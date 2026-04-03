Salud

El silencio intencional, un nuevo aliado que disminuye la presión arterial y fortalece el bienestar

La evidencia científica apunta a que pequeñas dosis de calma diaria transforman la respuesta del cuerpo ante el estrés y promueven hábitos positivos sostenibles

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Cinco minutos de silencio diario pueden reducir el estrés y favorecer la salud integral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dedicar apenas cinco minutos diarios al silencio se afianza como una tendencia de bienestar respaldada por investigaciones recientes, que evidencian beneficios en la reducción del estrés, ayuda a controlar la hipertensión y colabora en la promoción de la salud física y mental.

Esta práctica, impulsada tanto por la Organización Mundial de la Salud como por expertos en bienestar, surge como respuesta ante el aumento de la contaminación acústica y el ritmo acelerado actual, según Hello Magazine.

Reservar unos minutos de tranquilidad cada día puede contribuir a mejorar la salud y el bienestar general, ya que ayuda a contrarrestar los efectos del ruido ambiental, reduce la presión arterial y mejora la concentración. El silencio intencionado permite un “reseteo” mental y físico, beneficiando tanto al cerebro como al cuerpo, de acuerdo con especialistas consultados por el medio citado.

La tendencia del silencio como recurso de autocuidado se ha fortalecido en el último año. La Organización Mundial de la Salud advierte que la contaminación acústica es el segundo mayor riesgo ambiental para la salud, asociada con enfermedades cardiovasculares, hipertensión y trastornos del sueño.

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El silencio intencionado emerge como tendencia clave en el bienestar moderno (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de ello, la percepción social está cambiando: el silencio deja de verse como una carencia incómoda y se reconoce como una experiencia sensorial positiva.

Diversos estudios respaldan estos efectos. Un informe de la Universidad Johns Hopkins de 2023 demostró que el cerebro procesa el silencio activamente, regulando tanto la atención como las emociones.

En tanto, una investigación publicada en la revista Behavioral Sciences muestra que la exposición deliberada a períodos de silencio favorece la regulación emocional, reduce los niveles de cortisol y contribuye a la restauración cognitiva tanto en contextos clínicos como no clínicos. De este modo, se presenta como un recurso valioso de autocuidado, con efectos positivos sobre el bienestar físico y psicológico.

Los estudios revisados confirman que intervalos breves de silencio intencionado ayudan a contrarrestar la sobrecarga sensorial y la fatiga emocional, restaurando el equilibrio interno, mejorando el estado de ánimo y fortaleciendo la resiliencia frente al estrés cotidiano.

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Expertos y organismos internacionales destacan los beneficios de la tranquilidad cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la especialista en biología regenerativa y responsable de bienestar en Boots, Imke Kirste, señala que incluso breves periodos de tranquilidad pueden estimular el crecimiento cerebral. “El silencio puede tener un efecto transformador en el bienestar”, en particular para quienes experimentan altos niveles de estrés crónico y cortisol, recalcó.

Beneficios del silencio para la salud y el estrés

Datos recogidos por Hello Magazine indican que solo dos minutos de silencio pueden reducir la tensión y favorecer la creatividad. Además, estos momentos moderan el ritmo mental y físico, ofreciendo una vía accesible para restablecer el equilibrio en medio del ruido cotidiano.

Poppy Szkiler, directora ejecutiva de Quiet Mark, advierte que el ruido sigue siendo un problema de salud pública normalmente ignorado porque “el sonido es invisible”, aunque perjudica el descanso y afecta los ritmos vitales.

Especialistas como Thorley-Mitchell y Kirste coinciden en que incorporar momentos de silencio mejora la salud cerebral, la regulación emocional y fomenta hábitos de vida más saludables y duraderos.

El silencio como nueva tendencia de bienestar y autocuidado

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Incorporar momentos de calma ayuda a restablecer el equilibrio físico y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una sociedad digitalizada y constantemente activa, el silencio se ha convertido en un “lujo sensorial” cada vez más valorado. Rose Coffey, analista de The Future Laboratory, observa que el silencio es ahora “un estado sensorial diseñado” y resalta el surgimiento de “quietcations”, viajes enfocados en la calma y no en el entretenimiento.

En la provincia sueca de Skåne, en tanto, las autoridades crearon un “mapa de quietud” que clasifica los lugares según su bajo nivel de decibelios, facilitando espacios de tranquilidad a los residentes.

El sector del bienestar innova con experiencias silenciosas como retiros de silencio y el próximo lanzamiento de un hotel exclusivo para la desconexión auditiva en Reino Unido este año. El medio destaca la expansión de productos certificados; en este mapa Quiet Mark evalúa y difunde miles de artículos diseñados para minimizar el ruido, entre ellos hervidores, auriculares, purificadores de aire y aplicaciones que bloquean distracciones digitales.

Incorporar el silencio a la rutina diaria

Imagen generada por IA. Una persona sentada en una silla junto a una ventana en un departamento en Lima. Es una tarde tranquila de finales de diciembre. La persona tiene una libreta abierta y un lapicero en la mano, mirando pensativamente hacia afuera, como reflexionando sobre sus intenciones para el próximo año. Hay una taza de infusión humeante a su lado. La atmósfera es de calma y contemplación.
El autocuidado a través del silencio gana terreno frente al ritmo acelerado de la vida digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consejos para aprovechar el silencio son prácticos y sencillos. Julian Treasure aconseja priorizar cinco minutos diarios de silencio, incluso si no es absoluto, buscando siempre el entorno más silencioso posible.

Otras estrategias recomendadas incluyen paseos en la naturaleza, aprovechar pausas entre actividades diarias o usar tecnologías certificadas para crear ambientes más tranquilos, como auriculares con cancelación de ruido o dispositivos que bloquean aplicaciones distractoras. Según Poppy Szkiler, optar por productos avalados ayuda a reducir el impacto del entorno y favorece una vida más tranquila y saludable.

En un entorno saturado de estímulos y ruido, dedicar unos minutos al silencio puede ofrecer una revitalización genuina tanto en el cuerpo como en la mente, concluyen los expertos entrevistados por Hello Magazine.

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