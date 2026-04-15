Salud

La caminata, una herramienta eficaz para conservar masa muscular y controlar el peso

La evidencia médica indica que aumentar velocidad, elegir pendientes o sumar peso transforma a este ejercicio en una actividad más intensa y beneficiosa para la composición corporal

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Caminar favorece el control del peso y la reducción de grasa corporal, según estudios médicos recientes ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas en todo el mundo eligen caminar como su principal forma de ejercicio, atraídas por su accesibilidad y por la percepción de que contribuye al bienestar físico. Sin embargo, la investigación médica precisa que sus beneficios pueden ir mucho más allá de la simple actividad cotidiana.

Estudios recientes y consensos internacionales confirman que caminar puede favorecer tanto el mantenimiento de la masa muscular como la quema de grasa, aunque sus efectos varían según la intensidad, la duración y la combinación con otras prácticas como el entrenamiento de fuerza.

¿Caminar desarrolla músculo, quema grasa o ambas cosas?

La caminata ayuda a conservar la masa muscular y promueve el gasto de energía, pero no reemplaza los entrenamientos diseñados para incrementar la musculatura.

Según la Clínica Mayo, el impacto depende de la velocidad, el tiempo dedicado y la combinación con ejercicios de fuerza. Por sí sola, esta actividad estimula el metabolismo y puede facilitar la reducción de grasa corporal, lo que la convierte en una herramienta eficaz para el control del peso.

Una persona mayor con ropa deportiva camina por un sendero en un parque soleado. Su cabeza muestra una silueta de cerebro brillante.
Incorporar peso o pendientes en la caminata incrementa el gasto calórico y el trabajo muscular, potenciando sus beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista fisiológico, caminar activa los principales grupos musculares, incrementa el gasto calórico y exige adaptaciones metabólicas. Esta práctica es accesible para la mayoría de las personas, ya que no sobrecarga músculos ni articulaciones, según la Escuela de Medicina de Harvard. Además, el sistema nervioso central y el cerebro coordinan el movimiento y procesan estímulos sensoriales.

Estudios publicados por la revista médica The Lancet muestran que caminar al aire libre puede incrementar la creatividad hasta en un 81 % respecto a permanecer sentado, estimulando funciones cognitivas y emocionales. También se ha demostrado que caminar reduce los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, y aporta beneficios a la salud mental.

Las características físicas y los resultados varían según la modalidad elegida. Caminar en pendientes, aumentar la velocidad o incorporar peso —por ejemplo, usando una mochila o chaleco lastrado— transforma la caminata en un ejercicio más intenso.

Estas variantes incrementan tanto el trabajo muscular como el gasto calórico e involucran de manera más significativa al sistema cardiovascular, según el Colegio Americano de Medicina del Deporte.

Cómo influye la intensidad al caminar

Caminar al aire libre estimula la creatividad hasta un 81% más que estar sentado, según la revista The Lancet (Imagen Ilustrativa Infobae)
Caminar al aire libre estimula la creatividad hasta un 81% más que estar sentado, según la revista The Lancet (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad y el esfuerzo determinan los beneficios que se obtienen al caminar. Caminar a paso rápido se asocia con una menor mortalidad cardiovascular y general, según datos del portal de estadísticas alemán Statista. Incorporar peso incrementa la exigencia sobre el tronco y las piernas, eleva la frecuencia cardíaca y convierte la caminata en una actividad cardiovascular moderada eficiente.

En relación con el desarrollo muscular, la evidencia científica muestra que caminar, por sí sola, no incrementa de manera significativa la masa muscular.

Sin embargo, ayuda a prevenir la pérdida muscular y a evitar la reducción de la síntesis de proteínas, la cual puede disminuir hasta un 28 % si no se mantiene la actividad física, según investigaciones de la Universidad de Texas. Mantenerse activo mediante caminatas resulta más beneficioso que el sedentarismo, especialmente si se combina con rutinas de fuerza, lo que ha demostrado ser más eficaz para preservar la masa muscular.

Respecto a la quema de grasa, caminar contribuye al control del peso, siempre que la intensidad y el esfuerzo sean adecuados. Diversos estudios avalados por la Organización Mundial de la Salud señalan que incorporar peso a la rutina puede facilitar la reducción del tejido adiposo y del peso total.

Cerebro humano translúcido en perfil, con su anatomía interna y conexiones neuronales resaltadas por líneas de luz azul. Una onda cerebral azul en el fondo negro.
Los beneficios de caminar también incluyen el aumento del tamaño del hipocampo y la producción de BDNF, clave para la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ritmo constante y de baja intensidad mantiene el organismo en una zona óptima para quemar grasa, implicando músculos como glúteos, cuádriceps, pantorrillas, abdomen y brazos. Esta característica convierte a la caminata en una opción sencilla y eficaz para quienes buscan mejorar la composición corporal o mantener un peso saludable.

Otros beneficios de caminar

Más allá del efecto sobre músculos y grasa, caminar aporta ventajas para la salud mental y el bienestar integral. Realizarla a un paso cómodo reduce el cortisol y ayuda a gestionar el estrés. Además, las actividades aeróbicas como caminar favorecen la salud cerebral: está comprobado que aumentan el tamaño del hipocampo y los niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), lo que potencia el desarrollo y la fortaleza de las células neuronales, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Para maximizar los beneficios, es recomendable complementar la caminata con entrenamiento de fuerza y ejercicios de flexibilidad.

Aunque caminar constituye la base de la actividad diaria, fortalecer la musculatura y mejorar la resistencia mediante rutinas variadas es clave para mantener el cuerpo funcional y activo por más tiempo. Un equilibrio entre movimiento, fuerza y flexibilidad permite que la caminata sea un pilar en la vida cotidiana, siempre acompañada de prácticas que desafíen y fortalezcan el organismo en diferentes niveles.

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