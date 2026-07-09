Salud

Cuál es el ejercicio que recomienda un especialista para alinear la columna y prevenir lesiones

Domingo Sánchez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física, explicó en Sportlife cómo esta técnica mejora la postura, activa la musculatura y protege la columna en movimientos cotidianos y deportivos. Claves para ponerlo en práctica

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Persona arrodillada en una colchoneta clara, de espaldas, sosteniendo una pica vertical detrás de su cuerpo. Sala con pared crema, ventana y plantas.
Mantener la columna vertebral alineada favorece la salud del cuerpo y ayuda a prevenir dolencias musculares y articulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una columna vertebral alineada es fundamental para la salud corporal y la prevención de dolencias musculares y articulares. Según destaca el artículo publicado en Sportlife por Domingo Sánchez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y máster en Actividad Física y Salud, la columna vertebral sostiene el cuerpo y su correcta alineación permite distribuir las cargas de manera eficiente durante los movimientos diarios y la práctica deportiva.

Una columna alineada reduce el riesgo de tensiones y sobrecargas, ya que facilita que músculos y articulaciones trabajen coordinadamente. Sánchez advierte que la desalineación puede provocar molestias persistentes o incluso lesiones a medio y largo plazo, afectando tanto la calidad de vida como el rendimiento físico de cualquier persona.

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La estructura de la columna, con sus curvas naturales —cifosis y lordosis—, está preparada para soportar cargas muy superiores a las que resistiría si fuera totalmente recta. Por eso, mantener la alineación adecuada es una estrategia preventiva y correctiva válida para deportistas y para quienes llevan una vida predominantemente sedentaria.

Los cuatro ejercicios que mejoran la movilidad de la columna torácica y previenen el dolor tras largas horas sentado
La desalineación de la columna puede causar molestias persistentes, lesiones y una caída del rendimiento físico a medio y largo plazo (Men´s Health UK)

El ejercicio recomendado para alinear la columna

El ejercicio principal propuesto en el artículo es la bisagra arrodillada, que trabaja de manera directa la musculatura del erector espinal y contribuye a mejorar la alineación de la columna. Domingo Sánchez explica que, mediante la inclusión de una pica, se obtiene una referencia táctil que ayuda a mantener la posición correcta de la columna durante el movimiento, recurso aplicable a ejercicios como la sentadilla y el peso muerto.

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La técnica consiste en colocar la pica por detrás del cuerpo y mantener contacto simultáneo con el sacro, la región dorsal y el occipital. Es esencial mantener la cadera en posición neutra y contraer los abdominales, lo que permite conservar la curvatura lumbar sin exagerarla. La mano se coloca entre la pica y la zona lumbar para verificar la postura a lo largo del ejercicio.

Este movimiento permite transferir el patrón alineado a otros ejercicios de mayor exigencia y asegura que la columna permanezca estable durante la flexión de la cadera. Según Sportlife, la activación de la musculatura erectora se incrementa, lo que contribuye a perfeccionar la técnica en movimientos funcionales.

Imagen dividida con dos fases de un hombre arrodillado en colchoneta azul, sosteniendo un bastón de madera detrás de la espalda en un gimnasio.
La bisagra arrodillada trabaja el erector espinal y usa una pica como referencia para mejorar la alineación de la columna en ejercicios como la sentadilla y el peso muerto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos y pautas para la práctica segura del ejercicio

El artículo señala que es esencial comprender la anatomía de la columna y respetar sus curvas naturales para evitar lesiones. Las vértebras cervicales son más pequeñas y móviles, en tanto que las lumbares presentan mayor volumen y resistencia para soportar el peso del tren superior, aunque tienen menor movilidad.

Domingo Sánchez alerta sobre los riesgos asociados a permanecer largos periodos en posición sentada, situación que favorece la pérdida de la curvatura lumbar y el desplazamiento posterior del disco intervertebral. Para contrarrestar estos efectos, recomienda la práctica regular del ejercicio de alineación y el uso de automasajes en la musculatura posterior.

El equilibrio entre el erector espinal y los músculos abdominales resulta determinante para estabilizar la columna. Mantener esta armonía ayuda a prevenir sobrecargas y mejora el control postural tanto en la rutina diaria como en la actividad física.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Permanecer mucho tiempo en posición sentada puede alterar la curvatura lumbar y desplazar el disco hacia atrás, por lo que se recomiendan ejercicios de alineación y automasajes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de mantener la columna alineada

Cuidar la alineación de la columna vertebral no solo previene molestias, sino que también optimiza el rendimiento físico y la eficiencia de los movimientos. Una columna estable permite distribuir las fuerzas de manera uniforme, lo que reduce el riesgo de lesiones en la espalda, el cuello y otras zonas relacionadas.

En la región cervical, una alineación correcta evita el desplazamiento anterior de la cabeza, fenómeno común por debilidad de los flexores profundos del cuello y tensión en la musculatura posterior. Este desequilibrio puede derivar en hormigueo o dolor en brazos y manos, especialmente en deportes que requieren una extensión cervical prolongada.

Domingo Sánchez subraya en Sportlife que la práctica regular de actividad física y la integración de ejercicios específicos para la columna constituyen una estrategia eficaz para preservar la salud articular y contrarrestar los efectos adversos del sedentarismo y las malas posturas.

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