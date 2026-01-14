Salud vaginal: claves para el bienestar femenino y la prevención de infecciones, según la UNAM

Un estudio desvela la importancia de la salud vaginal. (Canva)

La salud vaginal representa un aspecto fundamental en el bienestar integral de las mujeres, ya que influye directamente en la calidad de vida, la salud sexual y reproductiva, así como en la capacidad para prevenir infecciones, de acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta dimensión abarca no solo el estado físico, sino también el psicológico y el social, según lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En un publicación de UNAM Global, Irma Araceli Aburto López, coordinadora del área de Ciencia de la Salud Pública y profesora de Epidemiología y Salud Pública, explicó que la salud vaginal está estrechamente vinculada a la sexualidad, las identidades, las cuestiones de género, el erotismo, el placer y la intimidad.

“La salud vaginal también se expresa a través de pensamientos, fantasías, creencias, actitudes y valores. Todos son producto de la sociedad y están ligados a varios tabúes”, puntualizó la especialista.

Aunque la vagina es un órgano interno, se conecta con estructuras externas como la vulva. Según Aburto López, la higiene adecuada implica conocer la propia anatomía.

“Si una mujer no es capaz de separar los labios vaginales para limpiar alrededor del clítoris y de la vulva, puede afectar su salud vaginal”.

Por lo tanto, identificar correctamente la zona vulvar y mantener una limpieza externa suave sin alterar la microbiota natural resulta esencial.

(shutterstock)

La vagina tiene un mecanismo de autolimpieza por medio de su flora bacteriana, capaz de mantener un pH ácido entre 3.8 y 5, ambiente que favorece la presencia de bacterias benéficas.

“La vagina no necesita ser lavada, lo recomendable es únicamente higienizar la vulva y el clítoris con jabón neutro, para no eliminar la flora protectora”, explicó Aburto López para UNAM Global.

Las recomendaciones principales de la especialista son: evitar el lavado interno de la vagina, lavar la vulva y el clítoris con jabón neutro no irritante, limpiar de adelante hacia atrás, cambiar la toalla sanitaria cada tres o cuatro horas durante la menstruación, usar ropa interior de algodón y evitar prendas sintéticas o muy ajustadas, ya que favorecen infecciones como la vulvovaginitis.

Respecto a las señales de una posible infección, la secreción normal debe ser transparente, con textura similar a la clara de huevo y sin mal olor.

Cuando la secreción cambia de color, consistencia o presenta olor, puede indicar una infección, la cual puede estar relacionada con el uso prolongado de antibióticos, ciertos tipos de ropa, la menopausia o una higiene inadecuada.

“Así como se acude al dentista, también es necesario visitar al ginecólogo o médico general una vez al año para prevenir procesos infecciosos”, aconsejó Aburto López.

Entre los factores de riesgo identificados se encuentran las relaciones sexuales muy frecuentes o con fricción intensa, la diabetes no controlada, la diarrea, una higiene deficiente al cambiar la ropa interior, y en bebés, el cambio tardío de pañales.

Las infecciones vaginales más comunes son:

Candidiasis , provocada por el hongo Candida albicans , que produce secreción blanca y grumosa.

Infecciones por Gardnerella vaginalis y Trichomonas vaginalis, que alteran el flujo y generan mal olor.

No obstante, también se pueden sufrir cambios provocados por anticonceptivos hormonales que pueden modificar el epitelio vaginal y el pH.

Recomendaciones para tener una buena salud vaginal

Acudir periódicamente al ginecólogo o médico general.

Practicar ejercicios para fortalecer el suelo pélvico.

Usar preservativo para prevenir infecciones de transmisión sexual.

Vacunarse contra el virus del papiloma humano (VPH).

Mantener hábitos alimenticios que fortalezcan los tejidos y el sistema inmune.