Más allá de la euforia y la depresión: el impacto del trastorno bipolar en la calidad de vida

La pérdida de regularidad en el ciclo sueño-vigilia actúa como una señal de alarma temprana en el trastorno bipolar y anticipa posibles descompensaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solemos pensar sobre el trastorno bipolar como una sucesión de extremos: momentos de exaltación, caída, impulsividad o tristeza profunda. De alguna manera, euforia de un lado y depresión por el otro. Es decir, crisis visibles con cambios bruscos del humor y la actividad.

La imagen, si bien no es falsa, es insuficiente, ya que esta condición compromete otros aspectos con impacto más profundo como el sueño, la atención, y la capacidad de sostener un ritmo estable entre el cuerpo, la mente y la regularidad de la vida cotidiana.

En muchos pacientes, lo primero que empieza a alterarse de manera progresiva no es una escena espectacular, sino algo más silencioso: duermen menos o peor, se aceleran por dentro, les cuesta sostener la atención o se desordenan y pierden el ritmo habitual. Esto es algo que muchas veces pasa inadvertido, hasta que se presenta la crisis visible.

Algo más que euforia y depresión

Especialistas advierten que el principal sufrimiento en pacientes bipolares suele encontrarse en la etapa intermedia, donde se altera la concentración y el ritmo vital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el trastorno bipolar a “subidas y bajadas” como una especie de péndulo entre dos polos opuestos sirve para una explicación rápida, pero empobrece su comprensión, ya que no siempre se presenta como una crisis evidente ni como una alternancia limpia entre dos polos.

A veces se presenta con irritabilidad, inestabilidad, pérdida de regularidad, cambios en el sueño o una sensación persistente de desajuste. Ese recorte conceptual tiene además otra consecuencia: hace creer que el centro del problema está solo en los episodios agudos y/o visibles. Y no siempre es así. En la práctica clínica, muchas veces el sufrimiento más incapacitante se juega en la zona intermedia: cuando la persona no está en una crisis evidente, pero tampoco logra recuperar del todo su ritmo, su concentración o su modo habitual de estar en el mundo.

Un seminario publicado por la Revista The Lancet, fue enteramente dedicado a estos cambios de paradigma respecto a la enfermedad.

Cuando el reloj interno se desajusta

El trastorno bipolar compromete la estabilidad interna del paciente, dificultando la organización diaria, la eficiencia mental y el funcionamiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma más útil de entender hoy el trastorno bipolar es pensarlo también como una alteración del compás interno, del “tempo” interno, es decir de los ritmos. Cambia la necesidad de sueño, la velocidad del pensamiento, la energía con que se empiezan o abandonan tareas, la tolerancia a la espera y la posibilidad de sostener una secuencia estable.

Algunas veces al interrogar a familiares, refieren una llamativa impaciencia, interrupción del relato de otros, etc. En algunos momentos la persona siente una aceleración interna que la empuja a dormir menos, hablar más rápido, iniciar varias cosas a la vez o vivir con una sensación de urgencia. Por el contrario en otros, aparece un enlentecimiento que no es simple cansancio, sino una dificultad para comenzar las actividades, concentrarse y responder al mundo.

Es decir, el problema no es solo el humor: también es el ritmo. La persona puede sentirse demasiado rápida para el mundo, o demasiado lenta para enfrentarlo. Esa pérdida del compás no es una metáfora literaria sin base clínica. La investigación reciente sobre bipolaridad volvió a colocar la desregulación circadiana y las alteraciones del sistema sueño-vigilia en el centro del problema. Dicho de otro modo: el tiempo subjetivo deja de coincidir con el tiempo del entorno.

El sueño y la bipolaridad

El trastorno bipolar se manifiesta a través de alteraciones en los ritmos de sueño, atención y energía, y no solo por cambios extremos de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el trastorno bipolar, el sueño no es una cuestión secundaria ni de simple “higiene” físico-psíquica. Dormir menos, dormir a destiempo o perder regularidad puede acompañar una descompensación, pero también ser lo que la anticipa. Por eso, en la clínica, el sueño funciona como una señal de alarma temprana. Estas ideas, los ritmos, el papel del sueño, etc., cambiaron la forma de pensar el tratamiento.

Ya no se trata solo de controlar síntomas agudos, sino también de proteger ritmos. La regularidad en horarios, la exposición a la luz, la organización de la vida cotidiana y la estabilidad del ciclo sueño-vigilia dejaron de verse como consejos periféricos, de sentido común, para convertirse en parte del núcleo clínico. Las recomendaciones recientes en cronobiología para bipolaridad van justamente en esa dirección.

Atención y energía

Cuando el ritmo interno se desorganiza, no solo cambia el ánimo. También se resienten la atención, la continuidad del esfuerzo, la eficiencia mental, y la posibilidad de sostener una jornada previsible. En la vida diaria esto se traduce en dificultades muy concretas: para organizarse, terminar tareas, mantener foco, responder con estabilidad al trabajo, a la familia o a las exigencias más simples. Esa es otra de las razones por las que el trastorno bipolar no debería pensarse solo en términos de crisis.

Por otro lado, muchas veces la persona no está en un episodio florido, pero tampoco está verdaderamente recuperada. Queda una zona gris de desajuste, fatiga, dispersión o lentificación que deteriora la calidad de vida sin llamar tanto la atención desde afuera. La literatura reciente sobre pacientes eutímicos muestra que pueden persistir alteraciones en atención, velocidad de procesamiento, memoria y funciones ejecutivas, y que los síntomas residuales pesan mucho sobre el funcionamiento real.

El tiempo social

Los ritmos sociales, la sobrecarga de estímulos y la falta de pausas afectan la vulnerabilidad y estabilidad de quienes padecen trastorno bipolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existen solo ritmos biológicos. También hay ritmos sociales: horarios, trabajo, pantallas, interrupciones constantes, sobrecarga de estímulos, exigencia de disponibilidad permanente. Todo eso puede agravar la vulnerabilidad de quien ya tiene dificultad para sostener estabilidad interna. En una persona vulnerable, esos cambios constantes, la demanda de respuesta sin horarios ni ritmos, favorecen todavía más la desorganización. Esto nos lleva al tema de las formas de comunicación en la vida contemporánea que premia la hiperactivación, banaliza el insomnio, confunde disponibilidad constante con salud y convierte la falta de pausa en signo de eficacia.

Esto lleva a ampliar la mirada, ya que el trastorno bipolar no ocurre en el vacío, sino en un contexto. Los hábitos, vínculos, tiempos sociales y contextos culturales, pueden desorganizar o ayudar a reorganizar. A veces, una parte importante del tratamiento consiste precisamente en reconstruir cierta regularidad vital: volver a poner límites, secuencias, pausas y ritmos donde la vida se volvió pura fragmentación. La medicación en un estado de alerta permanente lleva en algunos casos al fracaso del mismo, los aspectos conductuales son considerados indispensables e indisolubles del tratamiento completo.

Una enfermedad que nos obliga a un cambio de mirada

Tal vez una de las enseñanzas más interesantes del trastorno bipolar sea que obliga a abandonar una mirada demasiado simple de la mente y demasiado rudimentaria de la psiquiatría. No alcanza con decir que una persona tuvo manía, hipomanía o depresión y dar el problema por comprendido. Hace falta mirar trayectorias, contexto, ritmos, funcionamiento y formas de deterioro menos visibles.

Es necesario repensar cómo entendemos y, por ende, cómo clasificamos el sufrimiento psíquico. No se trata de buscar poner una etiqueta, sino captar mejor de qué manera una persona pierde estabilidad, ritmo y continuidad en su relación con el mundo.

El enfoque moderno de la psiquiatría destaca la necesidad de proteger ritmos biológicos y adoptar estrategias de cronobiología para tratar el trastorno bipolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es casual que la psiquiatría institucional esté revisando sus herramientas. En la hoja de ruta que la APA (Asociación Americana de Psiquiatría) presentó en enero de 2026 para el futuro DSM (Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales), propone integrar contexto, biomarcadores, niveles de especificidad y gravedad, y rasgos transdiagnósticao.

De hecho en la sexta versión proponen incluso cambiar el título, la “s” del DSM, ya no será por estadístico, sino por científico. Esto es coincidente con lo que venimos exponiendo: el trastorno bipolar no es solo una sucesión de episodios, sino una perturbación más compleja de la relación entre cuerpo, mente, tiempo y mundo.

Tal vez una de las formas más útiles de entender hoy el trastorno bipolar sea dejar de imaginarlo solo como una montaña rusa emocional y empezar a verlo también como una alteración del compás: del sueño, de la atención, de la energía y del equilibrio entre el tiempo interno de una persona y el tiempo del mundo en el que vive. Y esto nos lleva a una de las claves menos visibles de esta enfermedad: no solo en las crisis que todos ven, sino en el deterioro intermedio que muchas veces persiste cuando el episodio terminó.

* El doctor Enrique De Rosa Alabaster se especializa en temas de salud mental. Es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista