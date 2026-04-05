Sangre en las heces: el signo de alerta que nunca debe pasarse por alto, según expertos

La sangre en las heces alerta sobre posibles enfermedades graves del tracto digestivo y requiere siempre consulta médica inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar cambios en el color o la textura de las heces puede ser una señal de alerta que no conviene pasar por alto, especialmente cuando aparece sangre. Este hallazgo genera preocupación —y con razón—, ya que es un signo que nunca debe minimizarse y que puede anticipar problemas de salud que requieren atención inmediata.

La presencia de sangre puede estar asociada a causas leves, como hemorroides o fisuras anales, pero también a enfermedades más graves como el cáncer colorrectal, la úlcera péptica o la enfermedad inflamatoria intestinal. Por eso, especialistas advierten que ante este síntoma es clave consultar sin demora para identificar el origen y definir el tratamiento adecuado.

La American Cancer Society señala que este síntoma requiere evaluación médica urgente, ya que puede ser el primer signo de cáncer colorrectal o una hemorragia severa. Verywell Health advierte que la sangre en las heces puede estar relacionada tanto con lesiones menores como con tumores, úlceras o inflamación intestinal.

Mayo Clinic explica que el sangrado puede ser crónico y poco perceptible, generando anemia y debilidad, o manifestarse como una hemorragia intensa capaz de provocar shock. Según los especialistas, no es posible determinar el origen del sangrado sin una evaluación médica exhaustiva.

Causas frecuentes y graves de sangre en las heces

Las causas benignas más comunes incluyen hemorroides, venas inflamadas en el ano o el recto que suelen sangrar tras esfuerzos al defecar, y fisuras anales, pequeños desgarros que generan sangre roja brillante en el papel higiénico. La American Cancer Society y la Mayo Clinic señalan que el estreñimiento crónico y el esfuerzo al evacuar aumentan el riesgo de estas lesiones.

La gastroenteritis, especialmente por infecciones bacterianas, puede causar diarrea con sangre. Otras causas menos graves son lesiones locales accidentales o el uso de antiinflamatorios que irritan el tracto gastrointestinal.

Entre las causas frecuentes de sangre en las heces destacan las hemorroides, fisuras anales y gastroenteritis infecciosa, pero no deben subestimarse (Freepik)

Entre las causas graves, la úlcera péptica es la principal responsable del sangrado digestivo alto, que se manifiesta en heces negras o de aspecto alquitranado. Según los NIH, otras enfermedades asociadas a sangre en las heces incluyen la diverticulitis, la colitis isquémica —provocada por insuficiencia de flujo sanguíneo en el colon— y la enfermedad inflamatoria intestinal, que abarca colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

La American Cancer Society destaca la relevancia de los pólipos colónicos, sobre todo en personas mayores de 45 años, ya que pueden evolucionar a cáncer colorrectal si no se extirpan. Se mencionan también infecciones de transmisión sexual, angiodisplasia (fragilidad vascular intestinal), medicamentos anticoagulantes y endometriosis intestinal en mujeres.

El cáncer colorrectal figura entre las causas más graves de muerte asociada al sangrado en las heces, especialmente en casos de sangrado oculto solo detectable mediante estudios clínicos.

Cómo identificar los síntomas y cuándo acudir al médico

El color de la sangre y los síntomas asociados ofrecen pistas sobre el origen y la gravedad del sangrado. La sangre roja brillante suele indicar lesiones en el recto o el colon distal, como hemorroides, fisuras o pólipos, mientras que la sangre oscura o las heces negras y pegajosas sugieren un origen en la parte superior del tracto digestivo, como el estómago o el esófago.

La presencia de coágulos o grandes cantidades de sangre al evacuar es una urgencia médica. Otros signos de alarma incluyen debilidad intensa, mareos, dolor abdominal, fiebre, vómitos con sangre, ictericia, dificultad respiratoria o pérdida de peso sin causa aparente, ya que pueden indicar complicaciones graves como anemia o shock, situaciones que requieren atención inmediata.

Anemia, debilidad, mareos o pérdida inexplicada de peso pueden asociarse a sangrados digestivos crónicos o cáncer colorrectal oculto (AP)

También existe el riesgo de sangrado no visible, ya que en ciertos casos de cáncer o hemorragias crónicas la sangre solo se detecta mediante análisis clínicos. Por eso, si aparecen síntomas persistentes, debe consultarse al médico incluso si el aspecto de las heces es normal.

Diagnóstico y recomendaciones médicas ante la sangre en las heces

El diagnóstico debe comenzar siempre con una consulta médica. Especialistas de la Mayo Clinic y la American Cancer Society destacan la colonoscopia como herramienta clave para detectar pólipos, tumores y otras anomalías.

Por su parte, los análisis de heces identifican sangre oculta o infecciones, y estudios de imagen, como tomografía o resonancia, ayudan a ubicar el foco del sangrado.

Si el sangrado es agudo o hay síntomas graves, es fundamental acudir de inmediato a urgencias. Automedicarse o demorar la consulta aumenta el riesgo de complicaciones graves como anemia o shock, advierte el NIH. La detección temprana, especialmente en cáncer, mejora la supervivencia.

Limitar el uso de antiinflamatorios reduce el riesgo de problemas gastrointestinales y cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones preventivas figuran limitar el uso de antiinflamatorios, mantener una dieta rica en fibra, reducir el alcohol y realizar pruebas de detección de cáncer colorrectal según edad y antecedentes.