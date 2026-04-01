Comer sobras sin recalentar: qué alimentos pueden ser peligrosos y cuáles son las claves para reducir el riesgo

El consumo de sobras sin recalentar puede incrementar el riesgo de intoxicación alimentaria si no se almacenan correctamente según expertos en seguridad alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de sobras sin recalentar forma parte de hábitos cotidianos en muchos hogares, especialmente por razones de practicidad y ahorro. Sin embargo, detrás de esa práctica existen riesgos sanitarios que dependen, en gran medida, de cómo se manipulan y almacenan los alimentos una vez cocidos.

Un informe publicado en The Conversation, advirtió que los alimentos ya preparados pueden convertirse en un foco de contaminación microbiana si no se respetan condiciones básicas de conservación. El análisis realizado por la microbióloga Primrose Freestone, identificó los productos más sensibles y detalló las pautas necesarias para minimizar la proliferación de bacterias potencialmente peligrosas.

La intoxicación alimentaria se produce al ingerir alimentos contaminados con bacterias, virus u hongos y, aunque suele asociarse a productos crudos o mal cocidos; las sobras mal almacenadas representan una causa relevante de estos cuadros. El factor determinante es la combinación de tiempo y temperatura.

La microbióloga Primrose Freestone advirtió que la conservación inadecuada de comidas cocidas favorece la multiplicación de bacterias como Salmonella, Clostridium perfringens y Bacillus cereus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los alimentos permanecen a temperatura ambiente durante varias horas, los microorganismos encuentran condiciones favorables para multiplicarse. Incluso en refrigeración, el crecimiento bacteriano no se detiene, sino que solo se ralentiza.

Entre los patógenos más frecuentes se encuentran Salmonella, Clostridium perfringens y Bacillus cereus, presentes en distintos alimentos si las condiciones de conservación no son adecuadas.

Riesgos de consumir pizza fría y otros alimentos preparados

Consumir pizza fría es habitual, pero esta práctica no está exenta de riesgos, según estudios. La contaminación puede originarse en ingredientes poco cocidos, superficies contaminadas o una manipulación inadecuada.

La microbióloga señaló que las hierbas y especias secas, como el orégano o la albahaca, pueden contener microorganismos adquiridos durante su producción o almacenamiento. Aunque el calor del horneado elimina muchos de ellos, el problema surge cuando la pizza permanece demasiado tiempo fuera de refrigeración.

Alimentos preparados como la pizza y el arroz presentan un alto riesgo de proliferación bacteriana cuando permanecen varias horas a temperatura ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación es refrigerar las sobras dentro de las dos horas posteriores a su preparación y consumirlas en un plazo máximo de dos días. Superado ese tiempo, la multiplicación bacteriana puede volverlas inseguras, aun cuando no presenten cambios visibles.

Pollo cocido y arroz: pautas para su conservación

El pollo cocido presenta condiciones especialmente favorables para el crecimiento bacteriano debido a su alto contenido de agua y nutrientes. Por ese motivo, su almacenamiento requiere mayor atención.

Freestone advirtió que solo debe guardarse como sobra si está completamente cocido. La presencia de sangre o jugos rosados indica una cocción incompleta y un posible riesgo de contaminación con bacterias como Campylobacter o Salmonella.

Incluso en refrigeración, estos microorganismos pueden multiplicarse sin alterar el olor o el aspecto del alimento. Se recomienda enfriar el pollo rápidamente, guardarlo tapado y evitar que permanezca más de dos horas a temperatura ambiente. Su consumo debe realizarse dentro de los 3 días.

Refrigerar las sobras antes de dos horas y consumirlas en menos de dos días reduce la posibilidad de intoxicaciones alimentarias en el hogar (Imágen Ilustrativa Infobae)

Los platos elaborados con arroz representan uno de los mayores riesgos cuando se consumen fríos sin un almacenamiento adecuado. Esto se debe a la presencia de esporas de Bacillus cereus en el arroz crudo, que resisten el calor de la cocción.

Si el arroz cocido permanece a temperatura ambiente durante varias horas, estas esporas pueden activarse, multiplicarse y liberar toxinas responsables de vómitos y diarrea.

Para reducir el riesgo, se indica enfriar el arroz rápidamente, conservarlo en la heladera y consumirlo dentro de las 24 horas. Aunque puede ingerirse frío, el tiempo de almacenamiento resulta determinante.

Recomendaciones para el almacenamiento seguro de enlatados y sobras

Los alimentos enlatados también requieren cuidados específicos una vez abiertos. Según Freestone, pueden conservarse en su envase original si se mantienen tapados y refrigerados, aunque se recomienda transferirlos a recipientes adecuados para preservar mejor sus características.

Las sobras de alimentos enlatados abiertos requieren ser refrigeradas y, preferiblemente, transferidas a recipientes adecuados para prolongar su seguridad y frescura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo de conservación depende de su acidez. Los productos ácidos, como el tomate, pueden almacenarse entre cinco y siete días, mientras que los de baja acidez, como carnes o verduras, deben consumirse en un máximo de tres días.

El control del tiempo de exposición y la correcta refrigeración constituyen los principales factores para evitar la proliferación bacteriana. Refrigerar los alimentos lo antes posible, mantenerlos tapados y respetar los plazos de consumo son medidas esenciales.

El análisis de la microbióloga indicó que las sobras pueden consumirse frías sin inconvenientes si se cumplen estas condiciones. La ausencia de cambios en el olor o el aspecto no garantiza su seguridad, por lo que el manejo adecuado resulta determinante para prevenir riesgos sanitarios.