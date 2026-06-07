Guatemala: La municipalidad de Mazatenango canceló la licencia de construcción de Xochi antes de su inauguración

La Municipalidad de Mazatenango canceló la licencia de construcción de Xochi antes de la inauguración prevista para el 14 de junio y dejó en suspenso el corredor vial privado en la CA-2. (Imagen de cortesía)

La Municipalidad de Mazatenango canceló la licencia de construcción de Xochi a pocos días de la inauguración prevista para el 14 de junio, una decisión que suspendió la entrada en operación del corredor vial privado que conecta la carretera CA-2 entre los kilómetros 142,5 y 173 y que, según la información del proyecto, fue concebido para recortar varias horas de viaje en los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu.

El trazado contempla una circulación de cuatro carriles y un sistema de peaje con cobros de entre Q15 y Q45 para motos y vehículos, de Q30 a Q105 para buses y camiones, y de Q70 a Q210 para transporte pesado, según el texto fuente. La obra también incluye la siembra de 70 mil árboles nativos y estructuras para permitir el paso natural del agua de los ríos, de acuerdo con la misma información.

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El proyecto vial “Xochi, Corredor de las Flores” es desarrollado por Fondo BPS S.A. y se presenta como una alternativa privada de conexión vehicular en la CA-2, según el texto fuente. La desarrolladora sostiene que la autopista de peaje permitiría ahorrar entre una y tres horas de traslado, una estimación que también fue respaldada por el comunicado de ITRA, que expresó apoyo a la obra por el beneficio para afiliados y visitantes con destino a Retalhuleu.

La suspensión llegó después de inspecciones y de dos amparos presentados el 3 de junio

Según el texto fuente, desde finales de marzo la comuna realizó visitas de “inspección” en las instalaciones de Xochi, ubicadas en Santo Domingo Suchitepéquez, donde el área fue acordonada y señalada como “suspendida”. El 19 de mayo, esas inspecciones aumentaron y, de acuerdo con la misma versión, participaron hombres armados sin una orden que respaldara la diligencia.

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Xochi, Corredor de las Flores, fue concebido como una ruta alterna en la Costa Sur de Guatemala para recortar entre una y tres horas de viaje en Suchitepéquez y Retalhuleu. (Imagen de cortesía)

A partir de esa fecha, el Consejo Municipal fijó un plazo menor de 24 horas para que la desarrolladora entregara información sobre costos de obra, contratos, seguridad vial y flujo vehicular, y para reabrir la base de cálculo de la licencia original de 2023, según el texto fuente. La empresa respondió con dos amparos presentados el 3 de junio: uno por amenazas de suspensión de la construcción y otro por silencio administrativo.

El 4 de junio en la madrugada, un juez de asuntos municipales, personal municipal y Marvin de León, identificado en el texto fuente como asesor legal municipal, llegaron a suspender las obras y colocaron una cinta amarilla para impedir el paso. La notificación de la suspensión de la licencia fue entregada a la desarrolladora horas después de ejecutada la medida y sin aviso previo, según el texto fuente.

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La respuesta directa al conflicto es esta: la licencia de construcción de Xochi fue cancelada por la Municipalidad de Mazatenango antes de la apertura anunciada, y esa decisión dejó en suspenso la puesta en marcha de una carretera privada pensada para servir como ruta alterna en la Costa Sur de Guatemala.

Xochi, Camagro e ITRA cuestionaron la decisión municipal y alertaron por la certeza jurídica

En su comunicado, Xochi afirmó: “Xochi Corredor de las Flores siempre ha cumplido con todo el marco legal vigente, con los estándares internacionales en el ámbito de la transparencia, de la calidad de la obra, y del respeto a la institucionalidad guatemalteca”. La empresa añadió en el mismo documento que en febrero de 2026 solicitó la segunda renovación de la licencia, cerca de mes y medio antes del vencimiento de la primera prórroga, y que hasta la fecha la Municipalidad de Mazatenango “ha mantenido un silencio administrativo y sigue sin resolver”.

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La desarrolladora también sostuvo en su comunicado: “Hemos presentado las acciones legales que buscan el amparo de las autoridades judiciales frente a la amenaza de un cierre arbitrario”. En otra declaración del mismo texto, aseguró que la municipalidad decidió “poner en riesgo la puesta en operación” de la vía y que no se le notificaron las razones del cierre del paso ni se le permitió ejercer su derecho al debido proceso.

La Cámara del Agro de Guatemala expresó en un comunicado su “preocupación por la falta de certeza jurídica que enfrenta el proyecto de infraestructura vial Xochi”. La entidad afirmó que se trata de una obra “que contribuiría a mejorar la movilidad, la competitividad y el desarrollo económico de la Costa Sur del país” y señaló que esa región es una de las principales zonas agrícolas de Guatemala.

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Mapa detallado que muestra los tramos y puentes del proyecto carretero en la Costa Sur de Guatemala, cuya inauguración está a cargo del sector privado. (Revista Coyuntura Suchitpéquez)

Según la Cámara del Agro, “proyectos como Xochi fortalecen un corredor logístico clave para miles de productores, trabajadores y empresas” y, al reducir tiempos de traslado, mejoran la conectividad y facilitan el transporte de personas y mercancías. La organización también sostuvo que Guatemala necesita más inversión en infraestructura y que para lograrla “es indispensable garantizar el respeto al Estado de derecho”.

El texto fuente también recoge un pronunciamiento sin fuente explícita en el que se afirma: “La carretera Xóchi Corredor de las Flores es un proyecto de carácter privado que ha cumplido plenamente con el marco legal vigente, contando con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para su operación”. En el mismo bloque se señala que el acceso al derecho de vía fue cerrado por la Municipalidad de Mazatenango bajo la administración del alcalde Carlos Villagrán y que esa decisión vulnera la propiedad privada, el debido proceso y la libertad de industria, comercio y trabajo.

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En respaldo adicional a la carretera, ITRA indicó en su comunicado que quienes usen esta ruta hacia Retalhuleu podrán reducir su tiempo de traslado entre una y tres horas, con prioridad en seguridad y costos de viaje. La entidad agregó que facilitar el acceso a sus parques y hostales forma parte de su interés en que el trayecto hacia los espacios recreativos sea cómodo y seguro para los guatemaltecos.