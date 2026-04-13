Retos virales, desinformación y peligro en la deep web: qué prácticas ponen en riesgo la salud de jóvenes y familias en Argentina

Daniela Blanco, directora editorial de Infobae, advirtió que solo uno de cada diez adolescentes accede a fuentes veraces al buscar información sobre salud en internet

En Infobae al Mediodía, Daniela Blanco –directora editorial de Infobae– analizó el fenómeno de los retos virales y la exposición de los adolescentes a prácticas peligrosas y desinformación en redes sociales. El programa abordó testimonios, datos oficiales y estrategias de prevención.

Durante una entrevista exclusiva de Infobae al Mediodía, Daniela Blanco alertó que apenas uno de cada diez jóvenes que consulta sobre salud en Internet accede a fuentes confiables, mientras los retos virales peligrosos se propagan y comprometen la integridad física y emocional de los adolescentes.

En diálogo con el staff de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Blanco desplegó un análisis sobre la magnitud del fenómeno digital que atraviesa a la juventud argentina y los desafíos que impone a familias, escuelas y autoridades.

El impacto invisible: información y desinformación en la salud adolescente

“El intrusismo médico y las fake news exponen a los chicos a prácticas riesgosas validadas en redes sociales”, sostuvo Daniela Blanco durante la transmisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Blanco detalló que “una de cada veinte búsquedas en Google son de salud y cada minuto hay 70.000 consultas alrededor de temáticas de ciencia y de salud”, lo cual evidencia la centralidad de internet como fuente de consulta para los jóvenes. Sin embargo, advirtió un dato clave: “Solo uno de cada diez avanza hasta llegar a una fuente veraz”.

La periodista remarcó que la sobreabundancia de información y la inmediatez de las redes sociales generan que “el resto se queda con información que podemos desmalezar: fake news, información no calificada o incompleta muchas veces”. La búsqueda activa y crítica de información confiable —lo que denominó “minería informativa”— queda relegada, y la mayoría se expone a prácticas de intrusismo médico y tendencias validadas en los entornos digitales.

“El intrusismo médico es validar mecanismos que funcionan en las redes: la espectacularidad, la síntesis, la cuestión de lo quiero ya, discurrir con informaciones de ciencia y salud validando prácticas y lógicas propias del ecosistema digital, apuntando al público joven”, argumentó. Explicó que esto facilita la multiplicación de los retos virales como modelos de conducta entre adolescentes.

Retos virales: lógica de pertenencia, imitación y riesgo

Prácticas como el uso de skincare abrasivo y el retinol en menores de edad se popularizan por modas digitales y referentes en Instagram, según alertó Blanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Blanco profundizó sobre la dinámica de los desafíos virales: “Cuando en una comunidad de jóvenes decís: ‘Che, miren lo que les voy a contar, vamos a incendiar, a quemar a un compañero para tirarlo en la pileta y que ahí se le apague el fuego’, miren lo que estamos diciendo”. Evitó hacer apología y remarcó: “Lo que queremos es llegar a la minería informativa porque si esto se legitima en un ámbito vinculado a las lógicas de comunicación de las redes, ahí es donde se vuelve viral”.

El fenómeno, según la periodista, responde a un patrón de imitación y validación entre pares: “Los chicos acceden a informaciones en salud y ciencia que tienen que ver con la copia, lo comparto con otro, el otro lo hace y yo también. Se multiplica rápidamente y en general tiene que ver con efectos rápidos”.

Blanco llevó la discusión hacia ejemplos concretos a partir de su conversación con la jefa de dermatología del Hospital de Clínicas, doctora Mansur: “Rutinas de skincare coreanas alientan a una franja catorce, dieciocho, a tener esas pieles lozanas y perfectas como se ve en las fotos de Instagram, que es a base de filtros, no son pieles verdaderas”. Estas tendencias estimulan a jóvenes, incluso menores de trece años, a realizarse prácticas abrasivas y utilizar productos como el retinol, “quitándoles capas naturales de grasa a la piel a los catorce años”.

Los desafíos virales peligrosos pueden derivar en daño físico, psicológico y hasta la muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista amplió el panorama: “Los retos virales que están vinculados a sextorsión, a suicidios, a daños físicos y psicológicos, al grooming, hay muchas prácticas que representan riesgos”, precisó, eliminando valoraciones vagas. Recordó una tendencia reciente que alentaba a “tener color del sol sin usar protectores solares”, desestimando la protección contra el melanoma y exponiendo a los jóvenes a riesgos de cáncer de piel.

“El Ministerio de Salud de la Nación expresa que hay que detectar los retos virales y denunciarlos. No es ni jocoso ni gracioso que un grupo de chicos comparta un reto que siempre tiene un tono primero de gracia y diversión, pero que más de uno lo puede propulsar”. Blanco señaló: “Se hacen virales, lo realizan, y estamos en un momento con elevada circulación de estas prácticas que se promueven en redes, a veces con retos de asfixia”.

De la experiencia escolar a los riesgos actuales: asfixia, deep web y grupos peligrosos

El staff recordó que los desafíos riesgosos no son nuevos: “En el colegio estaba de moda los juegos con asfixia, se desmayaban en el baño”, relató uno de los panelistas. Blanco advirtió que es una práctica peligrosa. “Es una idea que puede resultar letal”, dijo la periodista.

El acceso a la deep web y a tutoriales para ingresar a espacios peligrosos es cada vez más sencillo y preocupa a especialistas y familias Foto: Freepik.

Blanco remarcó que la diferencia actual es la aceleración y masividad que imprimen las redes sociales: “Ya quedó claro que los contenidos en la web no se van a regular. Hay conductas fuera de norma, incluso la justicia en algunas cosas se pregunta: ‘¿No deberíamos regular algún tipo de contenido?’”. El acceso a información y a prácticas peligrosas es inmediato: “Hay algo de lo sociocultural que penetra un grupo vulnerable. Un grupo de chicos creyendo que pertenecen a un lugar particular por hacerle bullying a un compañero, por impulsar un reto de asfixia y creerse que es divertido hasta que se les va la mano y hay una tragedia”.

Entre los casos más extremos, Blanco describió: “Tirarse vodka en la retina para generar un pico etílico, como varios de estos retos que proponen”. También subrayó la importancia de la intervención familiar: “Hay que visibilizar el tema, no meterlo debajo de la alfombra, porque esa vulnerabilidad en general, los chicos que están metidos en la deep web con este tipo de contenidos, no lo comparten hacia afuera. Hay que escarbar, hay que hacer una minería en casa de en qué anda”.

Sobre el acceso a la deep web, el staff y Blanco coincidieron en que está al alcance de cualquier adolescente con conocimientos mínimos: “Hoy se utilizan sistemas para cambiar de IP, entonces son más difíciles de rastrear, pero se llega”. Abundan tutoriales: “Un tutorial de cinco minutos de cómo meterte y no meterte de forma segura. Son dos instancias. La deep web se puede adentrar con relativa facilidad usando un onion browser, lo que no quita que realmente lo estás haciendo de la forma segura que deberías”.

El Estado argentino aconseja configurar controles parentales, dialogar con los chicos y denunciar los retos virales en plataformas oficiales ante cualquier sospecha (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la deep web, Blanco advirtió que proliferan comunidades como las True Crime Community: “Grupos descentralizados que idealizan y endiosan a los ejecutores de matanzas escolares, a partir del primer caso de la masacre de Columbine, y después cometen hechos similares por simulación o imitación”.

Datos oficiales: cuáles son los retos virales más peligrosos y cómo actuar

Según información oficial los desafíos virales son invitaciones a realizar acciones extremas o riesgosas, muchas veces impulsadas por influencers, famosos o youtubers. Los ejemplos más peligrosos incluyen:

El desafío Momo: sumar a un contacto aterrador en WhatsApp que incita al suicidio, comete ciberdelitos y acosa a menores.

El desafío de la Ballena Azul: propone realizar 50 pruebas que concluyen con el suicidio.

que concluyen con el suicidio. El desafío de la asfixia o Choking game: provocar la asfixia hasta el desmayo.

o Choking game: provocar la asfixia hasta el desmayo. El desafío de la hoja blanca: buscar caber en el ancho de una hoja A4, incitando a la bulimia o anorexia.

Fire Challenge: rociarse alcohol y prenderse fuego cerca de una pileta.

El desafío de la canela : comer una cucharada de canela sin agua, peligroso para los pulmones.

: comer una cucharada de canela sin agua, peligroso para los pulmones. Balconing: lanzarse a una pileta desde un balcón.

Tide Pod Challenge: ingerir cápsulas de detergente.

The Shell Challenge: comer alimentos con su envoltorio o cáscara.

Train Surfing: viajar por fuera de un tren en movimiento.

Vodka en el ojo: ponerse vodka en el ojo para emborracharse.

Hot Water Challenge: arrojar agua hirviendo a otra persona.

El abecedario del diablo: raspar la mano hasta heridas graves.

Ice and Salt Challenge : combinar sal e hielo en la piel, provocando quemaduras profundas.

: combinar sal e hielo en la piel, provocando quemaduras profundas. In My Feelings Challenge: bajarse de un auto en marcha y bailar.

Knockout: atacar y desmayar a un peatón al azar.

Neknomination: emborracharse y desafiar a otros a repetirlo.

La guía oficial destaca que estos retos pueden derivar en robo de datos personales, sextorsión, suicidio, daños físicos y psicológicos, grooming y muerte accidental.

Blanco enfatizó la necesidad de acompañamiento familiar y escolar para detectar prácticas y contenidos peligrosos antes de que se transformen en tragedia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estado recomienda conversar abiertamente sobre los riesgos, configurar controles parentales, no compartir información personal con desconocidos y ajustar la privacidad de los dispositivos. Además, ante un caso de reto viral peligroso, se debe denunciar en el área de Con Vos en la Web —el programa de ciberseguridad del Estado argentino— o en la fiscalía más cercana, sin necesidad de compartir el video involucrado.

Blanco enfatizó: “Los expertos, toxicólogos, cuentan que llegan a las guardias chicos con problemas dermatológicos por el exceso de skincare o quemaduras por retos. Es casa, escuela y visibilizar el tema. Hay que escarbar, no meterlo debajo de la alfombra porque la vulnerabilidad se profundiza en el aislamiento”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

De 7 a 9: Infobae al Amanecer – Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

– Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar. De 9 a 12: Infobae a las Nueve – Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

– Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. De 12 a 15: Infobae al Mediodía – Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

– Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan. De 15 a 18: Infobae a la Tarde – Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

– Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé. De 18 a 21: Infobae al Regreso – Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich.

Actualidad, charlas y protagonistas en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae. Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.