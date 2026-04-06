Salud

Salud mental: el 6,5% de los argentinos convive con riesgo de trastorno

El informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA advierte que la problemática atraviesa a todas las generaciones y persiste como un desafío estructural en la Argentina, con especial impacto en jóvenes y sectores vulnerables

Guardar
La crisis de salud mental en Argentina afecta a jóvenes y sectores vulnerables, según el Observatorio de Psicología Social Aplicada

En su columna en Infobae al Mediodía, Daniela Blanco sostuvo que el 6,5% de la población argentina enfrenta riesgo de padecer un trastorno de salud mental, de acuerdo a un informe reciente de la UBA, y remarcó la necesidad de políticas públicas y acciones concretas ante un fenómeno que afecta principalmente a jóvenes y sectores vulnerables.

Durante el análisis que compartió con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard y Fede Mayol, Blanco subrayó que la crisis de salud mental atraviesa todas las capas sociales y se ha profundizado en los últimos años. “Es el tema”, afirmó. “Uno dice 6,5%, bueno, es menos del 10%, no es tanto, pero para un indicador como este es un montón”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El informe de la UBA y la salud mental como pandemia del siglo XXI

Blanco citó el último relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA: “La famosa OPSA de la UBA revela que el 6,5% de la población enfrenta riesgo de un trastorno de salud mental”. Advirtió que esta problemática, durante años invisibilizada, hoy se reconoce como una “pandemia del siglo XXI”.

Según la columnista, fenómenos como la hiperconectividad, el consumo de ultraprocesados, el sedentarismo y la soledad potencian el malestar psicológico. “En el Reino Unido, por ejemplo, crearon un Ministerio de la Soledad. Las neurodegenerativas se acrecientan y siguen progresivamente más intensas en adultos mayores solos que en personas mayores acompañadas”.

La especialista advirtió que la crisis se agrava en una sociedad que “va a ser cada vez más longeva, con una carga de enfermedad y con una carga de salud mental negativa”.

Hombre sentado en un sillón frente a una mujer que toma notas en un cuaderno. La sala tiene ventana, plantas y una mesita con caja de pañuelos.
El informe de la UBA revela que el 6,5% de los argentinos convive con riesgo de padecer un trastorno de salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grupos vulnerables y obstáculos en el acceso al tratamiento

Blanco remarcó que el estudio realizado por el OPSA sobre más de 2.200 personas identificó dos grupos especialmente vulnerables: “Las juventudes, 18-29, y quienes se perciben o tienen un nivel socioeconómico más bajo”. Detalló que el riesgo de ansiedad y depresión aumenta a menor nivel socioeconómico, y que muchas veces la percepción de “ir en barranca abajo” resulta tan angustiante como la realidad material.

En relación al acceso al tratamiento, la columnista denunció una paradoja: “En el país con más psicólogos y psicoanalistas por metro cuadrado, hay un conflicto en el acceso a la salud mental: solo el 29,15% está en tratamiento psicológico”. Alertó sobre el subdiagnóstico y la cantidad de personas que atraviesan situaciones severas sin diagnóstico ni acompañamiento profesional.

La columna también abordó los efectos de la crisis en la franja joven. “El grupo 18-29 es crítico. A menor nivel socioeconómico, más ansiedad, más depresión. Es un combo inexorable”, afirmó Blanco, y vinculó los datos con episodios recientes de violencia y crisis en adolescentes, como el caso de San Cristóbal, Santa Fe.

Sexualidad, virtualidad y consumo: un mapa de malestar contemporáneo

Blanco incluyó en su análisis la dimensión sexual y los cambios en la sociabilidad. “Solo el 15,8% se siente muy satisfecho con su vida sexual. El 26% declara insatisfacción o mucha insatisfacción”, detalló. “La satisfacción sexual tiene que ver con la plenitud. Calidad más que cantidad”, expresó la columnista al citar al doctor Ghedin.

Mujer con camisa gris y pantalón marrón claro, con expresión de cansancio, apoyada en una pared con la mano en la frente, en un interior con luz cálida
Solo el 15,8% de los argentinos se declara muy satisfecho con su vida sexual, reflejando un mapa de insatisfacción emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se refirió a la dificultad de los jóvenes para sociabilizar cara a cara y el crecimiento de los vínculos virtuales: “Los chicos hoy tienen mucho pánico de enfrentarse en el famoso baile. Hay muchas cosas que son muy difíciles de tramitar in person. La gente se analiza más online que presencial, y ahí también se rompe una circunstancia de análisis. Hay algo del vivo, del aquí y ahora, que te da el otro”.

La columna advirtió sobre el aumento del consumo de alcohol y marihuana en jóvenes y su relación con el malestar emocional: “No naturalicemos el consumo de marihuana. No está bien fumarse cinco fasos el finde”, enfatizó Blanco. “A mayor consumo de alcohol y drogas, aumenta el malestar emocional. Hay que hablar con los chicos sin eufemismos. El dedo levantado ya sabemos que no funciona”.

Finalmente, Blanco sugirió a familias y cuidadores atender al sedentarismo: “Siempre a un joven le podés sacar un celular y llevarlo a que transpire un poco. Que camine, que se ensucie, que se ponga en acción. Eso es muy importante para la salud física y mental”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

salud mentalUBAtrastornos mentalesansiedaddepresiónInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Un fósil de 500 millones de años reveló el origen compartido entre arañas y cangrejos herradura

Científicos de la Universidad de Harvard y otras instituciones de los Estados Unidos encontraron en Utah el fósil de un depredador marino. Por qué el hallazgo ayuda a reconstruir la historia evolutiva de los artrópodos del planeta

Un fósil de 500 millones de años reveló el origen compartido entre arañas y cangrejos herradura

Un medicamento para la diabetes podría ayudar a controlar el peso en hombres con cáncer de próstata

Las limitaciones físicas y la fatiga suelen ser obstáculos para mantener hábitos saludables en pacientes con esta enfermedad. Científicos estadounidenses evaluaron el impacto de la metformina y detectaron que promueve cambios internos similares a los que produce el ejercicio intenso

Un medicamento para la diabetes podría ayudar a controlar el peso en hombres con cáncer de próstata

Misión Artemis II: “La Argentina tiene una historia de trabajo conjunto y de cooperación internacional con la NASA”

En diálogo con Infobae en Vivo, Darío Geuna, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, explicó los detalles de la participación nacional en la misión espacial y el rol del microsatélite Atenea

Misión Artemis II: “La Argentina tiene una historia de trabajo conjunto y de cooperación internacional con la NASA”

Pérdida auditiva: cuáles son las 6 señales sutiles que los especialistas advierten no ignorar

Según informó The Independent, variaciones discretas en la manera de percibir los sonidos diarios, desde subir el volumen de dispositivos hasta dificultades para seguir conversaciones en ambientes ruidosos, pueden indicar un problema incipiente que requiere evaluación profesional

Pérdida auditiva: cuáles son las 6 señales sutiles que los especialistas advierten no ignorar

Síndrome del intestino irritable: qué sucede en el organismo durante una crisis y cuánto puede durar, según especialistas

Entidades médicas revelaron qué activa los episodios, cómo se manifiestan los síntomas y por qué su intensidad varía en cada caso

Síndrome del intestino irritable: qué sucede en el organismo durante una crisis y cuánto puede durar, según especialistas
DEPORTES
El informe inédito de la final de la Copa Africana entre Senegal y Marruecos: espionaje, denuncias de corrupción y jugadores intoxicados

El informe inédito de la final de la Copa Africana entre Senegal y Marruecos: espionaje, denuncias de corrupción y jugadores intoxicados

La polémica “desaparición” de un referente del São Paulo: “Continúa sin dar señales de vida”

Se cierra la fecha 13 del Torneo Apertura con los partidos entre Argentinos Juniors-Banfield e Instituto-Defensa y Justicia

El viaje solidario de Paula Pareto para atender a pacientes en Chaco: “El sueño se hizo realidad”

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez ganaron en su estreno por el Masters 1000 de Montecarlo

TELESHOW
Roberto García Moritán contó su verdad detrás de su compromiso con Pampita: “Estaba adoctrinado”

Roberto García Moritán contó su verdad detrás de su compromiso con Pampita: “Estaba adoctrinado”

Una influencer coreana contó todo sobre la vida de Wanda Nara y la traición de Icardi: “Su superpoder es monetizar”

Flor Vigna mostró su rotundo cambio de look con reminiscencias a un clásico de Hollywood

La divertida postal de Mica Lapegüe y su papá Sergio en su cuarto mes de embarazo

Así fue el desopilante video de Marcos Giles en la casa de Ángela Torres con Gloria Carrá: “Qué buen ADN tiene”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz elimina las contrataciones directas: “Es un ataque directo a una ideología de la corrupción”

Rodrigo Paz elimina las contrataciones directas: “Es un ataque directo a una ideología de la corrupción”

La increíble donación de Erling Haaland: una joya literaria de hace más de 400 años llega a su pueblo natal

Vigilia ciudadana en La Paz convoca a sectores sociales en defensa de la segunda vuelta electoral

Para el escritor Michel Nieva “los viajes a Marte son ficción especulativa para alimentar a los mercados”

Detuvieron a tres policías y a un militar por integrar presunta red de tráfico de armas en el sur de Ecuador