Desde un buen descanso hasta ejercicio regular: cuáles son los hábitos para mantener el cerebro sano

La prevalencia global del deterioro cognitivo sitúa esta preocupación en el centro de la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo a perder la memoria dejó de ser una preocupación lejana para convertirse en una inquietud cada vez más presente. En los últimos años, el deterioro cognitivo se instaló en la agenda global y encendió alertas: un estudio sistemático reciente advierte que su prevalencia oscila entre el 5,1% y el 41%, con una mediana del 19%, cifras que reflejan la magnitud silenciosa de este fenómeno.

Aún más inquietante es la velocidad con la que aparecen nuevos casos: entre 22 y 76,8 por cada 1.000 personas al año (mediana de 53,97). Este escenario no solo evidencia el avance del problema, sino también una brecha profunda entre el temor creciente al deterioro mental y la escasa confianza en la posibilidad de prevenirlo o revertirlo.

La importancia de mantener la salud cerebral reside en el deseo de conservar la autonomía y calidad de vida en etapas avanzadas. De acuerdo con el doctor Seemant Chaturvedi, neurólogo especializado en accidentes cerebrovasculares citado por Time Magazine, adoptar hábitos saludables puede aumentar las posibilidades de llegar a los 70 u 80 años con la capacidad de recordar datos importantes, conducir y participar en actividades cotidianas sin limitaciones graves.

El mensaje central es que nunca es demasiado pronto para empezar a cuidar el cerebro, ya que las acciones preventivas desde edades tempranas pueden retrasar o reducir el impacto de enfermedades neurodegenerativas.

El deterioro cognitivo comprende los cambios en la capacidad de pensar y recordar que ocurren con la edad. Aunque ciertos cambios son normales en el envejecimiento, tomar medidas específicas puede ralentizar ese proceso y evitar que evolucione hacia formas más graves, como la demencia o el Alzheimer.

La prevención temprana del deterioro cognitivo es clave para reducir el riesgo de demencia y Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones científicas respaldan que los factores de riesgo para la pérdida de la función cerebral pueden modificarse. Es posible intervenir desde el control de enfermedades crónicas hasta el fortalecimiento de las redes sociales, lo que permite mantener la lucidez y el funcionamiento independiente durante más años.

El conocimiento y la acción temprana son las claves para preservar la función cerebral y reducir los riesgos asociados al paso del tiempo.

Cómo impactan las enfermedades en el deterioro cognitivo

La presencia de enfermedades crónicas como la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes representa una amenaza significativa para la salud cerebral. El daño que estas afecciones generan en los vasos sanguíneos del cerebro puede incrementar el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y demencia, además de afectar negativamente las capacidades cognitivas.

El doctor Chaturvedi subraya que cada uno de estos factores es modificable y que su control temprano puede marcar una diferencia sustancial en la calidad de vida futura.

Estudios científicos han demostrado el vínculo entre la presión arterial elevada en la mediana edad y el deterioro cognitivo en las décadas posteriores. Por ejemplo, una revisión sistemática publicada en 2023, que analizó 149 investigaciones en 26 países, confirmó que las personas con hipertensión durante la mediana edad presentan un declive más marcado en la memoria, la función ejecutiva y la cognición global tanto en esa etapa como en la vejez, en comparación con quienes mantienen valores normales de presión arterial.

El colesterol también desempeña un papel relevante. Investigaciones recientes han encontrado que los niveles elevados de colesterol LDL, denominado como “malo”, aumentan significativamente el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer, ya que favorecen la acumulación de placa amiloide en el cerebro, sustancia estrechamente vinculada a esta patología.

En ese sentido, un meta-análisis publicado en 2020 en la revista International Journal of Molecular Science sanalizó más de 100 estudios y confirmó esta asociación, subrayando la importancia de monitorear y tratar los niveles de colesterol desde edades tempranas.

La actividad física regular mejora el flujo sanguíneo y los procesos cerebrales, esenciales para la memoria y el pensamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes tipo 2 constituye otro factor de riesgo importante. Un mal control del azúcar en sangre puede acelerar el deterioro cognitivo y aumentar la probabilidad de desarrollar demencia. Mantener niveles óptimos de glucosa mediante una alimentación equilibrada, actividad física y, si es necesario, medicamentos, es fundamental para la salud cerebral a largo plazo.

Una investigación analizó datos de más de 10 millones de personas y determinó que quienes la padecen presentan un 59% más de riesgo de desarrollar demencia.

La evidencia científica respalda que modificar estos factores de riesgo no solo beneficia al corazón y al sistema circulatorio, sino que protege directamente el funcionamiento del cerebro. Empezar a controlar la presión arterial, el colesterol y la glucosa en edades tempranas puede retrasar la aparición de infartos, accidentes cerebrovasculares y deterioro de la memoria, contribuyendo a una vejez más autónoma y activa.

Hábitos saludables para la salud cerebral

Ejercicio físico regular

Incorporar actividad física en la rutina diaria es uno de los hábitos más consistentes recomendados por neurólogos y expertos en salud cerebral. El ejercicio beneficia tanto al cuerpo como a la mente, ya que aumenta el flujo sanguíneo hacia el cerebro, estimula la formación de nuevas conexiones neuronales y mejora el rendimiento cognitivo, incluso en personas de edad avanzada.

Los especialistas sugieren una intensidad moderada, como caminar, nadar o andar en bicicleta, durante al menos 30 minutos por sesión, varias veces por semana.

Dieta saludable y equilibrada

Adoptar una alimentación basada en frutas, verduras, cereales integrales, pescado, frutos secos y grasas saludables, como la dieta mediterránea, contribuye a reducir el riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas.

Los expertos destacan que el consumo de alimentos poco procesados y la reducción de grasas trans y sal tienen efectos protectores sobre el cerebro. Un plan alimenticio balanceado ayuda a mantener los vasos sanguíneos cerebrales en buen estado y favorece la función cognitiva a lo largo de los años.

Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y pescados, reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estimulación mental continua

Mantener la mente activa realizando actividades intelectuales variadas, como leer, aprender un nuevo idioma, resolver crucigramas o practicar habilidades artísticas, fortalece la plasticidad cerebral y genera nuevas conexiones neuronales.

La estimulación mental regular, especialmente cuando es desafiante y diversa, ayuda a preservar las capacidades cognitivas y puede retrasar el declive asociado al envejecimiento.

Dormir bien

El descanso adecuado es fundamental para la salud cerebral. Dormir al menos siete horas por noche reduce el riesgo de desarrollar demencia y otros problemas cognitivos. Los estudios muestran que la falta de sueño o el insomnio aumentan significativamente la probabilidad de deterioro mental.

Para mejorar la calidad del sueño, se recomienda evitar el consumo de cafeína y alcohol por la noche, limitar las siestas y mantener un ambiente propicio para el descanso.

Evitar el tabaco y el alcohol

El tabaco incrementa el riesgo de deterioro cognitivo y demencia, además de afectar la salud cardiovascular. El abuso de alcohol provoca daños en las áreas cerebrales responsables de la memoria, el autocontrol y la toma de decisiones. Abandonar estos hábitos nocivos es clave para proteger el cerebro a largo plazo.