Cuál es el ejercicio que recomienda un especialista para alinear la columna y prevenir lesiones

Mantener la columna vertebral alineada favorece la salud del cuerpo y ayuda a prevenir dolencias musculares y articulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una columna vertebral alineada es fundamental para la salud corporal y la prevención de dolencias musculares y articulares. Según destaca el artículo publicado en Sportlife por Domingo Sánchez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y máster en Actividad Física y Salud, la columna vertebral sostiene el cuerpo y su correcta alineación permite distribuir las cargas de manera eficiente durante los movimientos diarios y la práctica deportiva.

Una columna alineada reduce el riesgo de tensiones y sobrecargas, ya que facilita que músculos y articulaciones trabajen coordinadamente. Sánchez advierte que la desalineación puede provocar molestias persistentes o incluso lesiones a medio y largo plazo, afectando tanto la calidad de vida como el rendimiento físico de cualquier persona.

PUBLICIDAD

La estructura de la columna, con sus curvas naturales —cifosis y lordosis—, está preparada para soportar cargas muy superiores a las que resistiría si fuera totalmente recta. Por eso, mantener la alineación adecuada es una estrategia preventiva y correctiva válida para deportistas y para quienes llevan una vida predominantemente sedentaria.

La desalineación de la columna puede causar molestias persistentes, lesiones y una caída del rendimiento físico a medio y largo plazo (Men´s Health UK)

El ejercicio recomendado para alinear la columna

El ejercicio principal propuesto en el artículo es la bisagra arrodillada, que trabaja de manera directa la musculatura del erector espinal y contribuye a mejorar la alineación de la columna. Domingo Sánchez explica que, mediante la inclusión de una pica, se obtiene una referencia táctil que ayuda a mantener la posición correcta de la columna durante el movimiento, recurso aplicable a ejercicios como la sentadilla y el peso muerto.

PUBLICIDAD

La técnica consiste en colocar la pica por detrás del cuerpo y mantener contacto simultáneo con el sacro, la región dorsal y el occipital. Es esencial mantener la cadera en posición neutra y contraer los abdominales, lo que permite conservar la curvatura lumbar sin exagerarla. La mano se coloca entre la pica y la zona lumbar para verificar la postura a lo largo del ejercicio.

Este movimiento permite transferir el patrón alineado a otros ejercicios de mayor exigencia y asegura que la columna permanezca estable durante la flexión de la cadera. Según Sportlife, la activación de la musculatura erectora se incrementa, lo que contribuye a perfeccionar la técnica en movimientos funcionales.

PUBLICIDAD

La bisagra arrodillada trabaja el erector espinal y usa una pica como referencia para mejorar la alineación de la columna en ejercicios como la sentadilla y el peso muerto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos y pautas para la práctica segura del ejercicio

El artículo señala que es esencial comprender la anatomía de la columna y respetar sus curvas naturales para evitar lesiones. Las vértebras cervicales son más pequeñas y móviles, en tanto que las lumbares presentan mayor volumen y resistencia para soportar el peso del tren superior, aunque tienen menor movilidad.

Domingo Sánchez alerta sobre los riesgos asociados a permanecer largos periodos en posición sentada, situación que favorece la pérdida de la curvatura lumbar y el desplazamiento posterior del disco intervertebral. Para contrarrestar estos efectos, recomienda la práctica regular del ejercicio de alineación y el uso de automasajes en la musculatura posterior.

PUBLICIDAD

El equilibrio entre el erector espinal y los músculos abdominales resulta determinante para estabilizar la columna. Mantener esta armonía ayuda a prevenir sobrecargas y mejora el control postural tanto en la rutina diaria como en la actividad física.

Permanecer mucho tiempo en posición sentada puede alterar la curvatura lumbar y desplazar el disco hacia atrás, por lo que se recomiendan ejercicios de alineación y automasajes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de mantener la columna alineada

Cuidar la alineación de la columna vertebral no solo previene molestias, sino que también optimiza el rendimiento físico y la eficiencia de los movimientos. Una columna estable permite distribuir las fuerzas de manera uniforme, lo que reduce el riesgo de lesiones en la espalda, el cuello y otras zonas relacionadas.

PUBLICIDAD

En la región cervical, una alineación correcta evita el desplazamiento anterior de la cabeza, fenómeno común por debilidad de los flexores profundos del cuello y tensión en la musculatura posterior. Este desequilibrio puede derivar en hormigueo o dolor en brazos y manos, especialmente en deportes que requieren una extensión cervical prolongada.

Domingo Sánchez subraya en Sportlife que la práctica regular de actividad física y la integración de ejercicios específicos para la columna constituyen una estrategia eficaz para preservar la salud articular y contrarrestar los efectos adversos del sedentarismo y las malas posturas.

PUBLICIDAD