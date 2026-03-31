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Hospitalizaciones por kratom aumentando en EE. UU.

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LUNES, 30 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- El kratom se está convirtiendo en una amenaza sanitaria creciente en Estados Unidos, con hospitalizaciones y llamadas a centros de intoxicación que se han disparado en la última década, según un nuevo estudio.

Las llamadas a centros de intoxicación sobre el suplemento herbal aumentaron más de un 1.200% entre 2015 y 2025, según escribieron los investigadores en el último informe semanal de Morbilidad y Mortalidad.

Del mismo modo, las hospitalizaciones relacionadas con el consumo de kratom aumentaron más de un 1.150% durante el mismo periodo de 10 años, según los investigadores.

"Estamos experimentando un aumento notable en la venta de productos asociados al kratom en el mercado estadounidense", dijo el investigador Dr. Chris Holstege, director del Blue Ridge Poison Center de la Universidad de Virginia Health en Charlottesville, Virginia.

"Esta tendencia que se encuentra en los datos nacionales también se está produciendo en nuestra consulta clínica local, con más pacientes acudiendo a UVA Health tras complicaciones graves asociadas a productos de kratom", dijo Holstege en un comunicado de prensa.

El kratom se deriva de las hojas de un árbol perenne tópico del sudeste asiático, según los investigadores en notas de fondo. La gente allí tradicionalmente consume las hojas para aliviar el dolor y mejorar el estado de ánimo, masticándolas, aplastándolas o convirtiéndolas en té.

Hoy en día, el kratom está ampliamente disponible en tiendas de vapeo y gasolineras de EE. UU., a menudo en formas mucho más fuertes que las hojas, según los investigadores. Por ejemplo, viene en pastillas que podrían haberse mezclado con otras sustancias.

Como es un suplemento, el kratom sigue sin regular, señalaron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores revisaron llamadas relacionadas con el kratom a los centros de intoxicación del país. Entre 2015 y 2025, se registraron más de 14.400 exposiciones al kratom, la mayoría involucrando a hombres de entre 20 y 30 años.

Los investigadores descubrieron que las llamadas aumentaron de forma constante entre 2015 y 2019, se estabilizaron entre 2020 y 2024, y luego aumentaron en 2025.

Las hospitalizaciones relacionadas con el kratom también aumentaron, en más de un 1.150% en los casos asociados únicamente al kratom, y en casi un 1.300% en los casos que involucraron kratom usado junto con otras sustancias.

Durante el periodo del estudio, 233 muertes se registraron relacionadas con el kratom, incluyendo 184 involucrando múltiples sustancias.

En 2025, 3 de cada 5 (60%) informes relacionados con kratom combinado con otras sustancias tuvieron resultados médicos graves y la mitad requirió hospitalización, según los investigadores.

Los resultados indican la necesidad de un mayor escrutinio sobre el kratom, según los investigadores.

"Queremos que el público sepa que estos productos contienen sustancias químicas de diferentes concentraciones como mitraginina y 7-hidroximitraginina, que tienen acciones farmacológicas complejas y pueden causar interacciones farmacológicas y consecuencias adversas en humanos", dijo Holstege.

Los resultados se publicaron el 26 de marzo.

Más información

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas tiene más información sobre el kratom.

FUENTE: Sistema de Salud de la Universidad de Virginia, comunicado de prensa, 26 de marzo de 2026

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