La infusión natural que aporta más colágeno que algunos medicamentos y previene el envejecimiento de articulaciones

La disminución de colágeno con la edad provoca arrugas y pérdida de elasticidad en la piel, afectando su apariencia saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disminución de la producción de colágeno con el paso del tiempo afecta directamente la piel, provocando la aparición de arrugas y pérdida de elasticidad.

Sin embargo, existe un remedio natural que ha ganado relevancia para contrarrestar estos efectos y que es poco conocido pese a sus beneficios.

Se trata del té de caléndula, una infusión que destaca por su capacidad para estimular la síntesis de colágeno desde el interior y mejorar la textura cutánea de manera sencilla y asequible.

La caléndula destaca en la herbolaria tradicional por sus propiedades hidratantes, desinflamatorias, cicatrizantes y calmantes para la piel. Fan Wen/Wikipedia

La caléndula, aliada natural para preservar el colágeno

El interés por mantener niveles óptimos de colágeno en el organismo se ha intensificado porque esta proteína es esencial para la regeneración de los tejidos y es la más abundante en el cuerpo humano durante la juventud.

A medida que avanza la edad, la capacidad del cuerpo para fabricar colágeno disminuye de forma constante, lo que contribuye a flacidez y una apariencia menos uniforme en la piel.

En la búsqueda de alternativas menos invasivas que los tratamientos cosméticos tradicionales, las plantas medicinales ocupan un lugar significativo.

En este sentido, la caléndula se destaca no solo por sus efectos hidratantes, sino también por sus propiedades desinflamatorias, cicatrizantes y calmantes.

La flor, protagonista de la herbolaria tradicional, se emplea tanto en forma tópica como ingerida, con resultados positivos en la regeneración celular y el fortalecimiento de las fibras cutáneas.

De acuerdo con un estudio publicado en el portal científico PubMed, el consumo habitual de caléndula puede “favorecer la regeneración celular” y proteger las fibras de colágeno ya existentes, lo cual explica la presencia frecuente de extracto de caléndula en cremas, ungüentos y sueros diseñados para el cuidado de la piel.

La preparación del té de caléndula requiere flores secas orgánicas y agua caliente para preservar integralmente sus beneficios naturales.. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios del té de caléndula y su preparación

Como mencionamos, si bien la caléndula suele ser un ingrediente usado en cremas para el cuidado de la piel, su consumo en forma de té ofrece ventajas adicionales por su acción sistémica.

Al ser ingerido, el té de caléndula contribuye a hidratar la piel y mejorar su elasticidad, proporcionando una apariencia más uniforme y luminosa. Además, el efecto relajante de la infusión ayuda a combatir el estrés, un factor que acelera el envejecimiento cutáneo.

Para preparar esta bebida, se recomienda utilizar flores secas de caléndula de origen natural y libres de aditivos, con el objetivo de conservar íntegramente sus propiedades.

El proceso de preparación es sencillo y no requiere de ingredientes difíciles de conseguir.

El medio aconseja tomar una taza diaria de té de caléndula, preferentemente durante la noche, para maximizar su efecto reparador y relajante.

El consumo diario de té de caléndula, especialmente por la noche, maximiza sus efectos reparadores y relajantes sobre la piel. (Adobe Stock)

Cómo preparar té de caléndula

Para preparar té de caléndula, sigue estos pasos sencillos:

Ingredientes

  • 1 a 2 cucharaditas de flores secas de caléndula (pueden ser frescas, pero secas es más común)
  • 1 taza de agua (aproximadamente 250 ml)

Preparación

  1. Calentar el agua Lleva el agua a ebullición en una olla o tetera.
  2. Agregar las flores Coloca las flores de caléndula en una taza o tetera.
  3. Verter el agua caliente Vierte el agua recién hervida sobre las flores.
  4. Dejar reposar Tapa la taza y deja reposar entre 10 y 15 minutos. Esto permite que las propiedades de la caléndula se liberen en el agua.
  5. Colar Filtra la infusión para retirar las flores.
  6. Servir Sirve caliente. Si lo deseas, puedes endulzar con miel o agregar unas gotas de limón.

Recomendaciones

  • Utiliza flores de caléndula aptas para consumo, preferentemente orgánicas y libres de pesticidas.
  • No uses flores ornamentales, ya que pueden contener productos químicos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso constante de esta infusión puede mejorar visiblemente la textura y firmeza de la piel, posicionando a la caléndula como un recurso natural para quienes buscan estimular el colágeno sin recurrir a productos industriales

