¿Es seguro entrenar cuando el cuerpo no está al 100%? Lo que recomienda la medicina del deporte

Hacer ejercicio durante un resfrío o una gripe leve puede agravar los síntomas, alargar la recuperación y aumentar el riesgo de lesión y contagio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando aparece un resfrío o una gripe leve, la tentación de “no cortar el ritmo” es fuerte. Pero la ciencia —y la medicina del deporte— marca un límite claro: no todas las molestias permiten entrenar, y algunos síntomas (o incluso ciertos medicamentos) pueden volver riesgosa una rutina que, en un día normal, sería segura.

Hacer ejercicio enfermo no suele ser una buena idea: puede agravar los síntomas, elevar el riesgo de lesión, alargar la recuperación y contagiar a otras personas, según Cleveland Clinic. La médica de medicina del deporte Heather Rainey señala como orientación práctica que, si los síntomas son leves y están por encima del cuello, puede ser seguro hacer ejercicio suave; si son más amplios o intensos, lo recomendable es descansar.

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La duda suele surgir cuando alguien mantiene una rutina física y despierta con un resfriado, sin querer perder el ritmo. Rainey advierte en Cleveland Clinic que exigirse en ese momento puede ir en contra de la recuperación.

Cómo decidir según los síntomas

Para decidir, la especialista propone una prueba del cuello como criterio general. “Una regla simple para seguir: si tus síntomas están por encima del cuello —probablemente moqueo o congestión—, probablemente sea seguro hacer ejercicio”, dijo Rainey en Cleveland Clinic.

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Ese criterio deja de servir cuando aparecen varios síntomas en distintas partes del cuerpo. En esos casos, la médica aconseja descansar, sobre todo si la persona tiene asma o una afección cardíaca.

La prueba del cuello indica que el ejercicio puede ser seguro si los síntomas están por encima del cuello, como moqueo o congestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Una fiebre indica que está ocurriendo algo un poco más serio”, advirtió Rainey en Cleveland Clinic. La especialista añadió que sumar el esfuerzo del ejercicio en ese contexto puede causar problemas de deshidratación y de control de la temperatura corporal.

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La pérdida de líquidos también pesa cuando hay vómitos o diarrea. Si la persona se exige demasiado en esas condiciones, puede desmayarse.

Qué tipo de ejercicio puede ser razonable

Si la prueba del cuello sugiere que la actividad física todavía es posible, la recomendación pasa por reducir la carga. Rainey indica que el esfuerzo debería bajar al menos 50% hasta que el cuerpo esté listo para retomar la intensidad habitual.

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“Escucha a tu cuerpo. Si no te sientes bien, tal vez no debas hacer tu entrenamiento más intenso”, aconsejó la médica en Cleveland Clinic. La idea es no forzar una sesión dura cuando el malestar ya marca un límite.

Caminar, levantar menos peso, hacer yoga o una sesión breve de recuperación activa son opciones de ejercicio cuando la enfermedad no impide moverse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones más prudentes, la fuente menciona caminar en lugar de correr. También sugiere levantar menos peso o elegir ejercicios de bajo impacto, como yoga.

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Ese enfoque encaja con la recuperación activa, que forma parte de muchas rutinas de entrenamiento. Si una persona está enferma, puede ser un buen momento para dar descanso a los músculos antes de la siguiente sesión más exigente. El centro médico recuerda que una sesión no necesita ser larga para aportar algo. Caminar 10 o 15 minutos puede ayudar a despejar la mente y mover los músculos.

Medicamentos, señales de alarma y descanso

Los medicamentos también pueden cambiar la decisión sobre si conviene entrenar. Según Cleveland Clinic, algunos analgésicos de venta libre pueden ocultar la fiebre y dar una impresión equivocada sobre el verdadero estado de la persona.

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Los descongestionantes nasales merecen atención aparte. La especialista explica que elevan de forma temporal la presión arterial y causar palpitaciones, un efecto que se vuelve más delicado cuando el ejercicio también acelera la frecuencia cardíaca y exige más al corazón.

Los inhaladores entran en la misma categoría de cautela. “Los inhaladores también pueden causar algunos problemas con la frecuencia cardíaca. Solo hay que prestar atención a cuánto medicamento necesitas y a sus efectos secundarios”, señaló Rainey en Cleveland Clinic.

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La fiebre, los síntomas en varias partes del cuerpo, el asma o una afección cardíaca son señales para descansar y evitar el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante cualquier enfermedad tratada con medicamentos, la institución aconseja consultar con un profesional de salud cuánto ejercicio resulta seguro. Esa revisión puede ayudar a evitar que el alivio de los síntomas o los efectos secundarios oculten un riesgo real.

La recomendación es detener la actividad de inmediato si aparece dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareo o sensación de desmayo. Esos signos marcan un límite y exigen reposo. Si no hay ánimo para caminar o moverse demasiado, Rainey propone una rutina simple de estiramientos. También insiste en tomar agua, una medida básica mientras el cuerpo intenta recuperarse.

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Para muchas personas, la decisión será frenar un par de días y reservar energía para sanar. Según Cleveland Clinic, una pausa breve no borra el progreso y puede facilitar una vuelta más rápida a la rutina.