Cecilia Ce aseguró que “vamos hacia el sexo con realidad virtual” y alertó sobre el impacto de la tecnología en los vínculos

La sexóloga Cecilia Ce analizó el impacto de la inteligencia artificial y la digitalización en la vida sexual y los vínculos de los jóvenes

En una entrevista en Infobae en vivo, la sexóloga clínica Cecilia Ce sostuvo que la baja de la actividad sexual entre jóvenes responde más a una crisis de los vínculos que a cuestiones fisiológicas o culturales, y remarcó el impacto de la economía, la ansiedad y la digitalización en los modos de relacionarse.

Durante una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, la especialista puso en números el fenómeno: “En 2024, uno de cada cinco jóvenes entre 18 y 29 años en Estados Unidos reportó no haber tenido sexo. Esta tendencia también se observa en Australia, Japón, Reino Unido y, por supuesto, en Argentina”.

La recesión sexual como síntoma de una crisis de vínculos

Para Cecilia Ce, el diagnóstico va más allá de la mera frecuencia de los encuentros sexuales. “Más allá de hablar de una recesión sexual, creo que hay que hablar de una crisis vincular. Hay una pérdida de los vínculos, hay más soledad, y muchos factores hacen que haya menos encuentros”, afirmó la sexóloga clínica.

La especialista subrayó que el retraso en la emancipación, la dificultad para acceder a una vivienda y la inestabilidad económica son obstáculos concretos para la vida social y sexual: “Un 60% de los jóvenes del AMBA considera que es necesario tener dinero para salir con alguien, y el 70% de los varones lo cree fundamental para tener una cita”. Además, la ansiedad social crece en paralelo: “La mitad de los encuestados manifestó ansiedad ante la idea de conversar con alguien que les resulta atractivo”.

Cecilia Ce advirtió que los vínculos de pareja tienden al descarte rápido y que el esfuerzo y la discusión ya no se priorizan en las relaciones actuales (Infobae en Vivo)

La digitalización también incide. Según Ce, “hoy hay una preferencia mayor por la sexualidad digital, la autosatisfacción, el sexting, prácticas mediadas por la tecnología que no implican encuentros físicos”. Sin embargo, advirtió que la sexualidad no desapareció: “Muchos jóvenes manifestaron que el sexo dejó de ser una prioridad. Priorizan la salud mental y el bienestar, y consideran que la forma de vincularse de otras generaciones era desenfrenada”.

El impacto de la tecnología y la exposición en redes

La exposición permanente y la presión de las redes sociales modifican la forma en que los jóvenes se vinculan. “Hoy invitás a alguien a salir y en dos minutos sos trending topic por el mensaje que le mandaste. Hay mucha inseguridad, miedo a la crítica y a la exposición. Por eso, muchos prefieren quedarse puertas adentro”, describió Cecilia Ce.

La especialista advirtió que la hiperconexión no garantiza la calidad de los lazos: “En la era de la hiperconexión es el momento en que más solos estamos”. La falta de espacios de encuentro y la dificultad para lidiar con la frustración refuerzan el aislamiento. “No toleramos la frustración, la checklist de la persona ideal nos hace descartar rápido. Vincularse se volvió un mercado como cualquier otro”, resumió.

Sobre el efecto de la pornografía, la sexóloga fue contundente: “El consumo crónico genera distorsiones y afecta la respuesta sexual. Es más fácil resolverlo solo que enfrentar todas las exigencias y la exposición de un encuentro real”.

Las redes sociales y la exposición digital generan inseguridad y miedo a la crítica, afectando la manera en que los jóvenes se relacionan y generan vínculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios culturales: sexualidad más plural, tabúes persistentes y el desafío de la presencialidad

Cecilia Ce valoró como positivo que “hoy vivimos una sexualidad más auténtica, con flexibilidad en la elección de la persona y la posibilidad de decir que no”. Sin embargo, señaló que persisten los tabúes: “Hablar de sentimientos, de amor, que un varón diga que fue abusado, sigue siendo tabú. La vulnerabilidad cuesta”.

La transformación de los vínculos también afecta la estabilidad de las parejas: “El descarte está en los vínculos de pareja. Esperamos que la pareja sea un lugar de distensión, pero no estamos dispuestos al esfuerzo y la discusión. Por eso muchos prefieren quedarse solos”.

Respecto al futuro de los vínculos, Ce planteó que la tendencia es hacia una sexualidad “on demand” y mediada por inteligencia artificial. “Ya está pasando. Se desarrollan robots para el placer y plataformas virtuales que buscan emular el contacto humano. Es una garantía de no frustrarse”.

El consumo crónico de pornografía distorsiona las expectativas y afecta la respuesta sexual, según la especialista Cecilia Ce (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista defendió la educación sexual integral como política pública: “En Argentina estamos bastante avanzados respecto a otros países, pero hoy hay que defender la ESI más que nunca. El consentimiento y los vínculos saludables son lo más urgente”.

Entre las principales inseguridades que afrontan los jóvenes y adultos, la sexóloga enumeró: “En los varones, los problemas más frecuentes son erección, deseo y eyaculación. En las mujeres, la falta de deseo y la dificultad para llegar al orgasmo con otra persona, aunque ahora tienen más información y acceso a juguetes”.

Cecilia Ce concluyó que la baja de la actividad sexual no implica una carencia fisiológica: “Nadie se va a morir por falta de sexo, sí por soledad. La crisis es vincular y tiene que ver con el agotamiento de una sociedad de la productividad. La solución pasa por volver a la presencialidad y priorizar los encuentros reales”.

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