Un nuevo estudio reveló que una combinación simple de frutas podría mejorar la salud cardíaca en pocas semanas

El consumo diario de palta y mango demostró mejorar la presión arterial y la función vascular en adultos con prediabetes, según un reciente estudio en Chicago (Imagen ilustrativa Infobae)

La prediabetes afecta a millones de adultos y representa un factor de riesgo relevante para enfermedades cardiovasculares. En este contexto, la búsqueda de estrategias dietéticas simples ha cobrado importancia en la prevención y el manejo metabólico.

Un estudio reciente del Centro de Investigación Nutricional del Instituto Tecnológico de Illinois, publicado a inicios de 2026 según Fox News Digital, indica que consumir diariamente una palta y una taza de mango puede mejorar la función cardíaca y la presión arterial en adultos con prediabetes en solo ocho semanas.

La investigación, realizada en Chicago con 82 adultos diagnosticados, mostró que quienes incorporaron ambas frutas presentaron mejoras en la función de los vasos sanguíneos y en la presión arterial diastólica, especialmente en hombres, frente a un grupo de control con igual aporte calórico pero sin estas frutas.

Los investigadores señalaron a Fox News Digital que “añadir una palta y una taza de mango al día reduce factores de riesgo dietéticos y mejora índices de salud vascular, constituyendo una estrategia práctica y modificable”.

La intervención resultó sencilla y accesible, con beneficios observados en indicadores indirectos de salud cardíaca, principalmente en función vascular y presión arterial diastólica.

Beneficios nutricionales de la palta y el mango

Especialistas consultados por Fox News Digital resaltaron que la palta es rica en grasas monoinsaturadas, fibra y potasio, nutrientes que ayudan a mantener niveles saludables de colesterol y favorecen la saciedad. El mango, en tanto, aporta vitamina C, antioxidantes y una cantidad adicional de fibra, contribuyendo a la salud cardiovascular y al funcionamiento óptimo del sistema inmunológico.

Michelle Routhenstein, dietista especializada en cardiología preventiva, indicó que incorporar una amplia variedad de frutas y verduras enteras es fundamental para una dieta saludable. En palabras de Routhenstein, dicho consumo “puede aportar polifenoles y otros micronutrientes que favorecen la salud cardiovascular”.

“Cada fruta y verdura puede ofrecer distintos beneficios protectores para el corazón”, agregó la experta a Fox News Digital.

Tanto la palta como el mango pueden integrarse fácilmente en licuados, salsas, ensaladas o tostadas para sumar sabor y nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de estas frutas en la alimentación diaria es versátil, ya sea en licuados, salsas, ensaladas o tostadas, sumando sabor y valor nutritivo a los menús habituales y facilitando la adherencia a una dieta balanceada.

Recomendaciones y advertencias de especialistas

El beneficio potencial de incorporar palta y mango resulta relevante para quienes presentan prediabetes, aunque debe considerarse cada caso particular. Según Routhenstein, sumar estos alimentos puede ayudar a mejorar los objetivos de salud vascular si se realiza reemplazando productos de menor densidad nutricional y ajustándose a las necesidades individuales de calorías y carbohidratos.

La experta advirtió que quienes necesitan limitar el potasio, como las personas con problemas renales, deben consultar a un profesional de la salud antes de modificar su dieta en este sentido. Por otro lado, el doctor Philip Ovadia, cirujano cardiotorácico, enfatizó a Fox News Digital la importancia de valorar la calidad general de la dieta.

El doctor Philip Ovadia advierte que, aunque la palta es ideal para el corazón, el mango posee mayor contenido natural de azúcar y debe consumirse con moderación por personas con prediabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La palta es un alimento integral excelente: grasas saludables, fibra y muy poco azúcar. El mango es más problemático para alguien con prediabetes porque tiene un alto contenido de azúcar natural”, enfatizó.

En ese sentido, Ovadia recalcó que el foco principal para personas con prediabetes debe ser la mejora de la salud metabólica y la reducción del consumo de azúcar y alimentos procesados, más allá de incrementar la ingesta de estas frutas específicas.

Límites y contexto del estudio

Los propios autores y expertos consultados enfatizaron varias limitaciones de la investigación. La muestra fue de solo 82 participantes y la intervención se limitó a ocho semanas, por lo que no se puede establecer el impacto a largo plazo.

Asimismo, los datos recogidos corresponden a marcadores indirectos, como la función de los vasos sanguíneos, sin evaluar directamente resultados clínicos como la incidencia de infartos o el desarrollo de diabetes.

Además, como señaló Fox News Digital, el estudio fue financiado por entidades vinculadas a la industria de la palta y el mango. Expertos como Routhenstein y Ovadia aconsejan interpretar los hallazgos con cautela y subrayan la conveniencia de consultar fuentes adicionales antes de realizar cambios sustanciales en la dieta.

Los investigadores destacan que reemplazar alimentos de baja densidad nutricional por palta y mango favorece la adherencia a una dieta balanceada y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto el estudio como los especialistas consultados por Fox News Digital coinciden en que la base de la salud cardiovascular proviene de una alimentación centrada en productos naturales, integrales y variados, relegando los alimentos ultraprocesados y azúcares añadidos a un lugar secundario en la dieta diaria.