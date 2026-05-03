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Honduras activa protocolo tras cierre de Spirit Airlines y garantiza reembolsos

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil activó un protocolo de contingencia para garantizar reembolsos y proteger a los pasajeros afectados tras el cierre de Spirit Airlines, que suspendió operaciones por su crisis financiera.

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ARCHIVO – La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil supervisa los reembolsos y reclama a Spirit Airlines el respeto por los derechos de los viajeros. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)
ARCHIVO – La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil supervisa los reembolsos y reclama a Spirit Airlines el respeto por los derechos de los viajeros. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)

La suspensión inmediata de operaciones por parte de Spirit Airlines activó un protocolo de emergencia de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) y ha dejado en incertidumbre a centenares de pasajeros que tenían boletos con destino a Estados Unidos y otras rutas internacionales.

El impacto de esta medida no solo afecta la conectividad de Honduras, sino que plantea interrogantes sobre el futuro de la competencia en el mercado aéreo regional.

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El organismo regulador hondureño anunció que supervisará la devolución de tarifas y reclamaciones, velando porque se respeten los derechos de los viajeros conforme a la legislación vigente, según informó la propia autoridad mediante un comunicado oficial divulgado.

En el trasfondo inmediato de esta decisión se encuentra un fallido rescate financiero diseñado para inyectar USD 500 millones a la aerolínea, operación que no llegó a concretarse y precipitó la liquidación.

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A esta cadena de hechos se suma una resolución previa determinante: en enero de 2024, un juez federal en Estados Unidos bloqueó la propuesta de compra de Spirit Airlines por USD 3,800 millones, argumentando riesgos de reducción de competencia y posibles incrementos tarifarios, un antecedente decisivo que limitó la capacidad de maniobra de la aerolínea, según recoge la declaración de la AHAC.

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil intervino de forma directa en la gestión de la crisis, estableciendo mecanismos de monitoreo para los canales oficiales de reclamo habilitados por Spirit Airlines, en los que los pasajeros pueden gestionar solicitudes de reembolso o reprogramación.

El bloqueo a la compra de Spirit Airlines por USD 3.800 millones en enero de 2024 limitó su capacidad de maniobra y agudizó su crisis. (Foto:REUTERS/Ricardo Arduengo)
El bloqueo a la compra de Spirit Airlines por USD 3.800 millones en enero de 2024 limitó su capacidad de maniobra y agudizó su crisis. (Foto:REUTERS/Ricardo Arduengo)

La institución advirtió que estos portales digitales serán supervisados con rigor y recomendó a los usuarios evitar intermediarios ajenos y conservar comprobantes y confirmaciones de reserva para facilitar los procesos.

La salida de Spirit Airlines genera un vacío en el mercado hondureño y en rutas regionales donde la aerolínea competía, lo que podría derivar en una subida de precios ante la menor oferta disponible.

La AHAC informó que mantiene negociaciones con otros operadores del sector para explorar alternativas que atenúen el impacto en la conectividad aérea nacional, incluyendo la posibilidad de que otras aerolíneas aumenten frecuencias o abran nuevas rutas.

La autoridad reiteró que mantendrá a los usuarios informados sobre el avance de la liquidación y advirtió sobre el peligro de desinformaciones que circulan por redes sociales.

El organismo reforzó la importancia de utilizar exclusivamente los canales oficiales para cualquier reclamo, subrayando que los pasajeros afectados deben permanecer atentos a los comunicados formales.

Spirit Airlines, con sede en Florida, había establecido una presencia relevante en el sector de bajo costo, operando rutas hacia el Caribe y América Latina, incluyendo países como Puerto Rico, República Dominicana, Perú, México, Colombia, Costa Rica y Honduras.

La salida de Spirit Airlines crea incertidumbre en la conectividad aérea y podría generar aumentos tarifarios en Honduras y Centroamérica. (Foto: REUTERS/Miguel Rodriguez)
La salida de Spirit Airlines crea incertidumbre en la conectividad aérea y podría generar aumentos tarifarios en Honduras y Centroamérica. (Foto: REUTERS/Miguel Rodriguez)

Esa red habilitó opciones de bajo costo para miles de viajeros. Sin embargo, el modelo de negocio de la compañía venía mostrando vulnerabilidades desde años atrás.

Según la información proporcionada por la AHAC, la empresa se acogió dos veces a la ley de quiebras de Estados Unidos, siendo la más reciente en agosto de 2025, tras otro intento fallido de reorganización financiera.

El presidente ejecutivo de Spirit Airlines, Dave Davis, detalló que el desafío definitivo provino del aumento sostenido en los precios del combustible, calificando el contexto como una presión directa sobre los costos operativos.

“El aumento repentino y sostenido de los precios del combustible nos dejó sin otra alternativa que iniciar un proceso de liquidación ordenada”, afirmó Davis.

La decisión de Spirit Airlines de suspender sus operaciones pone en evidencia la exposición de las aerolíneas a factores externos como la volatilidad del petróleo y los cambios de las condiciones del mercado internacional, desafíos que persisten para la sostenibilidad global del transporte aéreo.

Por ahora, la principal prioridad para las autoridades hondureñas es proteger a los pasajeros y asegurar que todas las devoluciones y compensaciones se ejecuten conforme a la ley, en medio de un entorno marcado por inquietud e incertidumbre.

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