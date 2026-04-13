9 razones para convertirse en donante de órganos y el impacto real de esta decisión

Un solo donante de órganos puede salvar o transformar la vida de más de ochenta personas, incluidos receptores de órganos y tejidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un solo donante puede transformar la vida de más de 80 personas. La donación de órganos no es solo un acto solidario: cada ocho minutos, alguien ingresa a la lista de espera para un trasplante, y la decisión de donar puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, según la Cleveland Clinic.

Los órganos principales benefician a ocho receptores y los tejidos —córneas, huesos o piel— llegan hasta 75 personas más. La Cleveland Clinic, referente internacional en trasplantes, subraya que todos los gastos médicos vinculados a la donación están cubiertos por los programas de salud y seguros, por lo que ni el donante ni su familia deben afrontar costos.

Conocer en detalle los motivos para convertirse en donante resulta clave para comprender el verdadero alcance de este acto.

Nueve motivos para convertirse en donante de órganos

A continuación, se detallan nueve motivos principales para convertirse en donante de órganos:

La donación de órganos es cubierta en su totalidad por programas de salud y seguros, sin costos para donante o familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posibilidad de salvar o transformar más de 80 vidas: un solo donante puede beneficiar a múltiples receptores de órganos y tejidos. Cobertura de todos los gastos médicos: todos los costos relacionados con el proceso de donación son asumidos por los programas de salud y el seguro del receptor. Ausencia de límite de edad: no existe una edad máxima para inscribirse como donante mientras los órganos estén en buen estado. Facilidad y rapidez en el registro: el trámite para registrarse como donante suele completarse en menos de cinco minutos a través de modalidades seguras y oficiales. Evaluación médica especializada: un equipo médico experto revisa cada caso para asegurar la viabilidad de los órganos y tejidos donados. Apoyo de diferentes religiones, grupos étnicos y culturas: diversos credos y comunidades respaldan la donación, y quienes tengan dudas pueden consultar con líderes espirituales. Consuelo durante el proceso de duelo: la donación puede brindar alivio a las familias al saber que el último gesto de su ser querido benefició a otros. Impacto positivo en el entorno familiar y social del receptor: la mejora en la salud del trasplantado genera motivación y conciencia en su entorno cercano. Modalidades de donación en vida: donar en vida es posible y seguro para la mayoría, ampliando las oportunidades de trasplante para quienes esperan un órgano.

La escasez de órganos es una urgencia global. Cada día, trece personas fallecen sin recibir el trasplante necesario, según datos de la Red de Procura y Trasplante de Órganos de Estados Unidos. El impacto alcanza también a las familias y al entorno de los receptores, generando motivación para sumarse como donantes y mejorando la calidad de vida de los trasplantados.

Todos los gastos médicos vinculados a la donación son cubiertos por los programas de salud y el seguro del receptor. El registro como donante es rápido y seguro. Un equipo médico evalúa cada caso y solo ciertas enfermedades lo impiden.

Cada día mueren trece personas esperando un trasplante, lo que destaca la urgencia de sumar más donantes de órganos para salvar vidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios y modalidades de la donación de órganos

La donación en vida es menos difundida, pero representa una contribución esencial para quienes esperan un trasplante. El doctor Kenneth McCurry, director del Centro de Trasplantes de la Cleveland Clinic, señala: “Ser donante cobró mayor significado para mí, a medida que me interesaba por la medicina y finalmente me dedicaba a los trasplantes”.

El especialista también subraya que la demanda de órganos supera ampliamente la oferta de donantes fallecidos, por lo que la donación en vida resulta fundamental.

Donar en vida es seguro para la mayoría de las personas. Los órganos principales que pueden donarse son los riñones y una porción del hígado. McCurry precisa que existe un proceso exhaustivo para garantizar que el donante esté en condiciones físicas y psicológicas adecuadas y que otorgue su consentimiento informado. Gracias a estos controles, la mayoría de los donantes vivos no enfrenta complicaciones graves después de la cirugía.

La donación en vida ofrece opciones como donación dirigida, altruista y cruzada, ampliando las oportunidades para pacientes en lista de espera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen tres formas principales de donación en vida. La donación dirigida permite ayudar a un familiar o amigo compatible. En la donación altruista, una persona dona a un receptor desconocido, seleccionado por compatibilidad médica.

En tanto, la donación cruzada posibilita el intercambio de órganos entre parejas donante-receptor no compatibles, ampliando las opciones de trasplante, según la Cleveland Clinic.

Mitos y realidades sobre la donación de órganos

Entre los mitos frecuentes figuran el temor a recibir un trato médico diferente y la preocupación por la apariencia física tras la donación. McCurry aclara que el equipo médico se dedica exclusivamente a salvar la vida del paciente y se actúa solo tras la certificación oficial de muerte.

Sobre la imagen corporal, los especialistas en trasplantes toman medidas para tratar al donante con respeto, permitiendo funerales con ataúd abierto si la familia lo desea. Las instituciones médicas aseguran que todo el proceso se realiza bajo estrictos estándares éticos y respeto hacia el donante y su familia.