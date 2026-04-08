Papas con brotes: el riesgo silencioso de intoxicación que preocupa a los especialistas

La presencia de brotes o zonas verdes en las papas eleva los niveles de solanina, aumentando el riesgo de toxicidad en el consumo doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de papas con brotes conlleva riesgos sanitarios por el aumento de solanina, un glicoalcaloide tóxico que se acumula principalmente en los brotes y en las zonas verdes del tubérculo. Diversos organismos de seguridad alimentaria han advertido sobre la importancia de evitar la ingesta de papas muy brotadas, sobre todo en hogares con niños pequeños, debido a la mayor sensibilidad de este grupo a los efectos tóxicos de la solanina.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) mencionó que las papas con brotes concentran niveles significativamente más altos de solanina, incrementando así su toxicidad. La ingestión de cantidades superiores a 1 mg/kg de peso corporal puede provocar síntomas como náuseas, vómitos y diarrea. Aunque la intoxicación aguda es poco frecuente y suele advertirse por un sabor amargo intenso, la literatura científica subraya que los niños y lactantes presentan mayor riesgo de complicaciones graves en caso de consumo de tubérculos en mal estado.

Según la EFSA, el margen de exposición (MOE) inferior a 10 para estos grupos etarios evidencia un riesgo potencial para la salud.

Cómo actúa la solanina y cuándo aumenta su toxicidad

La solanina se produce como mecanismo de defensa natural de la papa frente a plagas y, en condiciones normales, su contenido en tubérculos frescos es bajo. Cocinar las papas a temperaturas superiores a 170 °C reduce significativamente el contenido de glicoalcaloides, permitiendo su consumo seguro cuando el tubérculo está en buen estado.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria advierte sobre el peligro que representa la solanina en las papas con brotes, especialmente para niños y lactantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la exposición a la luz o el desarrollo de brotes puede elevar la concentración de solanina hasta niveles tóxicos en las áreas afectadas. Esta advertencia está respaldada tanto por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) como por el Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos (BfR).

El BfR recomienda evitar el consumo de papas verdes o con brotes extensos y retirar generosamente las zonas afectadas antes de cocinarlas, ya que en estas áreas se concentran los niveles más altos de glicoalcaloides. Asimismo, subraya la importancia de almacenar las papas en un lugar fresco, seco y oscuro para prevenir el aumento de solanina y la formación de brotes.

Evaluación científica y recomendaciones para el consumo

El panel de expertos recomienda reforzar el seguimiento de los niveles de glicoalcaloides en las papas y productos derivados, y advierte que la toxicidad puede incrementarse en variedades o lotes sometidos a malas condiciones de almacenamiento o manipulación.

Además, la literatura científica ha documentado que mujeres embarazadas expuestas a altos niveles de solanina, especialmente por consumo de papas infectadas por enfermedades como el mildiú, presentan mayor incidencia de complicaciones fetales.

Los especialistas aconsejan retirar generosamente las áreas verdes o con brotes de las papas antes de cocinarlas para evitar solanina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios recientes avalan estas conclusiones: una revisión publicada en Food and Chemical Toxicology analizó los efectos de la exposición a glicoalcaloides en humanos y animales, confirmando que las dosis superiores a 1 mg/kg pueden generar síntomas graves y que el riesgo aumenta en condiciones inadecuadas de almacenamiento.

El consenso internacional es claro: para minimizar riesgos, se debe evitar el consumo de papas verdes, con brotes extensos o con sabor amargo, y extremar la precaución en la preparación y almacenamiento del tubérculo, especialmente en hogares con personas vulnerables.

Recomendaciones de consumo y riesgo por solanina

Los especialistas en seguridad alimentaria advierten que, si la papa solo presenta brotes pequeños, basta con retirarlos junto con la porción afectada, ya que ahí se concentra la mayoría de la solanina. Si el tubérculo está muy brotado, verde o con múltiples brotes, lo más seguro es descartarlo, sobre todo en hogares con niños y lactantes, quienes son especialmente vulnerables a estos compuestos.

La EFSA señala que los síntomas de intoxicación por solanina pueden aparecer entre 8 y 12 horas después de su consumo, y en casos graves afectar el sistema nervioso central. El sabor amargo es la principal señal de alerta ante concentraciones peligrosas.

Se han reportado casos letales, especialmente en menores, cuando la dosis supera los límites tóxicos. La Comisión Europea fija el nivel seguro de α-solanina y α-chaconina en papas frescas en 100 mg/kg.

La intoxicación por solanina puede presentarse entre 8 y 12 horas tras el consumo, con riesgos graves para el sistema nervioso central (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenir la formación de brotes y el aumento de solanina, se recomienda conservar las papas en un lugar oscuro, fresco y con ventilación mínima, utilizando bolsas de papel, tela o cajas de madera protegidas de la luz. Un almacenamiento adecuado es clave para reducir el riesgo de glicoalcaloides y consumir el tubérculo de forma segura.

La EFSA y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) destacan la importancia de buenas prácticas de almacenamiento para evitar incrementos de solanina. Un manejo incorrecto favorece tanto la aparición de brotes como la transformación del almidón en azúcares, lo que puede generar acrilamida durante la fritura, una sustancia poco recomendable para la salud.