El humor mejora el bienestar emocional en mayores de 60 años

El humor en personas mayores de 60 años mejora significativamente la calidad de vida y el bienestar emocional (Freepik)

Muchas veces, lo que más influye en el bienestar de las personas mayores no es seguir una dieta especial ni mantener una rutina de ejercicios rigurosa, sino la posibilidad de reír y mantener una actitud optimista ante los cambios de la edad. Un estudio reciente, citado por la revista Muy Interesante, indica que el humor en la vejez cumple un papel fundamental en la calidad de vida, sobre todo en las relaciones sociales.

Según la investigación recogida por Muy Interesante, las personas mayores de 60 años utilizan el humor como estrategia clave para afrontar los desafíos propios de esta etapa. Compartir momentos cómicos mejora el bienestar emocional, fortalece los lazos sociales y contribuye a gestionar emociones negativas.

El humor en la vejez abarca más que la simple risa: según el estudio, se trata de una herramienta que permite aliviar tensiones, promover la interacción y la confianza, e influir positivamente en el estado de ánimo. Las entrevistas realizadas a personas de entre 60 y 85 años reflejan que el humor ayuda a sobrellevar los cambios ligados al envejecimiento y a fortalecer vínculos sociales.

Un enfoque innovador de la investigación subraya la importancia de comprender qué significa el humor en esta etapa. No basta con contar la frecuencia de las risas; es necesario analizar su función adaptativa. Así, el humor se convierte en un recurso central para enfrentar los cambios físicos y sociales asociados al envejecimiento.

Qué es el humor en la vejez y cómo evoluciona

El estudio describe el humor como una experiencia compleja que integra procesos mentales, emociones y costumbres culturales presentes en la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio define el humor como una experiencia compleja que involucra procesos mentales, emociones y costumbres culturales. Según la descripción citada por Muy Interesante, se trata de “todo aquello que las personas dicen o hacen que otros perciben como divertido y que tiende a hacerles reír, así como los procesos mentales implicados en crearlo y percibirlo”.

Este enfoque distingue varias dimensiones: la social, que conecta a las personas; la emocional, vinculada al bienestar; y la cultural, influida por el contexto y la generación. Los investigadores diferencian entre humor positivo, que fomenta la convivencia; humor agresivo, dirigido hacia otros; y humor autodepreciativo, que recae sobre uno mismo. Por ello, no todos los tipos de humor tienen el mismo efecto ni cumplen la misma función.

Investigadores citados por Muy Interesante definen el humor como todo aquello percibido como divertido y que tiende a provocar risa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, basada en entrevistas profundas a 20 personas mayores principalmente del Reino Unido, utilizó un enfoque cualitativo para analizar cómo evoluciona el humor con la edad y cómo se emplea en la vida cotidiana. Se identificaron seis temas principales: importancia, frecuencia, modos de interacción, aceptación social, estereotipos y consecuencias negativas.

El humor como estrategia frente a los retos del envejecimiento

Una de las conclusiones centrales es el uso del humor como estrategia para afrontar las dificultades propias de la vejez. Ante problemas de salud, la pérdida de seres queridos o la disminución de la autonomía, muchas personas entrevistadas recurren al humor para gestionar emociones. “Si no me riera, lloraría”, confesó una participante, resumiendo el valor adaptativo de esta actitud.

En estos contextos, el humor funciona como una protección emocional, una “máscara” que permite sobrellevar situaciones dolorosas sin mostrar abiertamente el sufrimiento. Aunque no soluciona los problemas, su función como escape y como forma de tomar distancia ante el malestar es ampliamente reconocida. No obstante, la mayoría de los consultados coincidió en que este tipo de humor requiere sensibilidad para evitar bromas que puedan herir o incomodar a otros.

La función defensiva del humor abre posibilidades para regular las emociones y evidencia que las personas mayores buscan suavizar el impacto de las adversidades sin negar su existencia. Evitar la burla hacia otros y priorizar la empatía son pautas habituales, lo que refleja una autoconciencia clara sobre los límites del humor aceptable.

Humor y relaciones sociales en la vejez

El humor en personas mayores fortalece las relaciones sociales al facilitar la comunicación y el establecimiento de la confianza (Imagen ilustrativa Infobae)

Además del ámbito individual, el humor desempeña un papel relevante en las relaciones sociales de las personas mayores. Compartir la risa facilita la comunicación, rompe el hielo y ayuda a establecer vínculos de confianza. Para varias personas consultadas, el humor es esencialmente una experiencia compartida, con mayor importancia en grupo que en soledad.

El análisis recoge relatos que demuestran que compartir el mismo tipo de humor fortalece las relaciones y ayuda a construir lazos más sólidos. La risa, tanto en amistades como en círculos familiares, motiva la búsqueda de encuentro y compañía.

Sin embargo, estos beneficios tienen límites. “Cuando estoy sola… no creo que sea tan importante”, reconoció una entrevistada, lo que muestra que el humor depende en gran medida del contexto social y pierde relevancia en situaciones de aislamiento.

La expectativa de compartir momentos agradables motiva la socialización. Así, el humor no solo refleja la calidad de la convivencia, sino que también impulsa la interacción y la cohesión social entre personas mayores.

Diferencias en el uso del humor según bienestar y género

Los datos del estudio muestran una relación directa entre el bienestar emocional y los estilos de humor empleados. Quienes presentan mejor ánimo tienden a practicar un humor positivo y de integración, que acompaña y refuerza las relaciones. Por el contrario, quienes atraviesan dificultades emocionales suelen recurrir a un humor defensivo, como modo de protección ante situaciones dolorosas.

El estudio revela que el bienestar emocional está directamente relacionado con los estilos de humor empleados por las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también identificó diferencias según el género. Las mujeres mencionaron con más frecuencia el uso del humor para afrontar momentos difíciles y mostraron mayor sensibilidad ante los posibles efectos negativos de las bromas. Los hombres, en cambio, tienden a percibir el humor de manera más despreocupada.

Estas distinciones subrayan la influencia de factores sociales y culturales en la manera en que cada persona se aproxima al humor en la vejez. El humor no es universal, sino que se adapta a la historia y al contexto emocional individual.

Riesgos y límites del humor en mayores

Pese a los beneficios observados, la investigación advierte sobre los riesgos del humor en la vejez. Uno de los peligros más citados es el uso de humor agresivo o basado en estereotipos, especialmente sobre la edad, que puede afectar la autoestima y causar conflictos si se malinterpreta.

La investigación resalta los riesgos del humor en la vejez, especialmente cuando recurre a estereotipos sobre la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las percepciones sobre el humor ofensivo son diversas: mientras algunas personas no ven inconveniente en las bromas sobre la edad, otras se sienten heridas por estos comentarios. Este contraste indica que el impacto del humor depende del contexto, la relación entre quienes interactúan y la sensibilidad social.

El estudio resalta que una broma malinterpretada puede generar incomodidad, lo que pone de manifiesto la importancia de adaptar el humor a cada situación. Muy Interesante concluye que el humor puede unir o separar, aliviar o incomodar, y sus efectos nunca están garantizados.

En la vida de las personas mayores, el humor se presenta como una herramienta eficaz para gestionar emociones, siempre que se utilice con empatía y consciencia de sus límites. Una dosis adecuada de risa puede aportar alivio ante dificultades que, de otro modo, serían más difíciles de afrontar.