El multilingüismo podría no ayudar al envejecimiento cerebral, argumenta un investigador

MIÉRCOLES, 11 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Un investigador está cuestionando un reciente estudio de alto perfil que afirma que las personas que viven en países multilingües muestran un envejecimiento cerebral más saludable.

El estudio, publicado el año pasado en Nature Aging , encontró que conocer más de un idioma reducía las probabilidades de envejecimiento cerebral en un 54%.

Pero el profesor de psicología de la Universidad de Houston, Arturo Hernandez , sostiene que ese estudio era defectuoso y que probablemente la riqueza de una nación --no su multilingüismo-- mejora la salud cerebral.

Los países con mayor multilingüismo en Europa también son los más ricos, con la mejor atención sanitaria y la esperanza de vida más larga, dijo Hernández, director del Laboratorio de Bases Neuronales del Bilingüismo.

Cuando se tienen en cuenta esas diferencias, el aparente efecto del lenguaje desaparece en gran medida, argumenta Hernández en el número de mayo de 2026 de la revista Brain and Language.

"Analizamos más de cerca y argumentamos que las conclusiones del estudio van más allá de lo que los datos pueden respaldar", dijo Hernández en un comunicado de prensa.

En el estudio original, los investigadores examinaron registros en 27 países europeos y concluyeron que el multilingüismo protege el cerebro frente al envejecimiento acelerado, mientras que tener solo un idioma aumenta el riesgo de envejecimiento cerebral.

Pero los países con alto multilingüismo tienen algunas de las esperanzas de vida más altas del mundo, como los 82,5 años para Luxemburgo y los Países Bajos.

Por otro lado, países con bajo multilingüismo como Bulgaria (75,8 años) y Rumanía (76,3 años) van seis o siete años por detrás en esperanza de vida.

"Es poco probable que una brecha de seis años en la esperanza de vida se explique con el lenguaje", dijo Hernandez. "Una atención sanitaria de primer nivel, una nutrición superior en la primera infancia, una mayor seguridad laboral y menor estrés crónico ofrecen una explicación más ahorrada -- las mismas fuerzas estructurales que producen la longevidad en general."

Hernández señaló a Japón como otro ejemplo. Un país mayormente monolingüe, presume de una esperanza de vida de 84,5 años.

"La baja desigualdad, una dieta saludable y un sistema sanitario universal robusto explican esa ventaja mucho mejor que el lenguaje", afirmó.

"Aprender un idioma es una tarea hermosa y culturalmente enriquecedora. Nos conecta con los demás y amplía nuestro mundo. Pero debemos tener cuidado de no prometerlo de más como intervención clínica para el envejecimiento", dijo Hernandez. "Como científicos, hacemos un flaco favor al público cuando promovemos los hacks conductuales individuales como sustitutos de los recursos estructurales."

La Universidad de Colorado tiene consejos para la salud cerebral.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Houston, 9 de marzo de 2026

