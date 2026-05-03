Crimen y Justicia

Recapturaron a “El Loco” Cárdenas: cumplía prisión por homicidio y había escapado durante una sesión de terapia

Darío Fernando Cárdenas fue recapturado tras estar casi dos meses prófugo mientras visitaba a su pareja en Chubut. Está condenado por asesinar a un hombre de un disparo en la cabeza en 2024

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La fuga de un condenado en Chubut moviliza a fuerzas de seguridad
La fuga de un condenado en Chubut moviliza a fuerzas de seguridad

Luego de casi dos meses de fuga, Darío Fernando Cárdenas, conocido como El Loco, fue recapturado este sábado en Trelew tras un operativo realizado por la policía provincial, según confirmó Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad. Cárdenas cumplía una condena de 15 años de prisión por homicidio y se encontraba prófugo desde el 15 de marzo, cuando escapó de una sesión de terapia en una clínica.

El operativo de búsqueda, llevada a cabo por la Dividión Policial de Investigaciones, se desarrolló en el marco de una investigación por robos agravados. La recaptura ocurrió en una vivienda del barrio Menfa, donde el convicto visitaba a su pareja, Karen Campuzano, también condenada por homicidio en 2018.

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Según explicó Iturrioz a ElDoce.tv: “Fue un hecho planificado. Los vehículos en que intentó fugarse habían sido adquiridos para esa tarea. Contaban con recursos logísticos y con dinero, que esto es lo que nos preocupa porque hay gente que no trabaja en su vida y está construyendo mansiones”. En este marco, se sospecha que Cárdenas estaba vinculado a un grupo delictivo implicado en esos hechos. La investigación se concentra ahora en identificar las personas que facilitaron la fuga del recluso.

Con este resultado, Iturrioz aseguró que todos los efectivos involucrados están “felices de haberlo recapturado, sobre todo por la madre de la víctima, que recibió la noticia con mucha felicidad”. El ministro también remarcó que el prófugo “siempre estuvo en Trelew, es decir, estuvo en el valle”.

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“El Loco” fue condenado a 15 años por asesinar de un disparo en la cabeza a Damián Sena en 2024. Sin embargo, durante un traslado para recibir ayudar psicológica, se dio a la fuga. La huída se ejecutó aproximadamente a las 16:00 horas cuando Cárdenas se arrojó desde el segundo piso del edificio, donde una motocicleta Zanella de color rojo lo aguardaba para completar la huida.

La captura de El Loco Cárdinas acusado de asesinar a un hombre en 2024 (Fuente: ElDoce.tv)
La captura de El Loco Cárdinas acusado de asesinar a un hombre en 2024 (Fuente: ElDoce.tv)

Las evasiones policiales de El Loco

El condenado logró escaparse dos veces de los agentes policiales. En el caso del traslado para recibir asistencia psicológica, el juez de Chubut Marcelo Nieto Di Biase, quien autorizó la consulta, fue cuestionado por la familia. La madre de la víctima, Silvia Nievas, subrayó en entrevista con Diario Jornada la capacidad del homicida para organizar su huida gracias a medios económicos y redes de protección criminal: “Tiene los medios económicos y el apoyo de la delincuencia como para hacerlo nuevamente”.

El cuestionamiento a la decisión del juez Di Biase admite la posibilidad de que existan nuevas falencias en el sistema de custodia para reclusos de máxima peligrosidad. La mamá de la víctima, declaró que podría haberse realizado de forma virtual y de esta manera evitar la fuga de “un delincuente tan peligroso, condenado por homicidio”.

“Se fugó el asesino de mi hijo. Después de la lucha que fue el juicio, la condena, se fugó. Desgraciadamente tuvo la libertad para poderse fugar”, sostuvo Nievas. Además, la mamá del fallecido en 2024 afirmó: “Es una persona peligrosa, no se sabe qué puede llegar a hacer. Está escapando, puede hacer cualquier cosa”.

Además, las autoridades de la provincia de Chubut, debieron redoblar sus esfuerzos ante la hipótesis de que Cárdenas también evadió un control policial posterior a la huída. La fuga culminó con el abandono de un Toyota Corolla a cuatro kilómetros del punto de control, lo que en su momento generó dudas sobre su paradero y la posibilidad de que el hombre recibia apoyo externo para eludir la captura. Esta persecución comenzó tras una alerta a la policía local de Chubut, ante el ingreso de un vehículo que aceleró al encontrar el control, embistió a los agentes, sin causarles lesiones.

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