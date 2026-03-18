Salud

Alimentos ultraprocesados relacionados con infarto, AVC, paro cardiaco

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MIÉRCOLES, 18 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Comer un montón de alimentos ultraprocesados puede aumentar el riesgo de sufrir o morir por un infarto, un ictus o una enfermedad cardíaca, según un nuevo estudio.

Cada ración diaria adicional de alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de un evento cardíaco mayor en un 5%, según informaron los investigadores el 17 de marzo en la revista JACC Advances.

Las personas que consumen una media de más de nueve raciones diarias de alimentos ultraprocesados tienen un riesgo un 67% mayor de sufrir un infarto, ictus o paro cardíaco, según los investigadores.

"Los alimentos ultraprocesados se asocian con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y, aunque muchos de estos productos pueden parecer opciones de comida o tentempié convenientes para llevar en movimiento, nuestros hallazgos sugieren que deben consumirse con moderación", dijo el investigador principal , el Dr. Amier Haidar, investigador en cardiología del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston, en un comunicado de prensa.

Los alimentos ultraprocesados se elaboran principalmente a partir de sustancias extraídas de alimentos integrales, como grasas saturadas, almidones y azúcares añadidos. También contienen una gran variedad de aditivos para hacerlos más sabrosos, atractivos y estables en conservación.

Ejemplos incluyen productos horneados envasados, cereales azucarados, productos listos para comer o listos para calentar y embutidos de charcutería.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 6.800 adultos que participaron en un estudio a largo plazo sobre enfermedades cardíacas causadas por arterias obstruidas. Los participantes rellenaron cuestionarios alimentarios, a partir de los cuales los investigadores evaluaron su ingesta diaria de alimentos ultraprocesados.

Las personas del 20% más alto en consumo de ultraprocesados consumían más de nueve raciones al día de media, mientras que las del 20% más bajo consumían aproximadamente una ración al día.

Quienes consumían los alimentos más ultraprocesados tenían un 67% más de probabilidades de morir por enfermedad cardíaca o ictus, o de sufrir un infarto no fatal, un ictus o un paro cardíaco.

"Hemos controlado muchos factores en este estudio", dijo Haidar. "Independientemente de la cantidad de calorías que consumieras al día, de la calidad general de tu dieta y tras controlar factores de riesgo comunes como diabetes, hipertensión, colesterol alto y obesidad, el riesgo asociado a una mayor ingesta de alimentos ultraprocesados seguía siendo más o menos el mismo."

En general, cada ración adicional de ultraprocesados se asoció con un aumento del 5% en el riesgo de eventos cardíacos.

El vínculo era aún más fuerte entre los afroamericanos, encontraron los investigadores. Cada ración adicional suponía un 6% más de riesgo para las personas negras, en comparación con un 3% más para personas no negras.

El estudio no pudo explicar por qué los alimentos ultraprocesados aumentan el riesgo cardíaco, pero estudios previos han demostrado que contienen muchas calorías y mucho azúcar, sal y grasas. Estos podrían llevar a las personas a comer en exceso, lo que provoca aumento de peso, inflamación y acumulación de grasa en el cuerpo, según los investigadores.

Haider tiene previsto presentar los resultados del estudio el 28 de marzo en una reunión del American College of Cardiology en Nueva Orleans.

Más información

La Universidad de Alabama-Birmingham tiene más información sobre alimentos ultraprocesados y salud del corazón.

FUENTE: Comunicado de prensa del American College of Cardiology, 17 de marzo de 2026

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