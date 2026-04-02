Los errores más comunes en el cuidado de la piel y cómo evitarlo, según la ciencia

La ciencia advierte que el autocuidado viral en redes sociales puede provocar daños en la barrera cutánea y riesgo para la salud general (Freepik)

La creciente popularidad del autocuidado derivado de redes sociales ha promovido rutinas complejas, productos virales y desinformación. Los dermatólogos advierten que estas prácticas pueden poner en riesgo la salud cutánea y general, y enfatizan que, lejos de las tendencias promovidas en plataformas como TikTok, la ciencia demuestra que una piel sana requiere una estrategia más simple y rigurosa, según informa la revista científica Nature.

La industria del cuidado de la piel proyecta ingresos superiores a USD 200.000 millones para 2026, en parte debido a la influencia de plataformas digitales que viralizan diversos hashtags sobre estética. Este fenómeno ha extendido tanto el interés como prácticas poco fundamentadas, como el empleo de sebo de res como humectante o la búsqueda de la llamada “piel de cristal”.

La revista indica que la exposición a esta avalancha de contenido ha modificado el perfil de los pacientes que acuden a consultas dermatológicas. Rajani Katta, dermatóloga del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston, observa que muchos adoptan rutinas de hasta 12 pasos con productos recomendados por influencers, sin advertir consecuencias adversas sobre su piel.

La especialista sostiene: “Es mucho más probable que la gente experimente consigo misma” que en el pasado y, frecuentemente, desconoce que ciertos productos pueden dañar la piel y agravar cuadros de piel sensible o alergias.

Hashtags como #SkinTok impulsan la popularidad de rutinas complejas y productos que carecen de respaldo científico en el cuidado de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos directos sobre la barrera cutánea y riesgos de malas prácticas

La piel, explica Daniel Kaplan, dermatólogo especializado en inmunología de la Universidad de Pittsburgh, cumple funciones esenciales de defensa frente a patógenos, radiación y agentes químicos. Su estructura incluye la hipodermis, la dermis y la epidermis; la capa más superficial, el estrato córneo, actúa como barrera impermeable compuesta por corneocitos y ceramidas que retienen la humedad y evitan la intrusión de microorganismos.

Peter Lio, dermatólogo de la Universidad Northwestern, describe la barrera cutánea como un ecosistema complejo y dinámico. Esta plasticidad implica, no obstante, una vulnerabilidad significativa: la exposición a exfoliaciones químicas frecuentes o inadecuadas puede deteriorar la barrera, producir “sensibilidad crónica” y favorecer afecciones como dermatitis atópica, psoriasis e infecciones graves, e incluir cuadros originados por Staphylococcus aureus.

Los síntomas de una barrera cutánea dañada incluyen sequedad persistente, picazón, enrojecimiento, aparición de acné e infecciones recurrentes. Katta reafirma que la integridad de la barrera cutánea es clave no solo para la apariencia, sino para prevenir complicaciones sistémicas.

Dermatólogos alertan que la exposición frecuente a exfoliaciones químicas puede causar sensibilidad crónica, infecciones y enfermedades cutáneas graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores domésticos y errores cotidianos que afectan la piel

Kaplan detalla que el uso excesivo de astringentes, jabones y detergentes con alcohol o productos pensados para eliminar grasa y bacterias puede eliminar también aceites naturales que mantienen la cohesión cutánea. El daño se amplifica al desequilibrar el manto ácido, una película de aceites, ácidos grasos y aminoácidos, fundamental para el desarrollo de un microbioma protector.

Tamia Harris-Tryon, experta en microbioma cutáneo del Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas, advierte contra las duchas con agua muy caliente: “Si hace suficiente calor como para limpiar las ollas y sartenes de aceite, limpiará tu cuerpo de aceites naturales”, señaló a la revista.

Un fenómeno reciente es el creciente interés infantil por el cuidado de la piel, impulsado por la exposición a redes sociales. Niños desde los nueve años ya intentan rutinas complejas y productos antiedad. Lio subraya que, mientras limpiadores suaves, humectantes y protectores solares suelen ser seguros en menores, la utilización de sérums potentes puede generar alteraciones duraderas.

La Academia Estadounidense de Dermatología, principal asociación profesional en Estados Unidos, recomienda limitarse a lavar la cara dos veces al día con limpiador suave, aplicar hidratante y utilizar protector solar junto con ropa protectora durante el día.

Duchas calientes, una práctica común que ofrece relajación y beneficios, pero debe usarse con precaución para evitar daños en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Radiación ultravioleta y su impacto a largo plazo en la salud cutánea

La radiación UV, tanto natural como artificial por camas de bronceado, constituye el principal riesgo para la piel en el largo plazo.

Elsemieke Plasmeijer, dermatóloga y epidemióloga del Instituto Neerlandés del Cáncer, precisa que la radiación solar es la causa principal del melanoma, el cáncer cutáneo más letal, responsable de cerca de 60.000 muertes en 2022, según datos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, organismo de referencia en epidemiología oncológica de la Organización Mundial de la Salud.

Pedram Gerami, experto en cáncer de piel de la Universidad Northwestern, demostró que quienes usan camas solares triplican la probabilidad de desarrollar melanoma, y suelen presentar tumores múltiples incluso en zonas corporales menos expuestas a la luz. Gerami puntualiza que la exposición artificial es especialmente dañina porque la concentración de rayos UVA puede ser de entre 10 y 15 veces mayor respecto a la radiación exterior.

En respuesta, la Organización Mundial de la Salud clasifica las camas solares como carcinógenos del mismo nivel que el amianto y el tabaco. Además, ensayos clínicos avalan el uso de protector solar de amplio espectro con FPS (factor de protección solar) 30 o superior, aunque la protección más eficaz consiste en evitar la exposición solar entre las 10:00 y las 14:00 y utilizar ropa adecuada, expone Plasmeijer.

Dermatólogos recomiendan rutinas simples con humectantes equilibrados y uso de protector solar FPS 30 o mayor, alejándose de tendencias sin fundamento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato crítico es la variabilidad en la calidad de los protectores solares: en septiembre, la Administración de Productos Terapéuticos de Australia, agencia reguladora de salud australiana, retiró varios productos populares tras comprobar que su FPS era sustancialmente inferior al declarado en etiqueta.

Paralelamente, persiste la desinformación en redes, dirigida especialmente a sectores jóvenes ajenos a la consulta dermatológica, donde se afirma falsamente que el protector solar provoca cáncer de piel o deficiencia de vitamina D. Plasmeijer reconoce las dificultades para revertir estas creencias erróneas.

Evidencia científica y limitaciones de la cosmética excesiva

La proliferación de productos que prometen “restaurar la juventud” y revertir el daño cutáneo contrasta con la eficacia real de muchos ingredientes, que es limitada. Lio sostiene que “un humectante simple y equilibrado puede ayudar a apoyar y reparar cada capa de la barrera cutánea”, siempre que combine emolientes, humectantes y oclusivos: estos suavizan, atraen humedad y sellan la piel para limitar la pérdida de agua, respectivamente.

Entre los pocos ingredientes con respaldo científico robusto destacan los retinoides, derivados de la vitamina A, que estimulan la renovación celular y la síntesis de colágeno. Katta los define como “una de esas moléculas heroicas”, por sus resultados contra el acné y signos de envejecimiento. Ante este panorama, los especialistas recomiendan priorizar rutinas simples y el uso de productos con respaldo clínico, evitando tendencias sin base científica.