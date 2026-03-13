Salud

Babeo nocturno: cuándo es normal y qué síntomas requieren atención inmediata, según expertos

La salida involuntaria de saliva durante el sueño suele tener causas benignas, pero la presencia de ronquidos, dificultad para tragar o fatiga diurna puede indicar trastornos respiratorios o neurológicos que requieren consulta profesional

Guardar
El babeo al dormir, conocido
El babeo al dormir, conocido medicamente como sialorrea, afecta tanto a niños como adultos en diferentes etapas de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar con la almohada húmeda y rastros de saliva es una experiencia común que puede resultar incómoda para algunos. Según información revisada por Cleveland Clinic, el babeo corresponde a la salida involuntaria del líquido de la boca, fenómeno denominado médicamente como ptialismo o sialorrea. Se trata de un proceso normal, sobre todo durante los dos primeros años de vida, ya que los bebés aún no han desarrollado el control total de los músculos que rodean la boca. También es habitual babear durante el sueño en la adultez.

De acuerdo con expertos, suele considerarse normal y responde a la producción continua de saliva, incluso durante el descanso. Esto mantiene la boca y la garganta lubricadas, lo que es necesario para una buena salud bucal. La producción varía durante el día y la noche, pero nunca se detiene completamente, lo que explica que muchas personas despierten con restos de saliva en la almohada.

Por su parte, el doctor Landon Duyka, citado por CNN indica que todos lo hacen en algún momento, especialmente tras haber bebido alcohol o dormido con mucho cansancio. Según el especialista, no representa un problema grave, salvo que se vuelva persistente o se acompañe de cambios recientes en el patrón del sueño.

Principales causas del babeo

Puede tener múltiples motivos, desde factores benignos hasta condiciones que requieren atención médica. Según Cleveland Clinic, esta condición se debe generalmente a la producción excesiva de saliva, a dificultades para tragar o a un desarrollo insuficiente de los músculos orales. Entre los factores más frecuentes se encuentran la edad, infecciones, alergias, postura al dormir y ciertos medicamentos.

En la infancia es habitual debido al desarrollo incompleto del control muscular. En adultos, las causas más comunes incluyen la posición para dormir y la respiración por la boca. Dormir de lado o boca abajo facilita que la saliva se desplace por acción de la gravedad, mientras que quienes respiran por la boca pueden babear más, ya sea por obstrucciones nasales, desviación del tabique o adenoides agrandadas.

Dormir de lado o boca
Dormir de lado o boca abajo y respirar por la boca son las principales causas del babeo nocturno, según Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infecciones y alergias también son factores relevantes. Resfriados, faringitis, amigdalitis y sinusitis pueden inflamar los tejidos y bloquear las vías respiratorias, lo que obliga a respirar por la boca y favorece el babeo. Tanto Cleveland Clinic como un estudio señalan que la mononucleosis y otras infecciones de las vías respiratorias también pueden incrementar la salivación nocturna.

En pacientes con reflujo gastroesofágico, el ácido estomacal irrita el esófago y el cuerpo responde produciendo más líquido para neutralizarlo, lo que puede derivar en babeo, de acuerdo con CNN. Además, condiciones neurológicas como la enfermedad de Parkinson, parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otros trastornos pueden alterar la capacidad de tragar, provocando sialorrea.

Este reflejo también puede estar vinculado al bruxismo (rechinar de dientes) y a problemas dentales, como la desalineación de la mordida. Ambas situaciones dificultan el cierre completo de la boca durante el sueño, facilitando la salida de saliva, explican expertos de una investigación. Por su parte, la Cleveland Clinic destaca que algunos medicamentos, incluidos los antibióticos, pueden tener como efecto secundario la salivación.

Riesgos médicos del babeo

Si bien se puede tratar de una condición habitual y transitoria, en algunos casos puede ser señal de trastornos médicos subyacentes que requieren atención especializada. El doctor Duyka recomienda la visita a un profesional de la salud si el babeo es persistente o aparece de forma repentina, especialmente si nunca había ocurrido. Los síntomas pueden relacionarse con trastornos del sueño graves o afecciones neurológicas.

La apnea obstructiva del sueño
La apnea obstructiva del sueño puede manifestarse con babeo recurrente, ronquidos y fatiga diurna, y requiere diagnóstico médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los riesgos más relevantes es la apnea obstructiva del sueño, una condición en la que la respiración se interrumpe repetidamente durante la noche. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño estima que hay alrededor de 23 millones de personas en Estados Unidos con este trastorno sin diagnosticar. El mismo provoca que las personas respiren por la boca para obtener más aire, lo que facilita el escape de saliva y, si no es tratada, puede conducir a complicaciones más graves.

El babeo también se asocia con trastornos neurológicos. Cleveland Clinic señala que la enfermedad de Párkinson, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la parálisis cerebral pueden dificultar la deglución y el control muscular. En adultos mayores, la pérdida de sensibilidad en la garganta puede llevar a una aspiración silenciosa, es decir, la entrada inadvertida de saliva a los pulmones, incrementando el riesgo de infecciones respiratorias.

La dificultad para tragar, conocida como disfagia, es otro signo de alerta. El Dr. Neil Hockstein, citado por CNN, advierte que si se le suman dificultades para caminar, cambios en la expresión facial o movimientos lentos, podría tratarse de los primeros síntomas de una enfermedad neurodegenerativa. El babeo persistente, acompañado de otros síntomas como ronquidos, dolores de cabeza matutinos, fatiga diurna, dificultad para concentrarse o síntomas neurológicos, debe ser evaluado por un especialista en oído, nariz y garganta. Un estudio del sueño puede ser recomendado para descartar patologías respiratorias o neurológicas.

Temas Relacionados

BabeoBabearDormirDescansoSueño profundoApneaApnea del sueñoSaludNewsroom BUE

Últimas Noticias

Dos factores cotidianos pueden desencadenar hígado graso en hombres, alerta un nuevo estudio

La investigación advierte que millones podrían estar en riesgo sin presentar molestias ni alteraciones en los análisis, mientras especialistas insisten en la importancia de controles específicos y cambios en los hábitos diarios

Dos factores cotidianos pueden desencadenar

Cómo reducir el azúcar en sangre de forma segura: el paso a paso de los expertos

Desde la administración adecuada de insulina hasta la importancia de la hidratación y el ejercicio suave, los profesionales detallan las medidas que realmente funcionan para normalizar este indicador

Cómo reducir el azúcar en

Cuál es el horario ideal para desayunar y reducir el riesgo de obesidad, según expertos

Elegir el momento adecuado para la primera comida del día puede marcar la diferencia en la prevención de enfermedades metabólicas y en el bienestar a largo plazo, afirman especialistas de Harvard y recientes investigaciones científicas

Cuál es el horario ideal

Cómo los dientes de leche podrían convertirse en una herramienta clave para predecir condiciones infantiles

Marcas en el esmalte dental guardan información sobre el estrés materno y abren una nueva vía para identificar factores de riesgo en los niños, según expertos consultados por Popular Science

Cómo los dientes de leche

Los 6 ejercicios más efectivos con mancuernas para fortalecer la espalda y prevenir lesiones

Cada movimiento apunta a desarrollar fuerza, mejorar la postura y reducir el riesgo de molestias musculares, permitiendo adaptar la rutina a distintos niveles de experiencia y objetivos físicos

Los 6 ejercicios más efectivos
DEPORTES
Estudiantes de La Plata recibirá

Estudiantes de La Plata recibirá a Lanús en el cierre de la fecha 10 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China de Fórmula 1: Gasly largará 7°

El sincero análisis de Franco Colapinto tras su nivel en la clasificación Sprint de China: “Estoy un poco perdido, quedé lejos de Gasly”

La emotiva historia de Rodrigo Auzmendi, el flamante refuerzo de San Lorenzo: el homenaje oculto en cada festejo de gol

Al lado de una montaña rusa, bajo una “Torre Espacial” y a 250 km/h: todo lo que hay que saber del arranque del TC 2000

TELESHOW
Jorge Drexler abre su corazón

Jorge Drexler abre su corazón en Taracá, el disco bisagra tras la muerte de su papá: “Dejé de ser hijo y necesité innovar”

De Djo a Men I Trust, los sideshows que revolucionan la ciudad en Lollapalooza Argentina 2026

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este viernes en Lollapalooza: Tyler, The Creator, Lorde, Turf y Djo

El cara a cara entre Carmiña y el esposo de Mavinga tras sus comentarios racistas en Gran Hermano: “No acepto las disculpas”

El divertido intercambio de los analistas de Gran Hermano con Carlota, la última eliminada de la casa: “Una estafa”

INFOBAE AMÉRICA

Así funciona el proyecto que

Así funciona el proyecto que convierte desechos plásticos en casas más baratas y sostenibles en África

El Ejército de Israel afirmó que atacó más de 200 objetivos en Irán durante las últimas 24 horas

Alemania, Canadá y Noruega mantendrán una reunión clave sobre la seguridad del Ártico tras los ejercicios rusos en la región

Macron visitará Japón y Corea del Sur en una gira oficial destinada a reforzar los vínculos bilaterales

Brasil anunció nuevas medidas fiscales para mitigar el impacto de la subida del precio del petróleo