Salud

6 hábitos que pueden afectar la salud mental y que los expertos recomiendan evitar

Pequeñas rutinas cotidianas pueden influir en el bienestar emocional y aumentar el riesgo de ansiedad o depresión. Especialistas advierten cuáles son

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Primer plano de una mujer joven con gafas sujetándose la sien con gesto de preocupación y los ojos cerrados, mostrando signos de estrés o dolor de cabeza.
La Organización Mundial de la Salud advierte que 970 millones de personas padecen trastornos mentales vinculados a hábitos modificables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prestar atención a la salud mental y los hábitos cotidianos puede marcar una diferencia sustancial en el bienestar individual. El psiquiatra español Javier Quintero, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, advierte que ciertas conductas diarias pueden afectar negativamente la salud mental y destaca la importancia de regular las pequeñas acciones cotidianas.

Estas advertencias coinciden con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la revista médica The Lancet, que analizan el impacto de los hábitos en la salud emocional a nivel global.

Según Quintero, evitar ciertas conductas cotidianas contribuye a mantener el equilibrio emocional. Estas pautas, dirigidas a quienes buscan mejorar su bienestar psicológico, se fundamentan en su experiencia clínica y en evidencia científica internacional.

La OMS estima que casi 970 millones de personas en el mundo sufren trastornos mentales, la mayoría asociados a rutinas diarias modificables como el sueño, la alimentación y el consumo de sustancias. La revista JAMA Psychiatry señala que los hábitos cotidianos influyen en la aparición y agravamiento de ansiedad y depresión.

Seis hábitos que impactan la salud mental, según expertos

Prestar atención a la salud mental y los hábitos cotidianos es fundamental para el bienestar emocional. Especialistas y organismos internacionales advierten que las rutinas diarias inciden directamente en la salud psicológica.

Corte lateral de la cabeza de una mujer mostrando el cerebro iluminado con efectos rosados.
La salud mental depende en gran medida de los hábitos cotidianos y rutinas diarias, según expertos internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psiquiatra español Javier Quintero advierte sobre seis hábitos que pueden perjudicar la salud mental, en sintonía con recomendaciones de la OMS y revistas como The Lancet y JAMA Psychiatry.

1. No cuestionar los pensamientos automáticos

El primero de los hábitos a evitar, según Quintero, es no cuestionar los pensamientos automáticos. El especialista explica que el cerebro genera miles de ideas diarias, muchas de ellas distorsionadas por miedo o mecanismos de autodefensa.

Seguir estos pensamientos sin filtro puede favorecer patrones dañinos y aumentar el malestar emocional. Investigaciones publicadas por la revista The Lancet indican que la identificación y el cuestionamiento de creencias disfuncionales son estrategias efectivas en la prevención de trastornos del ánimo.

2. Olvidar el vínculo entre salud mental y física

El segundo hábito crítico es olvidar que la salud mental está directamente vinculada a la salud física. Procesos como la inflamación, el equilibrio hormonal, el descanso y la actividad física inciden en el estado emocional y cognitivo.

Una persona mayor con ropa deportiva camina por un sendero en un parque soleado. Su cabeza muestra una silueta de cerebro brillante.
Una persona mayor con ropa deportiva camina en un parque, con una representación visual que ilumina su cerebro, simbolizando la activación mental durante el ejercicio físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS sostiene que el abordaje integral de la salud, que incluya tanto el bienestar físico como el mental, es clave para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida.

3. Restar importancia al sueño

En tercer lugar, Quintero advierte sobre los riesgos de restar importancia al sueño. Dormir poco o mal puede afectar la claridad mental, incrementar la ansiedad y la irritabilidad, e intensificar episodios de tristeza.

La National Sleep Foundation y la American Psychiatric Association señalan que el déficit de sueño aumenta la vulnerabilidad a los trastornos emocionales y afecta la toma de decisiones.

4. Descuidar la alimentación

En cuanto a la alimentación, el psiquiatra subraya que una dieta desequilibrada, rica en azúcares o pobre en nutrientes, repercute negativamente en la atención, el ánimo y la regulación emocional. Quintero enfatiza que una alimentación balanceada contribuye a preservar funciones mentales esenciales y favorece el bienestar general.

una persona come un plato de ensalada de palta - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Alimentos ricos en nutrientes promueven una mejor capacidad de atención y estabilidad emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios de JAMA Psychiatry han demostrado que dietas ricas en frutas, verduras y ácidos grasos omega-3 se asocian a menor incidencia de depresión y ansiedad.

5. Normalizar el consumo de alcohol y sustancias

Respecto al consumo de sustancias, el especialista recomienda no normalizar la ingesta de alcohol y otras drogas, dado que afectan directamente el funcionamiento cerebral y la salud emocional. La OMS advierte que el consumo habitual de alcohol aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y deterioro cognitivo, además de complicar el tratamiento de trastornos preexistentes.

6. Desoír las propias emociones

El sexto hábito a evitar es desoír las propias emociones. Quintero destaca la importancia de la introspección y la autoobservación para detectar señales internas, comprender el estado emocional y anticipar dificultades en la salud mental. Estudios recientes en The Lancet subrayan que la autopercepción emocional es fundamental para la prevención y el abordaje temprano de trastornos psicológicos.

Consejos prácticos y datos claves para el bienestar emocional

Adoptar estas recomendaciones en la vida diaria ayuda a prevenir trastornos emocionales y mantener el equilibrio psicológico. Acciones como priorizar el descanso, cuidar la alimentación y escuchar las señales del cuerpo son esenciales para la salud mental, según la OMSy la American Psychological Association.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La prevención y el autocuidado son aspectos esenciales para disminuir la incidencia de trastornos emocionales según organismos internacionales de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quintero destaca que pequeños cambios en los hábitos cotidianos pueden tener un impacto significativo en el bienestar emocional. La OMS y JAMA Psychiatry coinciden en que la intervención temprana y la modificación de rutinas reducen la incidencia de trastornos mentales a largo plazo.

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