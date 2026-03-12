Reducir el estrés de los padres puede disminuir el riesgo de obesidad infantil

MIÉRCOLES, 11 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Ofrecer apoyo a padres estresados podría ayudar a sus hijos a evitar la obesidad, según un nuevo estudio.

Los niños tenían más probabilidades de comer sano y no ganar peso si sus padres participaban en entrenamientos para ayudar a gestionar el estrés, según informaron los investigadores el 6 de marzo en la revista Pediatrics.

"Ya sabíamos que el estrés puede ser un gran contribuyente en el desarrollo de la obesidad infantil", dijo la investigadora principal Rajita Sinha, directora del Centro Interdisciplinario de Estrés de Yale en New Haven, Connecticut, en un comunicado de prensa.

"La sorpresa fue que cuando los padres gestionaban mejor el estrés, su forma de criar mejoró y el riesgo de obesidad de su hijo pequeño disminuyó", dijo Sinha.

Investigaciones anteriores han demostrado que tener un progenitor obeso aumenta el riesgo de obesidad en el niño, según los investigadores en notas de fondo.

También se ha indicado que el estrés parental podría ser un factor oculto de la obesidad infantil, con padres estresados más propensos a depender de la comida rápida y la comida basura para alimentar a sus hijos, según los investigadores.

Los programas actuales de prevención de la obesidad infantil se centran principalmente en la educación sobre nutrición y ejercicio, y con frecuencia no logran mejorar duradamente, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 114 padres con niños con sobrepeso u obesidad de entre 2 y 5 años y los asignaron a uno de dos grupos.

Un grupo realizó un programa de entrenamiento en mindfulness centrado en gestionar el estrés y evitar conductas poco saludables, junto con educación sobre nutrición saludable y actividad física. El segundo grupo solo recibió educación sobre cómo comer bien y hacer ejercicio.

Ambos grupos se reunían semanalmente hasta durante dos horas, durante 12 semanas. Durante este periodo, se monitorizó el estrés de los padres y el peso de los niños, y los investigadores vigilaron el peso de los niños durante tres meses tras finalizar las clases.

Los investigadores también registraron comportamientos parentales positivos como calidez, escucha, paciencia y positividad, así como los alimentos que comían los niños.

Los resultados mostraron que solo el grupo de mindfulness experimentó menos estrés parental, una mejor crianza positiva y menos alimentación poco saludable entre sus hijos tres meses después de finalizar las clases.

Por otro lado, los niños del grupo control tenían un riesgo seis veces mayor de sobrepeso u obesidad en los tres meses siguientes a las clases.

"La combinación de atención plena con autorregulación conductual para gestionar el estrés, integrada con una nutrición saludable y actividad física, pareció proteger a los niños pequeños de algunos de los efectos negativos del estrés en el aumento de peso", dijo Sinha.

