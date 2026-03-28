Nuevas directrices sobre el colesterol: lo que pacientes y cuidadores deben saber

VIERNES, 27 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- El Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón y otras nueve organizaciones médicas líderes han actualizado las directrices para el manejo del colesterol y los lípidos.

La actualización es la revisión más completa de los últimos años. Estos cambios tienen implicaciones en cómo se evalúa el riesgo cardiovascular y cuándo comienza el tratamiento, así como en los objetivos que guían la toma de decisiones clínicas.

Como cardiólogo que pasó años cuidando a pacientes con enfermedades cardíacas crónicas, puedo decirte que el manejo del colesterol es una de las áreas en las que la brecha entre lo que sabemos y lo que realmente experimentan los pacientes es mayor. Estas directrices están diseñadas para cerrar esa brecha.

¿Qué son el colesterol y los lípidos?

El colesterol es una sustancia cerosa, similar a la grasa, esencial para la estructura celular, la producción de hormonas y la síntesis de vitamina D. Mientras que el hígado produce suficiente colesterol para las necesidades fisiológicas del cuerpo, se absorbe colesterol adicional de las fuentes dietéticas.

Los lípidos abarcan una categoría más amplia de grasas en sangre, incluyendo colesterol y triglicéridos. Los triglicéridos almacenan el exceso de calorías y proporcionan energía entre comidas.

Cuando los niveles lipídicos se desequilibran, una condición conocida como dislipidemia, el riesgo de infarto y ictus aumenta considerablemente. Las estimaciones actuales indican que 1 de cada 4 adultos en EE. UU. tiene colesterol LDL elevado.

El colesterol suele tratarse en términos de dos tipos principales:

El colesterol LDL, a menudo denominado "colesterol malo", transporta el colesterol a las arterias, donde puede acumularse en forma de placa. Con el tiempo, este proceso, conocido como aterosclerosis, conduce al estrechamiento arterial y aumenta el riesgo de infarto o ictus.

El colesterol HDL, o colesterol "bueno", facilita la extracción del LDL de las arterias transportándolo de vuelta al hígado para su descomposición y eliminación. Niveles más altos de HDL suelen asociarse a una reducción del riesgo cardiovascular, aunque las directrices actualizadas enfatizan que un nivel saludable de HDL por sí solo no garantiza protección.

¿Qué cambió en las nuevas directrices?

Han surgido varias actualizaciones notables en las directrices revisadas.

Una forma más precisa de estimar tu riesgo. Las directrices introducen una nueva herramienta de evaluación del riesgo cardiovascular llamada PREVENT. Sustituye a una calculadora antigua que se había comprobado que sobreestimaba el riesgo a 10 años entre un 40% y un 50%. La herramienta actualizada incorpora datos clínicos recogidos rutinariamente, niveles de colesterol, presión arterial, edad y comportamientos de salud para estimar tanto el riesgo cardiovascular a 10 años como a 30 años. Por primera vez, el riesgo a 10 años se divide en cuatro grupos: bajo (menos del 3%); límite (del 3% a menos del 5%); intermedio (del 5% a menos del 10%); y alta (10% o más).

Un conjunto de objetivos específicos. Las directrices establecen objetivos específicos de colesterol LDL según la categoría de riesgo. Para las personas con riesgo límite o intermedio, el objetivo recomendado es inferior a 100 mg/dL. Para quienes tienen alto riesgo, el objetivo es inferior a 70 mg/dL, y para pacientes con enfermedad cardiovascular establecida que tienen un riesgo muy alto, el objetivo es inferior a 55 mg/dL. La reducción sostenida del colesterol LDL a lo largo del tiempo se asocia con mejores resultados clínicos.

Un impulso para la intervención temprana. Uno de los cambios más significativos es el énfasis en la intervención más temprana. Las modificaciones en el estilo de vida, como mantener un peso saludable, realizar actividad física regular, evitar el tabaco y priorizar un sueño adecuado, siguen siendo clave. Sin embargo, las directrices ahora recomiendan iniciar la medicación para bajar el colesterol antes cuando los cambios en el estilo de vida por sí solos no logran alcanzar los niveles objetivo. La razón es clara: la exposición prolongada al colesterol elevado permite que la placa se acumule, dificultando la reversión con el tiempo.

Una nueva recomendación de prueba. Las directrices ahora recomiendan que todos los adultos se sometan a una lipoproteína(a), o Lp(a), medida al menos una vez. Los niveles de Lp(a) están determinados principalmente por la genética, se ven mínimamente afectados por el estilo de vida y, cuando están elevados, se asocian con un mayor riesgo cardiovascular a largo plazo. A pesar de su importancia, muchas personas nunca se han hecho este simple análisis de sangre. También se recomienda la prueba de apolipoproteína B (apoB) para pacientes con diabetes, triglicéridos elevados o condiciones metabólicas, ya que puede proporcionar una evaluación de riesgo más precisa que el colesterol LDL por sí solo. Cuando el riesgo cardiovascular sigue siendo incierto, una exploración de calcio de las arterias coronarias puede ayudar a tomar decisiones sobre la terapia con estatinas.

Un papel continuo para las estatinas. Las estatinas siguen siendo la base de la terapia para reducir el colesterol. Pero para los pacientes que no alcanzan su objetivo de LDL solo con estatinas, las guías establecen un camino más claro para añadir tratamientos sin estatinas, incluyendo ezetimiba (Zetia); ácido bempedoico (Nexletol), un medicamento oral más reciente; y los inhibidores de PCSK9, que son terapias inyectables que pueden producir reducciones significativas del LDL.

Una consideración más amplia del riesgo. Las directrices reconocen que el riesgo cardiovascular está influenciado por múltiples factores más allá de una sola medida. Los "potenciadores de riesgo" ahora se incorporan en la evaluación de riesgos. Estos incluyen factores como antecedentes familiares de enfermedades cardíacas; enfermedades inflamatorias crónicas (incluyendo lupus o artritis reumatoide); condiciones cardiometabólicas (como la obesidad o la enfermedad renal crónica); ascendencia de mayor riesgo (incluyendo ascendencia surasiática o filipina); y marcadores de riesgo reproductivo (como menopausia temprana, preeclampsia y diabetes gestacional). Este enfoque permite una evaluación más completa del riesgo individual, en lugar de depender únicamente de los niveles de colesterol.

Un conjunto especial de recomendaciones para algunos. Las directrices proporcionan recomendaciones específicas para poblaciones con enfermedad renal crónica; VIH; diabetes tipo 1 y tipo 2; y personas que están en tratamiento contra el cáncer. La mayoría de las terapias para reducir los lípidos se aconseja posponerse durante la concepción, el embarazo y la lactancia, según las directrices. Se recomienda que el cribado de colesterol comience en la infancia, entre los 9 y 11 años, reconociendo que el colesterol elevado puede contribuir al riesgo cardiovascular desde una edad temprana.

Qué significa esto para los pacientes y cuidadores

Para los pacientes, el mensaje central de las guías es la importancia de una evaluación e intervención oportunas. Las pruebas de Lp(a), la evaluación del colesterol LDL en relación con objetivos actualizados y la atención a los niveles de colesterol "límite" se enfatizan ahora como motivos de discusión y seguimiento proactivos.

Para cuidadores y familiares que apoyan a personas con enfermedades cardíacas crónicas, las directrices ofrecen un marco más concreto para la participación. La aplicación de la calculadora de riesgo PREVEN, la selección de biomarcadores adecuados y la evaluación de la eficacia del tratamiento en relación con los objetivos de LDL son ahora consideraciones centrales en la atención continua.

Pasé muchos años en el Hospital General de Massachusetts trabajando con pacientes y familias que navegaban enfermedades cardíacas crónicas, y una cosa que aprendí es que los mejores resultados se dan cuando pacientes y cuidadores se sienten preparados para participar en la conversación, no solo seguir instrucciones.

Estas pautas te dan el lenguaje y los puntos de referencia para hacer exactamente eso.

La evidencia indica que más del 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Las directrices actualizadas ofrecen a pacientes, cuidadores y clínicos herramientas más precisas para intervenir antes y con mayor confianza en que estos esfuerzos pueden generar mejoras significativas en los resultados.

Sobre el experto

La Dra. Ami Bhatt es directora de innovación en el American College of Cardiology y presidenta del Comité Asesor de Salud Digital de la FDA, dos cargos que la sitúan a la vanguardia de cómo las instituciones sanitarias adoptan, gobiernan y escalan la tecnología. Cardióloga formada en Harvard y Yale, y anteriormente en el Massachusetts General Hospital, la Dra. Bhatt ha desarrollado su carrera dentro de los sistemas que prestan atención, lo que explica por qué sabe dónde fallan. Evalúa la innovación en función de sus resultados, preguntando no si una herramienta es técnicamente capaz, sino si es eficaz para el profesional que la utiliza y para el paciente que depende de ella. Su trabajo abarca la gobernanza de la IA, la estrategia de salud digital, la equidad en salud y los marcos políticos que deciden qué innovaciones se implementan realmente.