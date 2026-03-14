Los jóvenes sobrevivientes de AVC enfrentan obstáculos únicos en salud mental

VIERNES, 13 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Aunque un ictus suele considerarse una condición que afecta a las personas mayores, nuevas investigaciones muestran que los jóvenes supervivientes están atravesando una crisis silenciosa de salud mental y lucha cognitiva.

Investigadores de la Universidad de Florida advierten que, aunque las tasas de ictus están aumentando entre los adultos menores de 50 años, el sistema sanitario no está proporcionando el apoyo especializado que necesitan para recuperar sus vidas.

Aproximadamente el 15% de los ictus ocurren en personas menores de 50 años.

El análisis --publicado recientemente en la revista Geriatrics -- examinó datos de más de 17.000 supervivientes encuestados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE . UU. en 2023. Reveló una brecha notable entre la recuperación física y mental.

Aunque los pacientes más jóvenes suelen tener más facilidad para caminar o subir escaleras que sus homólogos mayores, tenían el doble de probabilidades de reportar dificultades con tareas básicas como hacer recados, recordar información o mantener la concentración.

La recuperación para una persona más joven no consiste solo en mover músculos; A menudo se trata de reconstruir una mente y una carrera.

El estudio mostró que los supervivientes más jóvenes tenían casi el doble de días de problemas de salud mental al mes en comparación con los mayores de 50 años.

"Con el aumento de la tasa de ictus entre las personas menores de 50 años, el aparato médico debe reconocer que los jóvenes supervivientes necesitan estrategias de rehabilitación específicas por edad que incluyan componentes diferentes a los de los supervivientes mayores de ictus", dijo la coautora del estudio Molly Jacobs, profesora del Colegio de Salud Pública y Profesiones de la Salud de la UF en Gainesville.

Uno de los mayores obstáculos para una recuperación completa es la pérdida de un empleo.

Los supervivientes más jóvenes que estaban desempleados enfrentaban los desafíos más graves, con el doble de probabilidades de problemas de concentración y limitaciones para realizar las tareas cotidianas.

Los investigadores señalaron un ciclo complicado: la mala salud cognitiva dificulta el trabajo, pero no trabajar impide que los pacientes accedan al apoyo social y al seguro médico que les ayudan a mejorar.

Dado que muchos programas de rehabilitación están diseñados para adultos mayores --centrándose mucho en caminar y en la independencia física--, los pacientes más jóvenes a menudo tienen que buscar la atención de salud mental y la terapia cognitiva que realmente necesitan.

"Es importante ser tu propio defensor, porque necesitas facilitar no solo tu propia reintegración en el mercado laboral, sino también en tu familia y tu comunidad", añadió Jacobs. "Sin esos sistemas de apoyo, no vas a sentir que te has recuperado completamente de este devastador evento de salud."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen una guía sobre tratamientos e intervenciones para la recuperación del ictus.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Florida, 10 de marzo de 2026; Geriatría, 4 de marzo de 2026