Olores en la orina: cuándo puede ser una señal de alerta según los especialistas

La Cleveland Clinic recomienda buscar orientación médica si el mal olor en la orina persiste dos días o se acompaña de síntomas adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor en la orina suele pasar desapercibido, pero puede convertirse en una pista relevante sobre el estado de salud, según la Cleveland Clinic. Muchas veces responde a causas benignas, como la deshidratación, la alimentación o el consumo de medicamentos y vitaminas, aunque ciertos aromas pueden advertir sobre problemas médicos que requieren consulta profesional.

Un cambio en el olor de la orina puede deberse a la dieta, una hidratación insuficiente o el uso de medicamentos y suplementos vitamínicos. Sin embargo, cuando el olor persiste o es especialmente intenso, puede señalar afecciones como infecciones urinarias, diabetes o enfermedades metabólicas poco frecuentes. En estos casos, las autoridades médicas recomiendan buscar atención profesional, especialmente si aparecen síntomas adicionales.

La orina humana, en condiciones normales, no presenta un olor fuerte. De acuerdo con la Cleveland Clinic y el doctor Rashed Ghandour, especialista en urología y oncología urológica, episodios esporádicos de olor desagradable suelen reflejar hábitos cotidianos y no constituyen motivo de alarma.

Factores habituales y señales de advertencia en el olor de la orina

Entre las causas más habituales figuran la deshidratación, que intensifica el olor al concentrar los desechos, y el consumo de determinados alimentos, como espárragos, pescado, comino, cebolla o ajo, que pueden modificar el aroma.

La ingesta de café, bebidas azucaradas o alcohol también influye en el olor de la orina. Además, el uso de medicamentos o suplementos, especialmente aquellos con vitamina B6, tiamina (B1) o colina, puede modificar su aroma. Durante el embarazo, es posible percibir cambios en el olor, aunque estos episodios suelen ser temporales y no requieren tratamiento si no se presentan otros síntomas.

La ingesta de alimentos como espárragos, pescado, cebolla, ajo, café y alcohol puede modificar el olor de la orina de forma temporal y benigna (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las variaciones en el olor de la orina responden a factores transitorios y benignos, pero existen situaciones que exigen atención médica inmediata. Un olor persistente o inusualmente intenso, acompañado de síntomas como dolor, fiebre, sangre en la orina o confusión, puede indicar una infección o una alteración metabólica que requiere diagnóstico profesional, según la Cleveland Clinic.

Causas clínicas y metabólicas del olor inusual en la orina

No siempre un olor fuerte en la orina es motivo de alarma. Sin embargo, aromas como amoníaco, dulce, rancio o pescado pueden ser indicio de enfermedades que necesitan atención médica, de acuerdo con la Cleveland Clinic.

Un olor similar al amoníaco suele estar vinculado a infecciones del tracto urinario (ITU), que a menudo se acompañan de orina turbia, sangre, dolor al orinar, fiebre y aumento de la frecuencia urinaria. El doctor Ghandour detalla que este tipo de olor también puede relacionarse con cálculos renales, enfermedades hepáticas, menopausia, infecciones de transmisión sexual o prostatitis. Si el olor aparece de forma aislada y desaparece rápidamente, no suele requerir atención; pero si persiste, es necesario consultar a un médico.

La orina con aroma dulce o afrutado puede alertar sobre la presencia de diabetes o hiperglucemia, ya que el organismo elimina glucosa en exceso, generando ese olor característico. En recién nacidos, un aroma a jarabe puede indicar un trastorno metabólico poco común.

El aroma a jarabe en recién nacidos se asocia con un raro trastorno metabólico infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un olor como a pescado podrido puede deberse a la trimetilaminuria, una anomalía metabólica rara y benigna. Sin embargo, enfermedades como la tirosinemia —de riesgo en bebés— también pueden manifestarse con este aroma. Frente a un olor intenso y persistente en la orina infantil, se recomienda una consulta médica rápida.

El olor a palomitas de maíz suele estar relacionado con la dieta o la deshidratación, aunque en ocasiones puede señalar diabetes, cetosis, infecciones urinarias o alteraciones hereditarias como la fenilcetonuria. En muchos países, los recién nacidos son sometidos a pruebas metabólicas para descartar estas enfermedades antes del alta hospitalaria, según la Cleveland Clinic.

Cuándo consultar a un médico por el olor en la orina

Si el mal olor en la orina no desaparece o se acompaña de síntomas como dolor, fiebre, confusión, sangre o aumento en la frecuencia de las micciones, es fundamental buscar atención profesional de inmediato. El doctor Ghandour subraya la importancia de no ignorar olores dulces o afrutados, especialmente en niños o adultos con factores de riesgo.

El equipo de especialistas de la Cleveland Clinic recomienda solicitar orientación médica si el olor extraño de la orina persiste durante dos días o más, o si aparecen síntomas adicionales. Detectar el problema precozmente y tratarlo de manera adecuada ayuda a prevenir complicaciones.

En la mayoría de los casos, el olor inusual en la orina desaparece en uno o dos días. Si persiste o se acompaña de otras molestias, una evaluación médica resulta clave para descartar afecciones de mayor gravedad.