Salud

Niebla mental: hábitos diarios que hacen olvidar, distraerse y perder claridad

Expertos alertan sobre rutinas diarias que pueden afectar la claridad mental y el rendimiento diario

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dormir poco y la mala calidad del sueño son causas principales que aumentan la niebla mental y afectan la memoria y la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olvidos frecuentes, fatiga mental y dificultades para concentrarse son señales de lo que se conoce como niebla mental, un fenómeno que no constituye una enfermedad formal pero sí afecta el funcionamiento diario. Según la Sociedad Española de Neurología, hábitos como el descanso insuficiente y la multitarea intensifican estos síntomas, aunque existen estrategias cotidianas que pueden contribuir a recuperar la claridad mental.

La niebla mental se caracteriza por lapsos de memoria, baja concentración y sensación de confusión, con causas frecuentes en el estilo de vida: descansar mal, realizar varias tareas a la vez y mantener altos niveles de estrés. Identificar y modificar estos hábitos es clave para mejorar el rendimiento cognitivo y la calidad de vida.

Establecer rutinas de sueño regulares, limitar la multitarea, incluir pausas diarias y priorizar el bienestar físico son acciones sencillas que, según expertos como la neuróloga de la Universidad de Navarra, María Rojas, mejoran la función cognitiva.

Dormir poco o tener mala calidad del sueño es uno de los factores más asociados al aumento de la niebla mental. La falta de descanso provoca problemas de memoria, menor atención y desánimo. Mantener horarios regulares, priorizar la relajación nocturna y evitar interrupciones ayuda a restaurar la función cerebral y aporta beneficios sostenidos a la mente.

Cómo la multitarea afecta la claridad mental

La multitarea es uno de los hábitos más perjudiciales para la claridad mental porque, aunque parece aumentar la productividad, dispersa la atención y favorece los olvidos. Cambiar constantemente entre tareas, mensajes y aplicaciones reduce la concentración y aumenta la confusión mental. Revisión de estudios publicados en Frontiers in Psychology indica que quienes recurren con frecuencia a la multitarea muestran mayor tendencia a la distracción y una memoria menos eficaz.

Establecer bloques de tareas, limitar las notificaciones y dedicar atención completa a una sola actividad son estrategias útiles para reducir el impacto negativo de la multitarea. Organizar diariamente las prioridades en una lista breve ayuda a evitar la dispersión mental, lo que mejora la eficacia en las actividades intelectuales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Registrar pensamientos en un sistema físico fortalece la atención plena y la concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Depositar ideas y pendientes en papel o en un sistema físico contribuye a aliviar la carga mental. Así, generar hábitos donde prime la atención plena facilita recordar mejor y experimentar mayor presencia en la vida cotidiana.

Estrés crónico y su efecto en la función cognitiva

El estrés crónico afecta de manera profunda la memoria y la flexibilidad mental, muchas veces sin que las personas lo perciban. Cuando el sistema nervioso permanece en alerta durante periodos extensos, aparecen dificultades para pensar con claridad y se incrementan los síntomas de niebla mental. La presión constante dificulta la organización y favorece la fatiga intelectual.

Frente a estos efectos, los especialistas recomiendan incorporar pausas breves durante el día, ya sea con un paseo corto, ejercicios de respiración o relajando activamente la mandíbula y los hombros. Además, reducir la exposición a estímulos sensoriales intensos, como ruidos fuertes o luces brillantes, puede minimizar el agotamiento mental.

Mujer sentada en un sofá dentro de su casa, con los ojos cerrados y masajeándose el cuello con ambas manos.
El estrés crónico provoca fatiga intelectual y reduce la flexibilidad mental, incrementando los síntomas de niebla mental en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar técnicas de relajación muscular de forma rutinaria, incluso durante actividades diarias, contribuye a una recuperación más rápida del sistema nervioso. Así, manejar el estrés mejora la memoria y optimiza el rendimiento intelectual.

Hábitos físicos básicos para combatir la niebla mental

Descuidar necesidades físicas mínimas como la hidratación y el movimiento es otro factor importante en la aparición de la niebla mental. Incluso una deshidratación leve puede afectar la concentración y el recuerdo, según la Asociación Médica Estadounidense. Los síntomas de fatiga mental pueden ser la señal de que el organismo necesita más agua o descanso adecuado.

El sedentarismo también incide negativamente en la agudeza mental. Permanecer sentado por largos periodos se vincula con cambios en el cerebro que dificultan el recuerdo y disminuyen la lucidez. Estudios muestran que personas mayores con rutinas sedentarias presentan menor grosor cerebral en regiones esenciales para la memoria.

Hacer hábito el consumo de agua al comenzar el día, junto con las comidas y antes de tomar café, promueve una hidratación constante. Realizar pausas para moverse cada 30 minutos, así como optar por actividad física moderada cuando sea posible, estimula la circulación y revitaliza la mente, incluso en quienes tienen movilidad restringida.

Tomar agua hidratación
La hidratación insuficiente tiene impacto directo sobre la concentración y el recuerdo, siendo clave para prevenir la niebla mental diaria

Preparar un ambiente relajante previo al descanso, incorporar rutinas nocturnas agradables y desconectar los dispositivos electrónicos son medidas que favorecen un sueño reparador y una mente más clara al despertar. Volver a prácticas sencillas, como leer un libro físico antes de dormir, puede transformar notablemente la salud mental diaria.

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