduras reporta avances en investigación del caso Corinto y anuncia nuevas intervenciones de seguridad

Rigoberto Oseguera Mass informó sobre avances en la investigación del caso Corinto. Las autoridades mantienen operativos activos tras la muerte de cinco agentes policiales. (FOTO: Cortesía / Archivo)

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, informó este sábado que las investigaciones relacionadas con el caso Corinto, donde murieron cinco agentes policiales, presentan avances significativos y continúan desarrollándose mediante operativos coordinados entre distintas unidades de seguridad.

El alto funcionario detalló que las autoridades mantienen acciones permanentes de seguimiento e inteligencia para identificar y capturar a los responsables del ataque, considerado uno de los hechos más violentos registrados recientemente contra miembros de la institución policial.

“Va adelantado, hay grandes avances y van a seguir llegando las órdenes de captura por este caso y sobre todo un compromiso de intervenir el sector para garantizar la seguridad en esa zona”, expresó Oseguera Mass al referirse al proceso investigativo.

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El caso Corinto generó fuerte impacto a nivel nacional tras la muerte de cinco agentes policiales durante un operativo en esa región del país, situación que provocó el despliegue de refuerzos y nuevas estrategias de intervención por parte de las autoridades de seguridad.

Según explicó el director policial, además de las investigaciones judiciales, se están desarrollando acciones orientadas a fortalecer la presencia operativa en la zona y recuperar el control territorial en sectores considerados de alta incidencia criminal.

La Policía Nacional anunció nuevas intervenciones de seguridad en sectores de alta incidencia criminal. El director policial aseguró que continuarán emitiéndose órdenes de captura por el caso Corinto (FOTO: Archivo / Cortesía)

En ese sentido, anunció que próximamente se ejecutarán nuevas intervenciones policiales y militares para reforzar la seguridad y combatir estructuras criminales que operan en distintos corredores del país.

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Oseguera Mass también se refirió a las acciones contra el denominado “Cartel del Diablo”, asegurando que las autoridades están incrementando las capacidades de respuesta mediante un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“En un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas armaremos tantas fuerzas de tarea desde el punto de vista militar y procesos de intervención desde el punto de vista policial con todas las especialidades que la policía tiene para garantizar procesos eficaces”, manifestó.

Las autoridades indicaron que las operaciones incluirán unidades especializadas en inteligencia, investigación criminal, fuerzas especiales y combate al crimen organizado, con el objetivo de desarticular estructuras vinculadas a delitos como narcotráfico, extorsión y sicariato.

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El director policial sostuvo que uno de los principales compromisos de la institución es fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana dentro de los cuerpos de seguridad.

Las Fuerzas Armadas y la Policía ejecutarán acciones conjuntas contra estructuras criminales. Autoridades buscan fortalecer la presencia operativa en distintos corredores del país. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

“Yo tengo un mensaje para la población en el sentido de un compromiso que tenemos de transparencia, empezar desde arriba incluso, con el compromiso de que debemos actuar con honestidad, con limpieza, con transparencia, con interés, con integridad”, expresó.

Añadió que ninguna institución policial puede obtener resultados efectivos si no mantiene procesos transparentes y un trabajo íntegro dentro de sus estructuras operativas y administrativas.

En relación con la nueva conformación de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Oseguera Mass aseguró que actualmente se desarrolla un proceso de selección enfocado en incorporar a los mejores perfiles dentro de la unidad especializada.

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Según explicó, el objetivo es fortalecer las capacidades de investigación y combate contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión y otros delitos de alto impacto.

Oseguera Mass reiteró el compromiso institucional con la transparencia y la integridad policial. La nueva conformación de la DAET incluirá procesos rigurosos de selección de personal. (FOTO: Infobae)

“La población puede confiar en la nueva conformación de la DAET”, afirmó el director policial, quien reiteró que se trabaja en garantizar mayor seguridad para la ciudadanía.

La extorsión continúa siendo uno de los delitos que más preocupa a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios en distintas regiones del país, por lo que las autoridades consideran prioritario reforzar las unidades encargadas de enfrentar este fenómeno criminal.

Mientras tanto, las investigaciones sobre el caso Corinto continúan bajo reserva, mientras las autoridades avanzan en la identificación de más personas vinculadas al ataque que cobró la vida de cinco miembros de la Policía Nacional.

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