Revelan cómo los golpes en rugby y boxeo dejan una huella invisible que acelera el deterioro cerebral

Un estudio internacional vinculó el daño crónico en la barrera hematoencefálica con deterioro cerebral en atletas de deportes de contacto retirados

Durante décadas, la comunidad científica buscó sin éxito una explicación clara de por qué los deportistas de contacto que sufren golpes reiterados en la cabeza muestran tasas elevadas de deterioro cognitivo y demencia años después de su retiro.

Un nuevo estudio publicado en Science Translational Medicine, liderado por equipos del Trinity College de Dublín y el Centro de Investigación FutureNeuro de Irlanda, aporta respuestas cruciales: revela que la barrera hematoencefálica —un escudo biológico esencial— puede quedar dañada y permeable durante años, permitiendo la entrada de proteínas inflamatorias y desencadenando un proceso crónico de daño cerebral.

La barrera hematoencefálica, esencial para proteger el cerebro, puede volverse permeable tras golpes repetidos, facilitando enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo, calificado como “un estudio muy importante que descubre la alteración de la barrera hematoencefálica muchos años después de un traumatismo craneoencefálico”, según la neuroinmunóloga Katerina Akassoglou, representa un avance fundamental en la comprensión de los efectos retardados de las lesiones craneales repetitivas.

La investigación se centró en atletas retirados de deportes de contacto y combate, como el rugby y el boxeo, identificando por primera vez la persistencia de alteraciones en la llamada “puerta de seguridad” del cerebro incluso más de una década después de dejar la actividad profesional.

Un escudo vital que puede volverse vulnerable

Investigadores detectaron que exjugadores de rugby y boxeo mostraron una barrera hematoencefálica más permeable incluso tras 12 años de retiro deportivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La barrera hematoencefálica (BHE) cumple una función central: permite el paso de nutrientes esenciales al cerebro y bloquea toxinas y células inflamatorias que podrían desencadenar reacciones dañinas.

Los científicos constataron que, cuando esta barrera se vuelve permeable, pierde su capacidad de protección y se asocia al deterioro cognitivo y neurológico de los exdeportistas, facilitando procesos degenerativos como la encefalopatía traumática crónica (ETC), la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia.

La dificultad histórica para estudiar los efectos a largo plazo de los traumatismos respondió en parte a que la ETC y otras afecciones neurodegenerativas solo pueden diagnosticarse de manera concluyente analizando tejido cerebral después de la muerte.

La permeabilidad de la barrera abre paso a proteínas inflamatorias como la p-Tau, asociada al Alzheimer y la encefalopatía traumática crónica (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El equipo liderado por el doctor Matthew Campbell, catedrático de genética neurovascular del Trinity College, y el doctor Colin Doherty, director de la Facultad de Medicina del mismo centro, planteó un enfoque innovador: utilizar resonancias magnéticas avanzadas en vida para analizar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica en 47 atletas retirados de deportes de contacto, comparando los resultados con un grupo control de personas no atletas y de deportistas de disciplinas sin contacto.

Las tomografías revelaron que la barrera hematoencefálica de los exjugadores de rugby y boxeo era significativamente más permeable que la del grupo de control, incluso después de un promedio de 12 años de retiro. Los participantes con mayor grado de daño en la barrera hematoencefálica tuvieron peores resultados en pruebas de memoria y función ejecutiva.

Campbell precisó: “Esta fue la primera evidencia en el cerebro humano vivo de que la barrera hematoencefálica se ve alterada en individuos propensos a padecer encefalopatía traumática crónica (CTE)”.

El estudio incluyó también el análisis de tejido cerebral post mortem de atletas diagnosticados con ETC, confirmando la presencia de una “fuga” persistente que permitía la entrada de proteínas inflamatorias. Estas proteínas, entre ellas la p-Tau —tóxica y asociada al Alzheimer—, desencadenan una cascada de daños que agravan la degeneración cerebral.

“Incluso años después de su retiro, los atletas retirados mostraron una alteración significativa de la barrera hematoencefálica en comparación con los controles de la misma edad”, agregó Campbell. Esta observación llevó al equipo a concluir que el daño provocado por impactos repetidos en la cabeza constituye un proceso crónico y continuo, más que un evento aislado.

Un avance que redefine la prevención y el futuro de la medicina deportiva

Las alteraciones en la barrera hematoencefálica se confirmaron en vida con resonancias magnéticas avanzadas y en tejido cerebral post mortem (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de la alteración persistente en la barrera hematoencefálica tiene consecuencias inmediatas tanto para la medicina deportiva como para la salud pública.

Chris Greene, primer autor del artículo y profesor en la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud RCSI, destacó: “El estudio destaca que las resonancias magnéticas centradas en la barrera hematoencefálica podrían servir como un sistema de alerta temprana, identificando a los atletas con mayor riesgo de padecer enfermedades cerebrales en el futuro mientras aún viven y [potencialmente] juegan”.

El trabajo sugiere que el monitoreo regular de la barrera hematoencefálica en deportistas de contacto podría anticipar el desarrollo de deterioro cognitivo, permitiendo intervenciones preventivas antes de que el daño sea irreversible.

El estudio propone que monitorear la barrera hematoencefálica podría anticipar enfermedades cerebrales y permitir intervenciones preventivas tempranas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores plantean que los ensayos de intervención temprana podrían investigar si sellar la barrera “permeable” mediante fármacos nuevos o ya existentes podría ralentizar o incluso detener la progresión del daño cerebral en atletas en riesgo.

Además, un seguimiento a largo plazo de los jugadores profesionales desde el inicio de sus carreras podría ayudar a determinar el momento exacto en que comienza a fallar la barrera hematoencefálica, información útil para perfeccionar protocolos de regreso al juego y normas de seguridad.

El estudio también tiene implicancias en materia de regulación y protección de los deportistas aficionados y menores de edad, especialmente en disciplinas como el rugby, donde la responsabilidad recae en entrenadores y padres.

El daño en la barrera hematoencefálica es un proceso crónico que puede persistir muchos años después de dejar la actividad profesional (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Colin Doherty planteó: “Nos encontramos en un momento crítico en cuanto a cómo, como sociedad, aceptamos lo que es permisible en el contexto de los traumatismos craneales relacionados con el deporte, especialmente para los aficionados y menores de 18 años que participan en deportes de contacto y combate como el rugby, donde la responsabilidad de velar por el bienestar recae en los profesores y entrenadores aficionados, que suelen ser padres de familia”.

La investigación, publicada en una de las revistas científicas más relevantes del mundo, fue reconocida por establecer la relación directa entre la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y el deterioro cognitivo en atletas retirados.

Por primera vez se comprobó que la “puerta de seguridad” del cerebro sigue sufriendo “fugas” años después de abandonar el deporte de contacto. Esta alteración permite la infiltración de proteínas tóxicas que se vinculan al mal de Alzheimer y otras formas de demencia.

El estudio propone que monitorear la barrera hematoencefálica podría anticipar enfermedades cerebrales y permitir intervenciones preventivas tempranas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores ahora pretenden ampliar el trabajo para incluir a una gama más amplia de atletas, incluidos los de deportes femeninos y deportes amateur, para explorar si estos hallazgos se aplican a todos los niveles de deportes de colisión y combate.

El profesor Doherty agregó: “Basándonos en las pruebas que ahora tenemos de este estudio, deberíamos exigir un enfoque proactivo por parte del gobierno para abordar lo que ahora es un importante problema de salud pública, y no uno que las federaciones deportivas puedan gestionar por sí solas”.

El consenso entre los expertos es que los resultados de este estudio tienen “un potencial significativo para marcar el comienzo de un capítulo completamente nuevo en la medicina deportiva”. La capacidad de detectar en vida las alteraciones en la barrera hematoencefálica puede cambiar el paradigma de prevención, diagnóstico y tratamiento de los daños cerebrales en atletas expuestos a traumatismos repetidos.

La investigación también desafía a los organismos públicos y privados a replantear las políticas de salud y seguridad en el deporte, proponiendo un enfoque más proactivo que trascienda el ámbito de las federaciones y contemple la magnitud del problema como una cuestión de salud pública.

El seguimiento de los deportistas a lo largo de su trayectoria y la implementación de estrategias para sellar la barrera hematoencefálica podrían convertirse en piezas clave para reducir la incidencia de demencia y otras enfermedades neurodegenerativas en quienes practican deportes de contacto.

Detectar la alteración de la barrera en vida redefine la prevención y el tratamiento del daño cerebral en atletas expuestos a traumatismos repetidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento marca un punto de inflexión: la ciencia logró identificar, con pruebas sólidas, el mecanismo que enlaza los golpes en la cabeza con el deterioro cerebral a largo plazo.

El siguiente paso será trasladar estos hallazgos a la práctica clínica y a la política deportiva, para proteger el bienestar de las próximas generaciones de atletas y garantizar que el deporte de contacto evolucione hacia prácticas más seguras y responsables.