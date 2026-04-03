El hito argentino contra el Alzheimer: “Hoy podemos estudiar las neuronas del paciente y prevenir la enfermedad”

El doctor Luis Ignacio Brusco destaca que la revolución científica permite observar el origen molecular del Alzheimer en neuronas humanas por primera vez

En una entrevista exclusiva para Infobae en Vivo, el doctor Luis Ignacio Brusco, director del Centro de Alzheimer del Hospital de Clínicas de la UBA y presidente de Alzheimer Argentina, describió el avance que permite observar el inicio de esta enfermedad neurodegenerativa en humanos mediante un modelo neuronal desarrollado por científicos argentinos.

El decano dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan en Infobae al Mediodía donde remarcó la magnitud del proyecto: “Es un trabajo de años y quizás lo interesante tiene que ver con la importancia de la ciencia argentina y la relación público-privada en el sistema”.

Explicó que el desarrollo fue un esfuerzo conjunto entre el Centro de Medicina Traslacional de Córdoba, la Fundación Leloir, la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas. “A partir de una célula de piel uno puede crear una stem cell, una célula madre, y generar cualquier tipo de estirpe celular. Es una gran revolución científica”, sostuvo.

El modelo neuronal argentino y el origen del Alzheimer

Luis Ignacio Brusco, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. El avance científico que lidera identifica alteraciones en la mitocondria y el metabolismo del calcio, procesos que anticipan el desarrollo del Alzheimer

Brusco detalló que el equipo extrajo células de piel de pacientes con mutaciones genéticas muy específicas de Alzheimer y logró transformarlas en neuronas. “Se puede investigar las neuronas del paciente, que era muy difícil antes”, subrayó. Esta innovación permitió estudiar el funcionamiento molecular de las neuronas en un modelo característico de la enfermedad.

El hallazgo, según Brusco, abre la puerta a repensar los tratamientos actuales: “Lo que se investigó y se descubrió es que las problemáticas moleculares pueden ser el origen de todo el problema. Muy probablemente, el problema sea muy previo, molecular”. El estudio identificó alteraciones en la mitocondria, la estructura celular que genera la energía, y en el metabolismo del calcio, procesos que pueden anticipar el desarrollo del Alzheimer. “Hay un problema en la energética. Ahí está el lío, en las mitocondrias”, resumió.

El avance permite detectar factores de riesgo antes de la aparición clínica de la enfermedad. Brusco puntualizó: “Hay un estudio de 2020 que plantea catorce factores de riesgo ambientales modificables para retrasar el comienzo del Alzheimer. Son cuestiones metabólicas como obesidad, hipertensión, glucemia, hipoacusia o ver mal”.

Factores genéticos, prevención y medicina personalizada

El modelo neuronal argentino permite estudiar el inicio del Alzheimer a partir de células madre derivadas de la piel de pacientes con mutaciones genéticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación no solo busca comprender el origen, sino también mejorar la prevención. Brusco fue claro: “Hoy ya hacemos tratamiento personalizado porque estudiamos genómicamente a los pacientes. Hay un gen muy frecuente que se llama APOE, apolipoproteína, que aumenta mucho el riesgo”. Señaló que la supervisión personalizada de los factores de riesgo es la clave para modificar la evolución de la enfermedad.

Consultado sobre cómo acceden los pacientes a estos estudios, el especialista explicó: “Los hijos de los pacientes con Alzheimer muchas veces consultan. Pero también personas con trastorno mínimo de memoria”. Advirtió que la recomendación de realizar estudios genéticos depende de los antecedentes familiares y de la aparición de síntomas en edades tempranas: “Si uno tiene familia con trastorno de memoria, con Alzheimer, sí es bueno tener una evaluación ya de joven, a los cuarenta años”.

Brusco subrayó también el impacto sanitario nacional: “El problema sanitario es el noventa y siete por ciento de los casos, que en Argentina son entre 500 mil y 600 mil personas con genes de riesgo y factores modificables”.

El horizonte del tratamiento y la prolongación de la vida sana

El objetivo de los avances científicos es prolongar la vida cerebral sana y alcanzar un envejecimiento exitoso hasta los cien años, dijo el experto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brusco no dudó en marcar la tendencia: “El futuro de la medicina es restaurar daños en el cerebro y otros órganos a partir de estos avances. No solo cerebro y médula, sino también hígado o pulmón”. Si bien aclaró que la regeneración neuronal todavía no es una realidad, la posibilidad está en el horizonte de la medicina traslacional.

El especialista destacó la importancia de las medidas preventivas: “Si uno tiene un APOE4, las propuestas son, por ejemplo, no practicar deportes con riesgo de traumatismo de cráneo, como box o rugby, porque adelantan el inicio del Alzheimer. También la hipoacusia: escuchar poco a los cincuenta años aumenta fuertemente el riesgo”.

Brusco enfatizó la necesidad de incorporar hábitos saludables: “Ejercicio aeróbico programado, veinte minutos por día, cinco veces por semana. No el anaeróbico, el aeróbico, con fluidez, pensando en nada”.

La revolución científica, según Brusco, permitirá prolongar la vida sana y alcanzar un envejecimiento exitoso. “A los ochenta años, más de la mitad de las personas tienen Alzheimer. El impacto es fortísimo, como el carcinoma de próstata para los hombres. El objetivo es prolongar la vida cerebral sana y llegar a los cien años”, concluyó.

La entrevista completa del doctor Luis Ignacio Brusco

A partir de una célula de piel se puede generar cualquier estirpe celular, lo que representa una revolución científica para la medicina, explicó el doctor Brusco

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