Marta Fort recorrió las calles de Miami y visitó los lugares favoritos de su padre Ricardo: “Gastaba de a 50 mil USD”

Marta Fort paseó por las calles de Miami y recordó el amor de su papá por la ciudad

Desde utilizar sus frases hasta observar sus fotos y recordar su amor, Marta Fort sigue manteniendo vivo el legado de su padre en cada paso que da. En ese marco, en las últimas horas, la joven regresó a Miami, recorrió la ciudad y visitó los lugares que su papá, Ricardo Fort, frecuentaba durante su época de fama.

Todo sucedió cuando Marta fue invitada por Fede Bal en un nuevo capítulo de Resto del mundo (eltrece). Tras buscar a la modelo en auto, el conductor y su invitada recorrieron la ciudad, destacando los principales atractivos del destino estadounidense. En una de las primeras interacciones, el hijo de Carmen Barbieri le consultó a la influencer: “Estamos en Miami con Marta, la niña de Miami. ¿Cómo te ves? ¿Te ves siendo una modelo? ¿Te ves siendo conductora de un día, un programa?”. Lejos de optar por una opción, la hija del empresaria chocolatero destacó que no quiere ser encasillada: “No me gusta decir soy modelo o soy esto”.

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Al escuchar su respuesta, Bal agregó: “Estás como para todo”. Fue entonces cuando el conductor y su invitada se acercaron a una de las esquinas más especiales de la ciudad: “Estamos con el cartel de Lincoln Road de fondo, donde tu viejo ha hecho cuántas caminatas, cuántos momentos con todos sus amigos, ¿no? Y podemos gritar lo de Miami, ¿cómo era? Bien, la prepara, prepara la ola. Quiero que lo escuche, pero desde el cielo, ¿eh?”. Ante la euforia mostrada por Fede, Marta gritó el nombre de la ciudad, haciendo referencia al famoso gesto de su padre.

Marta Fort recordó a su papá, Ricardo, en un nuevo aniversario de su fallecimiento: “Era un personaje que no existía”

Más tarde, Fort se dirigió a un local de ropa, el cual su padre solía visitar en su juventud: “Esta es la casa de los gatos de mi papá”. Tras las risas por el comentario de Marta, Bal le preguntó: “Si vos decís un número que se llevaba tu viejo acá de plata”. Luego de pensarlo por unos segundos, la hija del chocolatero comentó: “Una regularidad, 50.000, como poco”. Una vez que el sol se ocultó, los jóvenes se dirigieron a un restaurante. Al sentarse en la mesa, la influencer confesó: “Acá siempre se pedía este plato. Eso para aquel momento era almuerzo y cena, almuerzo y cena, almuerzo y cena. Una entraña con arroz blanco y coleslaw”.

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Al darse cuenta que la situación se había convertido en un claro homenaje a Ricardo, Federico miró al cielo y expresó: “Plato de Ricardo. Bravo, Ricardo, te amamos”. Días atrás, en el marco de los Martín Fierro de la Moda, Marta realizó otro guiño a la memoria de su padre. En una noche donde la moda y el homenaje se fusionaron, la modelo e influencer se convirtió en una de las presencias más notorias de la gala, destacando tanto por su estilo como por la carga simbólica de su atuendo.

Con una pieza de Claudia Arce, Fort brilló con un vestido de alta costura, confeccionado en crepé suizo y enteramente bordado a mano con cristales, que definió una silueta sirena favorecedora. La falda se prolongó en una cola imponente, realizada en tul de seda, enriquecida con capas de tules troquelados que generaron volumen, movimiento y una textura de alto impacto visual.

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El emotivo mensaje de Marta Fort en el cumpleaños de Ricardo: “Siempre voy a tener la necesidad de recurrir a mi papá”

El detalle central del vestido estuvo directamente vinculado al legado familiar de la protagonista. La diseñadora incorporó los crucifijos originales de uno de los rosarios de su padre, Ricardo Fort, engarzados con delicadeza tanto en el frente como en la espalda del diseño. Este gesto transformó la prenda en una pieza de homenaje personal, fusionando la memoria íntima con el arte de la costura y la exhibición pública en una noche de gala.

La llegada de Marta Fort a la ceremonia se convirtió en uno de los momentos más fotografiados de la noche. El ingreso en el mítico Rolls-Royce que perteneció a su padre no solo reforzó el homenaje, sino que recreó una de las imágenes más reconocidas del espectáculo nacional, evocando la figura de Ricardo Fort y el vínculo familiar con el mundo del entretenimiento y la moda. Esta elección no pasó inadvertida para los presentes ni para los medios, que capturaron el instante y lo multiplicaron en redes sociales y portales de noticias.

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