Los seniors y la trampa de la IA: cuanto más sepamos, más protegidos estaremos

Adultos mayores logran mejores controles de presión arterial en casa gracias a la inteligencia artificial

IUna mañana en el Instagram, una nota llamativa me atrapó, una balacera al auto de un empresario muy conocido, supuestamente por haber puesto a disposición del pueblo una plataforma de inversiones con IA de alta rentabilidad y cero costos.

Pensé en ese instante “qué raro, no leí en ningún portal esta info”.

Está claro que luego de la noticia venia un formulario de la Empresa para registrarse en ese sitio que daba unas ganancias fabulosas.

La tentación me llevó el dedito hasta… pero no, a último momento una vocecita gritó ¡ALTO!

En mi infancia, tenía una tía que a todas las publicidades que veíamos contestaba, sí, sí, te voy a creer, y estas palabras eran emitidas con una voz solemne y burlona y abarcaban cualquier producto o servicio, en cualquier parte del planeta.

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Y si uno le preguntaba contestaba con una sonrisa divertida: ¡te lo dicen para que compres!

Toda precaución es buena cuando se navega en la web - VisualesIA

Claro que, como uno era un párvulo, quería comprarlo igual y exponerse al mísero destino de comprobar que era mentira.

Esa fue la vocecita que escuché antes de meter el dedo, la que me enseñó a dudar.

Al día siguiente un discurso del mismísimo y expresivo presidente de la Nación, presentando al susodicho empresario y una plataforma novedosa para ganar dinero sin hacer nada.

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¿Pero cómo? ¿No era que el gobierno le había mandado a balear su auto?

Toda una contradicción.

Todo falso ciertamente. Los paraísos no existen, los rendimientos son falacias, las promesas vanas y bajar tres talles en un mes… imposible.

Por un lado, es como cuando uno se entera de que los Reyes son los padres o que el ratón Pérez no existe.

Una desilusión dolorosa, toda esa magia, todas esas promesas de bienestar, de figuras que se consiguen en un mes después de años de abandono, de dinero con grandes ganancias, todo mentira.

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Qué triste, ni un poco de pensamiento mágico nos dejan.

En fin, el resultado es que ahora con la IA se puede clonar casi todo.

La imagen, la voz, los ademanes, las ideas, puedo clonar mi cara y hacer un anuncio de cualquier cosa y nadie se dará cuenta. O tomar una foto de cuerpo entero y fabricarme un video bailando como Michael Jackson, cantar una ópera, o dar un discurso en arameo.

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También se puede acusar a cualquier persona e inventar pruebas condenatorias en su contra.

Un verdadero infierno.

Y no hay censura, eso es lo peligroso.

Nadie sale a decir esto es falso, ni siquiera el letrero del FBI que aparecía como advertencia de películas pirateadas…nada, solo un silencio que avala la mentira o favorece la incertidumbre.

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Aviso de venta de DVDs con telenovelas pirateadas

Yo soy bastante fan de la IA bien usada, trabajo, facilito tareas, hasta me programé un Agente de IA.

Pero el contenido es mío, el esfuerzo es mío y todavía no le vendí el alma al diablo.

La pregunta es…hasta dónde pueden llegar para vender o convencer de algo.

¿Dónde está el límite entre la necesidad de ventas y la ética, la moral, la solidaridad en tal caso? Y la Generación Silver todavía es vulnerable a estos ataques.

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Sun Tzu decía que al enemigo hay que conocerlo bien para ganar la batalla.

Y es cierto, cuanto más sepamos, más protegidos estaremos, nosotros los Silver, para que nadie nos quiera vender espejitos de colores.

Estudiemos el tema, comparemos, razonemos, antes que la IA nos devore.

Lo que aún no logra la IA, es el contacto humano.

El hecho de tomar un café con otros y comentar estas cosas, puede ser un primer y excelente recurso para desarmar cualquier teoría.

Hay que leer y estar atento, hay sitios en internet que enseñan lo básico en cursos gratuitos de cuatro días, tanto como para estar preparado o entender de por dónde va la cosa.

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El marketing

Durante la pandemia se me ocurrió estudiar marketing digital en un Instituto Español.

Hice un curso de márketing digital. Además hay cursos en Internet que enseñan lo básico. Todo ayuda a estar prevenido y navegar seguro (Imagen: Shutterstock)

Siete meses de sufrimiento y diversión por partes iguales, con tutorías a horas impropias y clases en las que aprendí a armar una publicidad atractiva, e impartirle la sensación de necesidad y de urgencia.

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Varias frases como por ejemplo: “Hay quienes no quieren que veas esto”; “Este aviso desaparecerá” (teorías conspirativas, a la gente le encanta); o “La gran industria farmacéutica bloqueará este anuncio”, o “Las líneas aéreas no quieren que sepas esto”, en fin.

Nada que no sepamos, pero el incauto cae. Y capaz que no es una estafa, pero si un anuncio engañoso y perjudicial.

Y después eso evolucionó mil veces con la Inteligencia Artificial.

Más rápida, mejor presentada, más completa.

Por eso debemos conocerla.

Porque según quien la use es fantástica o tramposa.

Todos tuvimos una tía que nos enseñó a dudar… ¡escuchen la vocecita antes del clic!

Esta es la foto de la mejor desarmadora de engaños… y no es IA, es ella misma.

Mi tía y su advertencia: "Te lo dicen para que compres"