Fibra o proteínas en el desayuno: qué conviene priorizar para mejorar la digestión y el control del peso

El consumo de un desayuno rico en fibra o proteínas impacta la digestión, la saciedad y el control del peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la ciencia de la alimentación ha puesto el foco en cómo el horario y la calidad del desayuno influyen de forma directa en la salud metabólica y el control del peso. Consumir más calorías en las primeras horas del día y priorizar alimentos ricos en fibra o proteínas son dos estrategias respaldadas por la investigación científica para lograr un desayuno saludable.

Un enfoque que distribuye la ingesta calórica hacia la mañana favorece la salud metabólica, contribuye a la pérdida de peso y mejora el bienestar intestinal, según publicó The Washington Post.

Diversos ensayos clínicos han demostrado que consumir la mayor parte de las calorías diarias en el desayuno y reducir la cena, así como elegir alimentos ricos en fibra —como cereales integrales, legumbres y frutas— o en proteínas —por ejemplo, huevos, lácteos bajos en grasa y carnes magras—, contribuye a la saciedad, facilita el control del peso y mejora la salud digestiva. Estos hallazgos fueron validados en adultos con sobrepeso, de acuerdo con el medio estadounidense.

Una distribución energética con 45% de calorías en el desayuno, 35% en el almuerzo y 20% en la cena beneficia la reducción de peso y los marcadores metabólicos

Un patrón alimentario que distribuye el consumo energético en un 45% de las calorías en el desayuno, 35% en el almuerzo y 20% en la cena se asocia con una mayor reducción de peso, menos antojos y mejoras en parámetros como la circunferencia de cintura, el colesterol y la insulina, según datos citados por The Washington Post.

Cómo influye el horario de las comidas en el metabolismo

Estudios realizados en el Reino Unido y Europa, dirigidos por la catedrática Marta Garaulet y la profesora Alexandra M. Johnstone, han evaluado cómo el organismo metaboliza los alimentos según el momento del consumo. Los resultados muestran que un desayuno abundante y una cena ligera mejoran la regulación de la glucosa, el metabolismo y ayudan a reducir la sensación de hambre durante el día.

Consumir una cena ligera ayuda a controlar los niveles de glucosa y beneficia el metabolismo general del organismo (Imagen ilustrativa infobae)

La crononutrición, disciplina que estudia cómo el horario de las comidas afecta la salud, sostiene que el cuerpo digiere y metaboliza los nutrientes de manera más eficiente durante la mañana. Garaulet explica que la hormona melatonina, relacionada con el sueño, reduce la liberación de insulina por la noche, lo que dificulta la captación de glucosa por los tejidos. Por ello, un mismo alimento puede provocar respuestas metabólicas diferentes según la hora en que se ingiera.

Una revisión de estudios mencionada por The Washington Post concluye que quienes concentran la mayor parte del aporte calórico en las primeras horas del día pierden más peso y mejoran la salud cardiovascular, en comparación con quienes realizan cenas abundantes. Se recomienda cenar al menos tres horas antes de dormir y mantener un ayuno nocturno de 12 horas entre la cena y el desayuno.

Desayuno rico en fibra o en proteínas: ¿qué elegir?

El beneficio específico del desayuno depende del nutriente que se priorice. Según Johnstone, las dietas con mayor contenido de proteína —incluyendo huevos, batidos lácteos o requesón— incrementan la saciedad y pueden reducir el apetito y los antojos durante el día. Participantes de estudios citados por The Washington Post informaron sentirse más satisfechos en los días en que consumieron desayunos ricos en proteínas.

Por su parte, una dieta rica en fibra —basada en cereales integrales, avena, legumbres y frutas— favorece la pérdida de peso y mejora la salud intestinal al estimular la diversidad de la microbiota. Un desayuno típico con fibra puede incluir yogur con frutos rojos, avena, semillas de chía y pan integral tostado. Johnstone advierte que la mayoría de los adultos consume menos de los 30 gramos diarios de fibra recomendados para una dieta equilibrada.

Elegir entre proteína o fibra en el desayuno depende de si se busca controlar el hambre o mejorar la salud intestinal y metabólica, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos enfoques, según los ensayos citados, generan mejoras en la salud cardiometabólica, con reducción de presión arterial, glucosa e insulina. Sin embargo, quienes siguieron dietas ricas en fibra lograron una mayor reducción de peso —alrededor de 5 kilogramos, frente a los 3,8 kilogramos en las dietas ricas en proteínas— y aumentaron la presencia de bacterias intestinales beneficiosas, asociadas a menor inflamación y mayor protección frente a trastornos del colon.

La elección entre proteína y fibra debe responder a los objetivos personales. Para quienes buscan controlar el apetito, los desayunos proteicos pueden ser más efectivos, mientras que para quienes desean mejorar la salud digestiva y los parámetros metabólicos, la fibra adquiere un papel central, según la evidencia reunida por The Washington Post.