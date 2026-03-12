El consumo de alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de fracturas y reduce la densidad ósea

Un estudio de la Universidad de Tulane asoció el consumo frecuente de ultraprocesados con menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato de comida rápida, una galletita y una gaseosa. Esa combinación, habitual en la mesa diaria de millones, podría tener consecuencias silenciosas pero profundas para el cuerpo. Un estudio reciente de la Universidad de Tulane reveló que el consumo elevado de alimentos ultraprocesados está vinculado a una menor densidad mineral ósea y a un mayor riesgo de fractura de cadera. El hallazgo arroja luz sobre la calidad de la dieta moderna y sus efectos en uno de los pilares de la salud: los huesos.

La investigación publicada en el British Journal of Nutrition analizó a más de 160.000 participantes del Biobanco del Reino Unido durante más de 12 años. Los resultados muestran que quienes incorporan más alimentos ultraprocesados -productos elaborados industrialmente con altas cantidades de sal, azúcares y grasas poco saludables- presentan una reducción de la densidad ósea en áreas clave como el fémur superior y la región lumbar.

Los datos del estudio son claros: por cada 3,7 porciones adicionales de ultraprocesados al día, el riesgo de fractura de cadera aumenta un 10,5%. Este incremento equivale a sumar un plato principal congelado, una galleta y un refresco a la dieta diaria.

Un patrón de consumo extendido

La presencia de ultraprocesados en la dieta diaria no es marginal. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2023 este tipo de productos representaba el 55% de las calorías ingeridas por jóvenes y adultos en muchos países. El acceso y consumo resultan más frecuentes en hogares de clase media y baja, donde estos productos suelen ser más económicos y accesibles que los alimentos frescos.

Lu Qi, presidente distinguido de HCA Regents y profesor de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical Celia Scott Weatherhead de la Universidad de Tulane, explicó: “El grupo de personas que participó en el estudio fue seguido durante más de 12 años y descubrimos que el consumo elevado de alimentos ultraprocesados se relacionaba con una reducción de la densidad mineral ósea en varias zonas, incluyendo áreas clave del fémur superior y la región lumbar”.

Riesgos acentuados en jóvenes y personas con bajo peso

El impacto negativo de los alimentos ultraprocesados se acentúa en ciertos grupos. La relación entre consumo y pérdida de densidad ósea fue más marcada en personas menores de 65 años y en quienes tienen un índice de masa corporal (IMC) inferior a 18,5. Un bajo IMC ya es un factor de riesgo para la salud ósea, y la combinación con dietas pobres en nutrientes puede potenciar el efecto adverso.

Según explicó Qi, “la asociación podría ser más fuerte entre los menores de 65 años debido a una función digestiva más eficiente, que absorbe más de los ingredientes nocivos presentes en los ultraprocesados”. El especialista sugirió que la edad y la constitución física influyen en la magnitud del daño potencial.

Un fenómeno global y creciente

La proliferación de alimentos ultraprocesados responde a cambios en los hábitos alimentarios y en la industria alimentaria global. Estos productos, que incluyen desde yogures saborizados hasta cereales para el desayuno y pizzas congeladas, se caracterizan por su practicidad, bajo costo y larga vida útil. El problema radica en su composición: suelen tener bajo contenido de ingredientes integrales y alto aporte calórico, con aditivos que los alejan de su estado natural.

Estudios previos ya habían señalado vínculos entre el consumo de ultraprocesados y enfermedades como la diabetes, las cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Ahora, la evidencia sobre sus efectos en la salud ósea se suma al panorama de advertencias.

Un antecedente citado en la publicación de Tulane remite a un estudio de 2016, en el que se observó que bebés nacidos de madres que vivían cerca de establecimientos de comida rápida presentaban menor contenido mineral óseo. Además, una investigación de 2024 ya había relacionado el alto consumo de ultraprocesados con un mayor riesgo de osteoporosis.

Testimonios y advertencias desde la ciencia

El equipo de Tulane destaca que los resultados no sorprenden, dado que “los alimentos ultraprocesados se han asociado sistemáticamente con diversos trastornos nutricionales, y la salud ósea depende de una nutrición adecuada”, según palabras de Qi.

La investigación llama la atención sobre la facilidad con la que estos productos se encuentran en las góndolas y la naturalización de su consumo diario. “Los alimentos ultraprocesados se pueden encontrar fácilmente en cualquier visita al supermercado, y estos hallazgos aumentan las preocupaciones sobre cómo pueden afectar nuestra salud ósea”, advirtió Qi.

Las conclusiones del trabajo científico de la Universidad de Tulane se suman a una línea creciente de investigaciones que apuntan a los riesgos de una dieta dominada por productos industrializados, no solo sobre el metabolismo y el sistema cardiovascular, sino también sobre la estructura ósea.