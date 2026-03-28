Sunomono, la ensalada japonesa que se vincula a menor prevalencia de hipertensión, según nuevos estudios

La ensalada japonesa sunomono gana popularidad por su influencia positiva en el control de la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato tradicional de Japón, la ensalada japonesa sunomono, ha despertado el interés de la comunidad científica por su potencial para favorecer el control de la presión arterial. Su preparación sencilla y su perfil saludable la convierten en una opción popular entre quienes buscan mejorar su dieta y prevenir la hipertensión, según informaron Sport Life y Men’s Health.

El sunomono es una ensalada japonesa a base de pepino y vinagre de arroz, reconocida por su sabor fresco y bajo aporte calórico. Según varios estudios recientes realizados con población mayor de 40 años en Japón, incorporar este plato a la dieta se asocia a niveles más bajos de presión arterial, un efecto atribuido principalmente al alto contenido de vinagre y a la facilidad con la que se incluye en la alimentación diaria.

Origen y características del sunomono

En la gastronomía nipona, el sunomono es una guarnición habitual en los hogares japoneses. Sport Life detalla que su nombre significa literalmente “cosa avinagrada”, ya que el vinagre es el ingrediente principal junto al pepino.

Se suelen agregar ingredientes tradicionales como alga wakame hidratada, jengibre rallado y semillas de sésamo tostadas. Ocasionalmente, se añade marisco como camarón o pulpo para enriquecer su sabor.

El sunomono es un acompañamiento habitual en los hogares japoneses y destaca por su sabor fresco y avinagrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera de preparar el sunomono busca preservar la textura crujiente del pepino y potenciar los aromas del vinagre de arroz. Men’s Health añade que este plato es consumido con frecuencia por personas mayores en Japón y también puede encontrarse listo para comer en supermercados del país.

Esta accesibilidad ha propiciado su incorporación tanto en la mesa tradicional como en versiones empacadas, facilitando su consumo a quienes optan por alternativas saludables con poco tiempo para cocinar.

Sunomono y sus beneficios para la salud

El vínculo entre el sunomono y la reducción de la presión arterial ha sido objeto de estudio por equipos de investigación japoneses en los últimos años. Sport Life informa que un amplio análisis detectó que quienes incluían esta ensalada en su alimentación presentaban menor prevalencia de hipertensión, aunque tuvieran un índice de masa corporal similar al de quienes no lo consumen habitualmente.

Ambas publicaciones destacan que el beneficio se debe sobre todo al consumo regular de vinagre de arroz, ingrediente central de la receta. Investigaciones anteriores habían registrado que una ingesta diaria cercana a 30 mililitros de vinagre está asociada a una presión arterial más baja y a la pérdida de peso.

Un estudio japonés relaciona el consumo regular de sunomono con una menor prevalencia de hipertensión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de aderezos o encurtidos, el sunomono integra el vinagre como parte esencial del plato, lo que permite medir mejor sus efectos sobre la salud cardiovascular. Este factor lo distingue como objeto de análisis específico respecto al control de la hipertensión.

Men’s Health señala que el estudio principal se realizó sobre una muestra de 1.498 personas mayores de 40 años en Japón, centrando el análisis en la presión arterial masculina. Los resultados confirmaron que quienes consumían sunomono al menos una vez al mes mostraban cifras más bajas de presión, incluso tras ajustar por edad, IMC, antecedentes de tabaquismo y consumo de sodio, potasio y alcohol.

Evidencia científica detrás del sunomono

El profesor Hiroaki Kanouchi, de la Universidad Metropolitana de Osaka, formó parte del equipo que examinó esta correlación y subrayó el papel del vinagre en la dieta japonesa. “Es difícil de identificar en los hábitos alimentarios porque rara vez se consume la salmuera de los encurtidos, pero en el sunomono es parte central del plato y la mayoría de la gente lo termina al comerlo”, explicó a Men’s Health.

El análisis estadístico del estudio ajustó factores como la edad, el peso y los hábitos alimentarios, mostrando que los consumidores habituales de sunomono presentaban una presión arterial significativamente más baja.

“Los hombres que no comían sunomono tenían una presión arterial superior, a pesar de tener un peso y un IMC similares”, añadió el investigador.

El estudio japonés revela que el consumo habitual de sunomono se asocia con una presión arterial significativamente más baja (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, Kanouchi matizó que se trata de un estudio observacional y que, aunque los resultados son alentadores, no se puede establecer un vínculo causal directo entre el sunomono y la reducción de la hipertensión.

El equipo investigador apunta que el beneficio podría estar ligado a una microbiota intestinal favorable, pero recomienda realizar más estudios para aclarar los mecanismos implicados y la magnitud del efecto.

Cómo preparar sunomono en casa

La receta tradicional del sunomono es sencilla y accesible, según Sport Life y Men’s Health. Se necesita pepino fresco, vinagre de arroz, sal y semillas de sésamo tostadas. Como alternativa, pueden agregarse azúcar o salsa de soja al gusto.

El procedimiento consiste en cortar el pepino en rodajas finas, mezclarlo con sal y esperar unos minutos para eliminar el exceso de agua. Luego se combina con vinagre de arroz y, si se prefiere, azúcar o salsa de soja, y se deja reposar en frío antes de añadir las semillas de sésamo tostadas.

La receta admite variantes, permitiendo añadir camarones cocidos, pulpo cortado o jengibre rallado, adaptándose así a diferentes preferencias y estilos culinarios.

El papel del sunomono en la dieta japonesa y la longevidad

Incorporar el sunomono y ensaladas japonesas ayuda a quienes buscan hábitos saludables y control del peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta tradicional japonesa se caracteriza por la abundancia de platos bajos en calorías y compuestos por ingredientes naturales, una combinación que se asocia con la alta esperanza de vida en Japón. Men’s Health recalca que el patrón alimentario nipón fomenta el consumo frecuente de verduras, algas y pescados, además de métodos de preparación que priorizan la frescura y un bajo contenido de grasas.

Incorporar el sunomono y ensaladas similares en la alimentación diaria puede beneficiar a quienes buscan hábitos saludables y control del peso. El reducido aporte calórico, sumado a los potenciales efectos del vinagre de arroz sobre la presión arterial y la salud metabólica, apoya la idea de que este plato sencillo puede contribuir a un estilo de vida alineado con las pautas de longevidad observadas en Japón.

El sunomono representa una forma accesible y sabrosa de promover el cuidado cardiovascular en la rutina diaria. Incluso un consumo ocasional puede suponer un aporte positivo a la salud, según las investigaciones recientes y la experiencia de la cultura japonesa.