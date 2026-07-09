Salud

Cuáles son los dos tés con mayor actividad antioxidante y antiinflamatoria, según un estudio

Un trabajo publicado en Food Chemistry comparó cinco variedades bajo las mismas condiciones de fermentación y encontró que dos de ellas superaron a las demás en los indicadores más relevantes para la salud

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Tetera de plata sirviendo té, taza de porcelana con platillo, azucarero, bandeja plateada, paño de tela blanco sobre superficie oscura.
El té verde y el té oolong muestran perfiles bioactivos más favorables tras la fermentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio sobre kombucha y antioxidantes halló que el tipo de té sí cambia el perfil final de la bebida y que las versiones hechas con té verde y té oolong ofrecieron los resultados más favorables. Según EatingWell, medio especializado en alimentación y nutrición, la investigación comparó cinco variedades en las mismas condiciones y situó al oolong al frente en actividad antioxidante.

Según un estudio publicado en la revista Food Chemistry y recogido por el medio citado, los tés verde y oolong son las bases que mostraron los perfiles más favorables en la kombucha. El trabajo de laboratorio, hecho en Polonia, encontró que el oolong destacó por su actividad antioxidante y que el té verde mostró la mayor actividad antiinflamatoria entre las cinco bases analizadas.

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El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) señala que los antioxidantes presentes en el té verde han sido asociados en estudios epidemiológicos con una reducción del riesgo de enfermedades crónicas, como las cardiovasculares. Además, la literatura médica respalda que el consumo regular de polifenoles provenientes del té verde puede contribuir a la protección celular frente al daño oxidativo.

Infografía sobre kombucha que muestra una jarra, material de laboratorio, montones de hojas de té y gráficos con datos sobre té verde, negro, blanco, oolong y pu-erh.
La materia prima define diferencias en polifenoles y compuestos aromáticos finales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también observó que la fermentación siguió una trayectoria parecida en todos los casos. Aun así, la materia prima marcó diferencias en la actividad antioxidante, actividad antiinflamatoria y compuestos bioactivos de la bebida.

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La kombucha, elaborada con cultivos vivos y una colonia simbiótica de bacterias y levaduras conocida como SCOBY, se ha extendido desde las tiendas naturistas hasta los supermercados. El medio señaló que estudios previos se habían concentrado en una o dos clases de té, lo que dificultaba comparar su efecto en la bebida final.

Cómo compararon las kombuchas

El té Oolong ofrece una experiencia revitalizante y reconfortante, promoviendo el bienestar físico y mental a través de sus antioxidantes naturales y su sabor exquisito (Imagen Ilustrativa Infobae)
El oolong lidera la actividad antioxidante medida hacia el quinto día del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio se hizo en la Wroclaw University of Environmental and Life Sciences y la Wroclaw Medical University, en Polonia. Los investigadores prepararon kombucha con cinco tipos de té: verde, negro, blanco, oolong y pu-erh.

Todas las muestras siguieron la misma receta y las mismas condiciones de elaboración. Cada variedad fermentó durante 10 días y el equipo analizó las bebidas en los días 0, 5 y 10.

Los autores repitieron cada lote tres veces y también cada medición. El análisis incluyó azúcares, ácidos orgánicos, alcohol, más de 100 polifenoles, compuestos aromáticos y la composición microbiana.

Kombucha, probióticos, beneficios, salud, digestión, antioxidantes, fermentación, bienestar, natural, bebida, energía, inmunidad, desintoxicación, metabolismo, hidratación - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La kombucha elaborada con té verde y té oolong concentra los perfiles más favorables tras la fermentación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tés dieron los mejores resultados

El patrón general mostró que la actividad antioxidante subió en los primeros días de fermentación y alcanzó su punto más alto hacia el día cinco. En ese punto, la kombucha de oolong registró la mayor actividad antioxidante, mientras la de té blanco obtuvo la menor.

La kombucha hecha con té verde presentó la mayor actividad antiinflamatoria en las pruebas de laboratorio. También arrojó los resultados más prometedores en indicadores vinculados con la salud cerebral.

El té Oolong ofrece una experiencia revitalizante y reconfortante, promoviendo el bienestar físico y mental a través de sus antioxidantes naturales y su sabor exquisito (Imagen Ilustrativa Infobae)
La fermentación sigue una trayectoria similar en cinco variedades, con picos tempranos de actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oolong también encabezó los marcadores relacionados con el azúcar en sangre. Al reunir todos los resultados, los investigadores concluyeron que el verde y el oolong produjeron las kombuchas con el perfil más favorable.

El estudio además confirmó que, sin importar el té empleado, los mismos dos microbios dominaron todos los lotes. Según EatingWell, esa consistencia sugiere que la fermentación se mantiene estable y que el té explica buena parte de la diferencia nutricional.

Qué significan estos resultados en la vida real

Taza de cerámica con té verde caliente humeante, plato, cuchara de plata y libro abierto sobre una mesa de madera oscura
El té verde destaca en pruebas de actividad antiinflamatoria realizadas en laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores aclararon que las mediciones sobre salud se hicieron in vitro, en tubos y placas de laboratorio, no en personas. Por eso, los datos no permiten afirmar cómo actúan esos compuestos tras la digestión y la absorción en el cuerpo humano.

La Mayo Clinic advierte que, si bien las bebidas fermentadas como la kombucha contienen compuestos bioactivos potencialmente beneficiosos, la evidencia en humanos sobre sus efectos directos sigue siendo limitada. Los especialistas recomiendan moderación, ya que la tolerancia individual puede variar y el exceso podría causar molestias digestivas en algunas personas.

Los hallazgos se aplican a la kombucha elaborada con esos tés y no a una taza común de té verde u oolong. También pueden diferir de las bebidas comerciales, que suelen pasar por fermentación y almacenamiento adicionales.

Manos vierten té verde humeante de una tetera de vidrio con hojas en una taza blanca. Se ve vapor, encimera de cocina y plantas borrosas al fondo.
El análisis cuantifica azúcares, ácidos orgánicos y alcohol durante diez días de elaboración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el consumidor, la utilidad práctica pasa por revisar la etiqueta para identificar la base de té de la bebida. Si alguien ya toma kombucha, las opciones hechas con té verde u oolong pueden ser una elección razonable, aunque el sabor y el azúcar añadido también influyen, indicó EatingWell.

El estudio no plantea una solución de salud ni equipara estas bebidas con beneficios comprobados en humanos. Sí ofrece un criterio concreto para elegir entre productos parecidos cuando la base de té aparece en la etiqueta.

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