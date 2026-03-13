Iatrofobia: por qué muchas personas evitan ir al médico y cómo este miedo puede afectar la salud, según expertos

El miedo a ir al médico afecta la confianza y dificulta el acceso a la atención sanitaria, según la Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo a ir al médico afecta a un amplio número de personas y puede tener consecuencias negativas tanto en la salud física como en la emocional, según la clínica estadounidense Mayo Clinic. Esta ansiedad puede evolucionar hasta volverse incapacitante, como ocurre en casos de iatrofobia, lo que dificulta el acceso oportuno a la atención sanitaria. A este síntoma se le denomina iatrofobia, término que hace referencia al miedo irracional y persistente a acudir al médico o a recibir atención sanitaria.

Quienes experimentan ansiedad médica pueden ver afectada su capacidad para recibir atención preventiva y resolver dudas relevantes sobre su salud. De acuerdo con Mayo Clinic, la presión arterial puede aumentar temporalmente durante la consulta debido a la tensión, y evitar las visitas prolonga o agrava problemas de salud existentes.

Los especialistas de Mayo Clinic recomiendan un enfoque progresivo para afrontar este miedo. Identificar los factores que lo desencadenan, buscar profesionales de confianza y aplicar técnicas como la terapia cognitivo-conductual, la visualización positiva o la relajación muscular progresiva son estrategias de primera línea.

Por qué muchas personas temen acudir al médico

Las causas del temor a acudir al médico varían según la experiencia de cada persona. De acuerdo con la clínica estadounidense Mayo Clinic, algunos pacientes arrastran recuerdos de malas experiencias previas, situaciones de trato irrespetuoso o episodios de discriminación en el sistema de salud. Otros desarrollan miedo ante la posibilidad de someterse a exámenes dolorosos, recibir diagnósticos graves o simplemente por temor a las agujas.

Evitar consultas médicas retrasa diagnósticos importantes y puede agravar problemas de salud como hipertensión o cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas vivencias, en especial si ocurrieron durante la infancia o la adolescencia, pueden condicionar la actitud hacia los profesionales de la salud durante toda la vida.

En muchos casos, incluso pensar en asistir a una consulta genera sensaciones de angustia o impulsa a evitar la situación por completo. El temor suele intensificarse ante la expectativa de procedimientos incómodos, la preocupación por no ser comprendidos, o las dudas sobre el respeto a las necesidades individuales por parte del equipo médico.

Cuando existen antecedentes de discriminación o fallas en la comunicación, la desconfianza hacia el sistema sanitario tiende a aumentar.

Consecuencias de evitar la consulta médica

Evitar la atención médica puede tener repercusiones directas y severas en la salud. Según la Mayo Clinic, quienes postergan las visitas suelen perder oportunidades para recibir atención preventiva, resolver dudas relevantes y detectar precozmente enfermedades.

Además, la ansiedad durante la consulta puede elevar temporalmente la presión arterial, dificultando la evaluación clínica precisa. El retraso en las consultas incrementa el riesgo de que problemas de salud se agraven, se compliquen o requieran tratamientos más invasivos.

La ansiedad al acudir al médico puede manifestarse con aumento temporal de la presión arterial y angustia ante procedimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de seguimiento médico puede derivar en diagnósticos tardíos de enfermedades como la hipertensión, la diabetes o el cáncer, lo que reduce la eficacia de los tratamientos y empeora el pronóstico.

Además, la ausencia de controles periódicos limita la actualización de esquemas de vacunación y el acceso a programas de prevención, incluyendo la detección de factores de riesgo cardiovascular y el asesoramiento en salud mental.

Estrategias para superar la ansiedad en consultas médicas

Los especialistas de la Mayo Clinic recomiendan comenzar por identificar y registrar las situaciones específicas que generan ansiedad, lo que ayuda a comprender el origen del miedo y a prepararse mejor para cada encuentro con el equipo de salud.

Buscar un grupo médico que transmita confianza y respeto resulta fundamental. Expresar abiertamente los miedos y expectativas durante la consulta permite adaptar los procedimientos y mejora la comunicación con los profesionales sanitarios.

En situaciones de ansiedad elevada, acudir acompañado o, si es posible, elegir una consulta virtual puede ser de utilidad. El apoyo de una persona cercana antes y durante la visita contribuye a reducir el impacto del miedo. La terapia cognitivo-conductual figura entre las estrategias más eficaces para abordar los miedos intensos, ya que ayuda a modificar pensamientos negativos y conductas que perpetúan la ansiedad.

Estrategias como la terapia cognitivo-conductual y la relajación ayudan a superar la ansiedad médica y recuperar la confianza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además puede complementarse con aplicaciones móviles de meditación guiada o ejercicios de respiración, que ayudan a reducir la ansiedad antes y durante la cita. Si la ansiedad persiste y afecta la vida cotidiana, la Mayo Clinic recomienda consultar a profesionales de la salud sobre la posibilidad de incorporar medicamentos ansiolíticos o antidepresivos, siempre bajo prescripción y seguimiento médico. Adoptar estas estrategias contribuye a recuperar la confianza para acceder a la atención médica cuando sea necesario.