Salud vaginal: consejos de una experta para mantener el equilibrio íntimo

La Mayo Clinic publica una guía de higiene y salud vaginal para combatir la desinformación en redes sociales (Canva)

En un escenario marcado por la desinformación sobre la salud vaginal y consejos contradictorios en redes sociales, Mayo Clinic presentó una guía para distinguir entre prácticas recomendadas y conductas que deben evitarse. La doctora Jean Marie McGowan, internista y especialista en salud sexual de esta institución, enfatiza la necesidad de identificar recomendaciones fiables respaldadas por evidencia científica para el cuidado íntimo femenino.

Comprender la diferencia entre vagina y vulva es esencial. Según McGowan, la vagina es el canal muscular interno que conecta la abertura vaginal con el cérvix, mientras que la vulva engloba las estructuras externas, como el clítoris, los labios mayores y menores y otras zonas visibles. Este conocimiento facilita el autocuidado y la elección de métodos adecuados para la higiene íntima.

Recomendaciones técnicas para la salud vaginal

El equipo de la Mayo Clinic recomienda mantener una higiene sencilla, sin productos adicionales. “La vagina es como un horno autolimpiante. Se cuidará sola”, afirma McGowan. Es preferible evitar cosméticos, geles o suplementos que busquen equilibrar el pH vaginal, modificar el aroma o alterar la flora, ya que pueden afectar el equilibrio natural.

El equipo de expertos recomienda evitar productos cosméticos y duchas vaginales, priorizando la limpieza solo con agua tibia

El pH vaginal ideal se sitúa entre 3,8 y 4,5, un rango que protege frente a infecciones. El uso de jabones con ingredientes agresivos u otros productos puede modificar este equilibrio y facilitar infecciones por bacterias u hongos. Para la limpieza, basta emplear agua tibia sin aditivos.

En cuanto a la prevención durante relaciones sexuales, Mayo Clinic aconseja el uso de métodos de barrera como el condón para prevenir infecciones de transmisión sexual, especialmente en casos de múltiples parejas. Además, recomienda consultar a un profesional sobre la frecuencia adecuada para las pruebas de detección de ITS.

Respecto a los lubricantes, McGowan sugiere optar por aquellos con pocos aditivos y un pH similar al vaginal. Estos productos son especialmente útiles ante fluctuaciones hormonales, como la lactancia o la proximidad a la menopausia. Si la sequedad persiste, un especialista puede indicar tratamientos adicionales, como cremas u óvulos.

Cambios inusuales en el flujo, dolor, picazón o sangrado fuera del ciclo menstrual requieren consulta médica inmediata

La observación del flujo vaginal es una herramienta fundamental. Cambios leves a lo largo del ciclo suelen ser normales, pero la presencia de molestias, hinchazón, dolor o picazón debe motivar la consulta médica.

Las pruebas preventivas son decisivas para la detección precoz de enfermedades. La citología y la prueba de Papanicolaou deben iniciarse a partir de los 21 años, siempre siguiendo la periodicidad indicada por el especialista.

Prácticas y consejos que deben evitarse

La desinformación difundida en redes sociales representa uno de los mayores riesgos para el bienestar femenino. Mayo Clinic advierte sobre “influencers” que promueven duchas vaginales, probióticos y complementos sin respaldo científico. “No creas todo lo que ves en línea. Pregúntate: ‘¿Puedo verificar las cualificaciones, la formación o la afiliación de esta fuente?’”, alerta McGowan, según la Mayo Clinic.

La Mayo Clinic advierte sobre los riesgos de automedicarse ante infecciones urinarias y recalca la importancia de atención profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ignorar síntomas urinarios puede resultar perjudicial. Existe una relación directa entre salud vaginal, incontinencia y menopausia. Aunque problemas como las pérdidas de orina al estornudar o reír son frecuentes, requieren atención médica porque pueden indicar afecciones subyacentes.

Retrasar la atención ante infecciones urinarias o recurrir a la automedicación puede generar consecuencias negativas. El ardor al orinar debe ser evaluado por un profesional, ya que tratamientos inadecuados pueden dificultar el diagnóstico o agravar el cuadro clínico.

El cuidado del suelo pélvico es igualmente relevante. La debilidad o tensión excesiva en esta zona puede provocar molestias, incontinencia o dolor durante las relaciones sexuales. La práctica de ejercicios específicos y la fisioterapia favorecen la coordinación y mejoran la calidad de vida. “Las caderas, la zona lumbar, los intestinos y la vejiga se encuentran junto a los órganos sexuales y utilizan muchos de los mismos nervios y riego sanguíneo”, precisa McGowan.

Cuándo consultar a un profesional de la salud

Las pruebas preventivas como la citología y el Papanicolaou, desde los 21 años, son clave para la detección precoz de enfermedades ginecológicas (Freepik)

Mayo Clinic subraya que debe buscarse apoyo médico ante síntomas persistentes, aunque resulte incómodo abordar estos temas. Dolor, picazón, cambios en la coloración de la vulva, sangrado fuera del periodo, tras relaciones sexuales o después de la menopausia, y molestias durante la actividad sexual son motivos para acudir a consulta.

Contar con la orientación de un profesional asegura un enfoque preciso y adaptado a cada situación. Preparar las dudas antes de la cita contribuye a aprovechar el encuentro y obtener respuestas claras.