Los 6 alimentos que ayudan a retrasar el envejecimiento, según el genetista David Sinclair

David Sinclair, experto de la Universidad de Harvard, asegura que las decisiones cotidianas y los hábitos alimenticios influyen de forma clave en el envejecimiento celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento es un proceso profundamente influenciado por las decisiones cotidianas, sostiene David Sinclair, biólogo molecular y profesor de la Universidad de Harvard, Estados Unidos.

Sus investigaciones indican que el estilo de vida, y en especial los hábitos alimenticios, repercuten de manera drástica en la velocidad a la que envejecen las células del cuerpo humano. Aunque ningún alimento de forma aislada puede revertir el envejecimiento, una combinación de prácticas y elecciones diarias puede ralentizar este proceso.

Para Sinclair, todo depende de mantener una rutina constante y consciente que integre tanto una alimentación equilibrada como la actividad física y el descanso. El científico remarca que la genética tiene un peso mucho menor en el envejecimiento de lo que se suele pensar y que las costumbres diarias, sobre todo respecto a la comida, resultan decisivas para la salud a largo plazo.

Una rutina constante que combine alimentación equilibrada, actividad física y buen descanso ayuda a retrasar el envejecimiento y mejora la salud a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones recogidas por la revista de salud y bienestar Men’s Health, subraya: “El envejecimiento es opcional en cierta medida”, siempre y cuando se adopten hábitos que protejan y reparen el organismo. Y, en ese sentido, en su libro Lifespan, destacó 6 alimentos: arándanos, té matcha, palta, aceite de oliva, frutos secos (con énfasis en nueces de Brasil) y coles de Bruselas.

Nutrición y alimentos recomendados para frenar el envejecimiento

Sinclair propone incorporar una variedad de frutas, verduras, frutos secos, legumbres y aceites vegetales a la dieta diaria para contribuir a retrasar el envejecimiento celular. Entre sus recomendaciones figura priorizar los alimentos frescos y naturales por encima de los ultraprocesados. Incluir estos productos, según el científico, reduce la inflamación y protege el organismo de los daños provocados por el paso del tiempo.

El especialista resalta el enfoque en patrones alimentarios sostenibles y variados en vez de soluciones rápidas o altamente restrictivas. Explica que la diversidad de nutrientes ofrecidos por estos alimentos permite que las células conserven funciones óptimas y reparen los daños acumulados, atenuando así el impacto del envejecimiento.

Sinclair recomienda una dieta rica en frutas, verduras, frutos secos, legumbres y aceites vegetales para frenar la inflamación y proteger las células del envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arándanos y té matcha

Dentro de los alimentos destacados, sobresalen los arándanos y el té matcha. Los arándanos, ricos en antioxidantes, se relacionan con la protección frente al estrés oxidativo y el deterioro celular. Por su parte, el té matcha aporta polifenoles y compuestos con acción antiinflamatoria. Sinclair recomienda su consumo regular, aunque advierte: ningún alimento aislado puede garantizar la longevidad.

Explica que, aunque aporten beneficios, estos productos no deben considerarse soluciones milagrosas ni reemplazar una dieta equilibrada. El consumo de arándanos y té matcha debe integrarse en una dieta completa y variada para potenciar sus efectos positivos y evitar la idea errónea de que revierten el envejecimiento por sí solos.

Palta y el aceite de oliva

La palta y el aceite de oliva ocupan un lugar importante en el esquema. Ambos ofrecen grasas saludables fundamentales para el funcionamiento celular y la protección cardiovascular. Este provee vitaminas, minerales y fibra, mientras que el aceite de oliva aporta polifenoles y ácidos grasos monoinsaturados.

Consumidos con frecuencia en la dieta, estos alimentos ayudan a controlar los niveles de colesterol y disminuir la inflamación sistémica. Sinclair aclara que su ingesta debe ser moderada y formar parte de una alimentación equilibrada para evitar efectos perjudiciales.

La palta y el aceite de oliva suministran grasas saludables, vitaminas y polifenoles esenciales para la salud cardiovascular y la protección contra el envejecimiento celular (Foto: FreshFruit)

Frutos secos y las nueces de Brasil

Los frutos secos son recomendados por su aporte de antioxidantes, grasas saludables y minerales. En particular, las nueces de Brasil gracias a su alto contenido en selenio, mineral esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico.

El experto resalta que, pese a sus beneficios, los frutos secos deben tomarse con moderación dada su alta carga calórica. Sobre las nueces de Brasil, aconseja evitar la ingesta excesiva por el riesgo de intoxicación por selenio, y no sobrepasar una o dos por día.

Coles de Bruselas

Las coles de Bruselas figuran entre las recomendaciones principales de Sinclair por ofrecer sulforafano, compuesto que estimula los mecanismos de defensa celular. El sulforafano favorece la eliminación de toxinas y ayuda a la reparación del ADN, procesos esenciales para frenar el envejecimiento.

El biólogo subraya que este grupo de verduras debería estar presente de manera habitual, ya que no solo previenen el deterioro celular, sino que también contribuyen a reducir las enfermedades relacionadas con el paso de los años. Las coles de Bruselas, junto a otras crucíferas, se consideran aliadas para conservar la salud con el tiempo.

Los frutos secos y las nueces de Brasil proporcionan antioxidantes y selenio, clave para el sistema inmune, pero su consumo debe ser moderado por su aporte calórico y contenido mineral (Adobe Stock)

Ayuno intermitente y reducción de comidas: ¿clave en la longevidad?

También destaca la importancia de limitar la cantidad de comidas diarias y la práctica del ayuno intermitente. Según sus observaciones, espaciar las ingestas y reducir la frecuencia alimentaria permite al cuerpo activar procesos de reparación y eliminación de células dañadas. Esta práctica, vinculada a una dieta de alimentos frescos y naturales, incrementa la capacidad del organismo para combatir el envejecimiento.

Finalmente, Sinclair advierte que el ayuno intermitente debe aplicarse de forma controlada y adaptada a cada persona. No se trata de dejar de comer, sino de elegir con conciencia cuándo y qué alimentos consumir para alcanzar una salud celular óptima y conservar la juventud biológica.